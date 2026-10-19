„Hatalmas csalódás, elkeseredettség, düh” – Kiakadtak az egészségügyi dolgozók Magyar Péter bérígéretén

Magyar Péter hétfőn mintegy két órában ismertette a 2027-es költségvetést, melyben állítása szerint kiemelt szerepet fog kapni az egészségügy. A kormány bejelentése szerint 2027-től átlagosan 17 százalékos béremelésre számíthatnak az egészségügyi szakdolgozók, emellett bruttó 680 ezer forintos jövedelemhatárig személyijövedelemadó-csökkentést is kilátásba helyeztek. Az intézkedéseket azonban többen kritikával fogadták az 1001 nővér- Felmondjuk a csendet nevű, egészségügyi dolgozókat tömörítő Facebook-csoportban. Egy hosszabb szakmai bejegyzés arra figyelmeztetett, hogy a tervezett adókedvezmény különösen azok számára lehet kedvezőtlen, akik a létszámhiány miatt rendszeresen túlóráznak, és pótlékokkal egészítik ki alapbérüket. A poszt alatt számos hozzászóló kifogásolta az ígért emelés mértékét, a bérpolitika kiszámíthatatlanságát és az egészségügyben dolgozók túlterheltségét.
A béremelés miatt veszíthetik el az adókedvezményt?
A Facebook-csoportban közzétett elemzés egyik legfontosabb kifogása a 680 ezer forintos jövedelemhatárhoz kapcsolódik. A szerző a miniszterelnök által említett, bruttó 600 ezer forintot kereső beteghordó példáján keresztül mutatta be a lehetséges problémát.
Egy 15 százalékos béremelés ugyanis 600 ezerről 690 ezer forintra növeli a bruttó fizetést, vagyis a dolgozó máris átlépi az adókedvezményhez megjelölt határt. A bejegyzés szerzője szerint ez a konstrukció – az adókedvezmény pontos szabályaitól függően – csökkentheti a béremelés tényleges előnyét.
A kritika különösen az ágy mellett dolgozó ápolók helyzetére hívja fel a figyelmet. Az ő havi jövedelmüket ugyanis gyakran jelentős túlóradíjak, éjszakai és hétvégi pótlékok egészítik ki. A szerző attól tart, hogy az adókedvezmény jövedelemhatára éppen azokat érintheti hátrányosan, akik a legtöbb többletmunkát vállalják.
A bejegyzés a bértorlódás veszélyére is figyelmeztet: tovább csökkenhet a különbség a normál munkarendben dolgozók és a nagyobb felelősséggel, több műszakban dolgozó szakápolók nettó jövedelme között.
A pontos hatás ugyanakkor csak az új bértábla és az szja-kedvezmény részletes szabályainak ismeretében számítható ki.
„Nem erre szavaztam” – záporoztak a csalódott kommentek
A bejegyzés alatt számos kritikus vélemény jelent meg. Többen az ígért emelés mértékét kifogásolták, mások attól tartanak, hogy a változtatások nem ellensúlyozzák a munkaterheket. Egy hozzászóló például így fogalmazott:
A magam bérét számolva ez nekem nem béremelést, hanem bércsökkentést jelent.”
Másvalaki ennél is nagyobb emelést tartana szükségesnek:
Nettó 10 %-os béremelés??? Tovább fogyatkozik a szakdolgozói állomány. Ahhoz, hogy ezt megállítsák legalább 30 %-os emelés kellene!!!”
Akadt olyan kommentelő is, aki a korábban emlegetett 25 százalékos béremelést kérte számon, míg mások kifejezetten a Tisza-kormány intézkedéseiben való csalódottságuknak adtak hangot.
Teljes átterelés a magánegészségügybe? Maradnak a szegénykórházak. No én nem erre szavaztam”
– írta az egyik hozzászóló.
Egy másik kommentelő szerint a bejelentés a választási ígéreteket idézi, és további magyarázkodásra számít a kormány részéről. Mások rövidebben fejezték ki elégedetlenségüket:
- „Vicc”
- „szégyen és gyalázat”
- „Szemfényvesztés a köbön.”
Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert sem kímélték, egy hozzászóló úgy fogalmazott:
Hegedűsnek táncos lába van, nem vétójoga!”
A kommentek nem tekinthetők az egész egészségügyi szakdolgozói társadalom reprezentatív véleményének, ugyanakkor jól érzékeltetik a bejelentés körül kialakult vitát.
„Megint átvertek minket” – az egészségügyi szakdolgozók összefogását sürgetik
A hozzászólásokban a fizetések mellett az egészségügyi dolgozók túlterheltsége és az ágazatból való elvándorlás veszélye is visszatérő téma.
Hatalmas csalódás amit érzek! Ennyi pénzért engem ne ellenőrizgessenek, ne presszionáljanak még több munkára!”
– írta az egyik kommentelő, aki a dolgozói létszám és a munkakörülmények rendezését is számon kérte. Egy másik hozzászóló a szakdolgozók összefogását sürgette, és úgy fogalmazott, hogy akár a felmondások kilátásba helyezésére is szükség lehet a változások eléréséhez. A csalódottságot egy további komment foglalta össze:
Hát én nem tudom most mit érzek. Hatalmas csalódás, elkeseredettség, düh. Megint átvertek minket.”
Volt, aki pedig egyenesen az ágazat elhagyását vetítette előre, más pedig a szakszervezetek szerepét kérte számon.
A részletekben lakik az ördög
A 2027-es egészségügyi bérintézkedések tényleges hatása egyelőre nem ítélhető meg teljeskörűen, hiszen az új bértábla és az adócsökkentés részletszabályai döntő jelentőségűek lesznek. A Facebook-csoportban megjelent reakciók mindenesetre azt mutatják, hogy az ígért béremelés önmagában nem oszlatta el minden érintett aggodalmát.