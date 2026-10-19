„Hatalmas csalódás, elkeseredettség, düh” – Kiakadtak az egészségügyi dolgozók Magyar Péter bérígéretén

Magyar Péter hétfőn mintegy két órában ismertette a 2027-es költségvetést, melyben állítása szerint kiemelt szerepet fog kapni az egészségügy. A kormány bejelentése szerint 2027-től átlagosan 17 százalékos béremelésre számíthatnak az egészségügyi szakdolgozók, emellett bruttó 680 ezer forintos jövedelemhatárig személyijövedelemadó-csökkentést is kilátásba helyeztek. Az intézkedéseket azonban többen kritikával fogadták az 1001 nővér- Felmondjuk a csendet nevű, egészségügyi dolgozókat tömörítő Facebook-csoportban. Egy hosszabb szakmai bejegyzés arra figyelmeztetett, hogy a tervezett adókedvezmény különösen azok számára lehet kedvezőtlen, akik a létszámhiány miatt rendszeresen túlóráznak, és pótlékokkal egészítik ki alapbérüket. A poszt alatt számos hozzászóló kifogásolta az ígért emelés mértékét, a bérpolitika kiszámíthatatlanságát és az egészségügyben dolgozók túlterheltségét.

Záporoztak az egészségügyi szakdolgozók felháborodott kommentjei Magyar Péter bejelentése nyomán (Fotó: Hatlaczki Balazs)

A béremelés miatt veszíthetik el az adókedvezményt?

A Facebook-csoportban közzétett elemzés egyik legfontosabb kifogása a 680 ezer forintos jövedelemhatárhoz kapcsolódik. A szerző a miniszterelnök által említett, bruttó 600 ezer forintot kereső beteghordó példáján keresztül mutatta be a lehetséges problémát.

Egy 15 százalékos béremelés ugyanis 600 ezerről 690 ezer forintra növeli a bruttó fizetést, vagyis a dolgozó máris átlépi az adókedvezményhez megjelölt határt. A bejegyzés szerzője szerint ez a konstrukció – az adókedvezmény pontos szabályaitól függően – csökkentheti a béremelés tényleges előnyét.

A kritika különösen az ágy mellett dolgozó ápolók helyzetére hívja fel a figyelmet. Az ő havi jövedelmüket ugyanis gyakran jelentős túlóradíjak, éjszakai és hétvégi pótlékok egészítik ki. A szerző attól tart, hogy az adókedvezmény jövedelemhatára éppen azokat érintheti hátrányosan, akik a legtöbb többletmunkát vállalják.

A bejegyzés a bértorlódás veszélyére is figyelmeztet: tovább csökkenhet a különbség a normál munkarendben dolgozók és a nagyobb felelősséggel, több műszakban dolgozó szakápolók nettó jövedelme között.

A pontos hatás ugyanakkor csak az új bértábla és az szja-kedvezmény részletes szabályainak ismeretében számítható ki.