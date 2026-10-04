Súlyos törvényességi aggályokat vet fel az oktatási minisztériumi adatkérése

Amint arról beszámoltunk, az oktatási tárca köznevelési államtitkára körlevelet küldött a magán- és egyházi iskoláknak, amelyben kötelezné őket nyilvántartásuk megváltoztatására. A Lannert Judit vezette tárca utasítása alapján a pedagógusok személyi adatainál fel kellene feltüntetni a házastársi és a bejegyzett élettársi kapcsolatot is. A Magyar Nemzet Ifj. Lomnici Zoltánt kérdezte az adatbekérésről. Az alkotmányjogász kifejtette: a tervezett összeírás több ponton is sérti az alapjogokat.

Alkotmányossági és adatvédelmi aggályokat is felvet az összeírás, amely az egyházi iskolákban a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat feltüntetésére vonatkozna (Fotó: Facebook/Lannert Judit)

Genderideológia az egyházi iskolákban

A kezdeményezés éles kritikát váltott ki: Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője rámutatott, a tárca levele fittyet hány az egyházi fenntartókra és a vallásszabadságra.

Ez teljes mértékben a genderideológia átültetése az oktatási adminisztrációba

– fogalmazott a politikus.

Rétvári Bence kiemelte: felháborító, hogy a minisztérium a megígért 25 százalékos béremelés helyett azzal van elfoglalva, miként tegye gender-kompatibilissé az egyházi iskolák személyi nyilvántartását.

Súlyos alapjogi és adatvédelmi aggályok

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzet megkeresésére hangsúlyozta: a tervezett összeírás a hatályos közjogi normák alapján több ponton is sérti az alapjogokat.