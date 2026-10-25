Takács Péter szerint hülyének nézi a kormány az egészségügyi szakdolgozókat

Késő esti bejegyzésében próbálja megmagyarázni a jóságos miniszter, hogy a beígért 20-25 százalékos azonnali béremelés helyett sokkal jobban járnak az egészségügyi dolgozók a majd valamikor jövőre megérkező 15 százalékkal – reagált Takács Péter az egészségügyi miniszter szakdolgozókat érintő béremelési ígéretére. A fideszes országgyűlési képviselő szerint ahogy eddig, most is hülyének nézte az egészségügyi dolgozókat Hegedűs Zsolt. Az ellenzéki képviselőt mindez Bódis Krisztára emlékezteti, aki azt próbálta elmagyarázni, hogy a gázért és a villanyért többet fizetni jó dolog.
A szocialista bértáblát kapnak jövőre az egészségügyi szakdolgozók
A fideszes egészségügyi szakpolitikus szerint Hegedűs Zsolt posztjából az derül ki, hogy a Tisza-kormány visszahozza a szocialista kormányzatok alatti bértáblát, ami az egyéni teljesítményt egyáltalán nem veszi figyelembe, kizárólag az életkor és a végzettség számít. Mindezt ráadásul átfogó, ágazati béremelési programként tálalja az egészségügy miniszter.
Az, hogy egy szakdolgozó életkora változik vagy új képesítést szerez, annak semmi az ágazati szintű béremelési programhoz
– jelentette ki a politikus, aki azt javasolta a miniszterek, hogy Magyar Péter utánzása, a késő esti facebookozgatás helyett inkább dolgozzon és hallgassa meg a szakmai szervezeteket.
Az egészségügyi szakdolgozókat tömörítő kamara elégedetlen a kormány hozzáállásával
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) már a szombat késő esti facebook-bejelentés előtt megfogalmzta az elégedetlenségét.
A MESZK úgy fogalmazott, hogy Hegedűs Zsolt bejelentéséről nem volt előzetes egyeztetés a több mint százezer szakdolgozót tömörítő szakmai szervezettel. A kamara a közöségi oldalán arra is emlékeztetett, hogy korábban arra is ígéretet kaptak, hogy bérfejlesztés még ebben az évben lesz, és nem jövőre valamikor.
A Tisza Párt korábbi ígérete alapján a MESZK felsorolta a kormánynak címzett kéréseit:
- az 500 milliárd forint legalább fele a szakdolgozói bérekre jusson, mert most csak 192 milliárd forintról van csak szó
- az emelés még az idén valósuljon meg, ne csak valamikor 2027-ben
- a kamarát vonják be a részletek kidolgozásába