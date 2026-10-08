Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kubatov Gábor ismét az ultráknak üzent

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Múlt héten egy szójátékból derült ki, hogy milyen tervei vannak a Tisza-kormánynak a kórházi várólisták csökkentésére. Hegedűs Zsolt tárcája az angol mintát követné, nem véletlenül, azonban kérdéses, hogy lesz-e elég orvos és szakdolgozó a program megvalósításához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyarország 2030 – a magyar egészségügy jövőjenhsegyensúly intézethegedűs zsoltegészségügyi miniszter

Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről – jelentette be az egészségügyi miniszter a Magyarország 2030 – A magyar egészségügy jövője című rendezvényen csütörtökön Budapesten. Egyensúly Intézet által szervezett konferencián Hegedűs Zsolt azt is közölte, hogy október 15-től indul a várólista-csökkentési program.

OMSZ
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a várólisták csökkentéséről is beszélt a csütörtöki rendezvényen Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt

Egy szójáték rejtette a kormány várólistákat csökkentő tervét

Múlt héten egy szójátékból derült ki, hogy milyen tervei vannak a Tisza-kormánynak a kórházi várólisták csökkentésére. 

ERAS, PROMs, PREMs – három betűszó, amely a várólisták csökkentésére is hivatott Hugonnai Vilma Program gerincét adja.

 A PROMs és a PREMs a  brit állami egészségügyi rendszerben (NHS) olyan szabványosított kérdőívek, amelyeket a betegek maguk töltenek ki, hogy közvetlenül beszámoljanak az egészségi állapotukról, a fájdalmaikról, a mozgásképességükről és az életminőségükről – mindezt anélkül, hogy az orvosok vagy ápolók módosítanák a válaszaikat. 

Az NHS-nél alkalmazott, a betegek minél korábbi otthoni lábadozását elsegítő ERAS eljárásnak három, jelentős anyagi és emberi erőforrást igénylő szakasza van. 

  1. A betegnek már a műtét előtt hetekkel javasolják a könnyű testmozgást és a légzőgyakorlatokat. Speciális, szénhidrátdús italokkal készítik fel a szervezetet a műtéti stresszre, valamint a szorongást csökkentendő, részletesen ismertetik a beteggel a műtét során várható történéseket. 
  2. A második szakasz, a műtét alatt az aneszteziológusok és sebészek olyan kíméletes altatási technikákat és minimálisan invazív (például laparoszkópos) műtéti eljárásokat alkalmaznak, amelyek a legkevésbé terhelik meg a testet. 
  3. A harmadik ütemben a beteget gyakran már a műtét napján vagy másnapján felültetik, lábra állítják és sétára ösztönzik, hogy minél előbb otthon lábadozzon és visszatérhessen a normál életvitelhez.

A várólistákat hétvégi műtétekkel is csökkentenék, ha van elég orvos és szakdolgozó

A kormány tervei szerint a meglévő műtéti kapacitások jobb kihasználásával, szükség esetén délutáni és hétvégi műtétekkel gyorsítanák az ellátást és csökkentenék a várólistákat – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint, többletműtétet azonban csak ott végeznének, ahol ehhez rendelkezésre áll a dolgozói kapacitás. 

Személyes oka van az angol mintájú várólista-csökkentési programnak

Az sem véletlen, hogy ezeknek a gyakorlatoknak az elfogadásához érzékenyít a kormányszóvivő. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter 2005 és 2015 között az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatával (NHS) szerződésben álló egészségügyi ellátóknál dolgozott.

Augusztus középéig kell kidolgoznia Hegedűs Zsoltnak, hogyan csökkenthetők a várólisták

 

Továbbra is számol a kormány a kórházak eladósodásával

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter csütörtökön azt is bjelentette, hogy november 1-jétől megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI). A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a "nullára csökkenést" nem ígéri. A háziorvosi praxisok helyzetét meg kívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél – közölte az Egyensúly Intézet rendezvényén.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!