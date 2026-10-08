Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről – jelentette be az egészségügyi miniszter a Magyarország 2030 – A magyar egészségügy jövője című rendezvényen csütörtökön Budapesten. Egyensúly Intézet által szervezett konferencián Hegedűs Zsolt azt is közölte, hogy október 15-től indul a várólista-csökkentési program.
Egy szójáték rejtette a kormány várólistákat csökkentő tervét
Múlt héten egy szójátékból derült ki, hogy milyen tervei vannak a Tisza-kormánynak a kórházi várólisták csökkentésére.
ERAS, PROMs, PREMs – három betűszó, amely a várólisták csökkentésére is hivatott Hugonnai Vilma Program gerincét adja.
A PROMs és a PREMs a brit állami egészségügyi rendszerben (NHS) olyan szabványosított kérdőívek, amelyeket a betegek maguk töltenek ki, hogy közvetlenül beszámoljanak az egészségi állapotukról, a fájdalmaikról, a mozgásképességükről és az életminőségükről – mindezt anélkül, hogy az orvosok vagy ápolók módosítanák a válaszaikat.
Az NHS-nél alkalmazott, a betegek minél korábbi otthoni lábadozását elsegítő ERAS eljárásnak három, jelentős anyagi és emberi erőforrást igénylő szakasza van.
- A betegnek már a műtét előtt hetekkel javasolják a könnyű testmozgást és a légzőgyakorlatokat. Speciális, szénhidrátdús italokkal készítik fel a szervezetet a műtéti stresszre, valamint a szorongást csökkentendő, részletesen ismertetik a beteggel a műtét során várható történéseket.
- A második szakasz, a műtét alatt az aneszteziológusok és sebészek olyan kíméletes altatási technikákat és minimálisan invazív (például laparoszkópos) műtéti eljárásokat alkalmaznak, amelyek a legkevésbé terhelik meg a testet.
- A harmadik ütemben a beteget gyakran már a műtét napján vagy másnapján felültetik, lábra állítják és sétára ösztönzik, hogy minél előbb otthon lábadozzon és visszatérhessen a normál életvitelhez.
A várólistákat hétvégi műtétekkel is csökkentenék, ha van elég orvos és szakdolgozó
A kormány tervei szerint a meglévő műtéti kapacitások jobb kihasználásával, szükség esetén délutáni és hétvégi műtétekkel gyorsítanák az ellátást és csökkentenék a várólistákat – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint, többletműtétet azonban csak ott végeznének, ahol ehhez rendelkezésre áll a dolgozói kapacitás.
Személyes oka van az angol mintájú várólista-csökkentési programnak
Az sem véletlen, hogy ezeknek a gyakorlatoknak az elfogadásához érzékenyít a kormányszóvivő. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter 2005 és 2015 között az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatával (NHS) szerződésben álló egészségügyi ellátóknál dolgozott.
Továbbra is számol a kormány a kórházak eladósodásával
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter csütörtökön azt is bjelentette, hogy november 1-jétől megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI). A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a "nullára csökkenést" nem ígéri. A háziorvosi praxisok helyzetét meg kívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél – közölte az Egyensúly Intézet rendezvényén.