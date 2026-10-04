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háttér társaság

Súlyos törvényességi aggályokat vet fel az oktatási minisztériumi adatkérése

8 perce
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Több ponton is súlyos alkotmányossági, vallásszabadsági és adatvédelmi aggályokat vet fel az oktatási minisztériumi adatkérése, amely mögött a Háttér Társaság befolyása áll. A kezdeményezés a pedagógusok házasságát és bejegyzett élettársi kapcsolatát méretné fel az egyházi iskolákban.
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háttér társaságoktatási minisztériumegyházi iskolaIfj Lomnici Zoltánbejegyzett élettársi kapcsolatpedagógus

Amint arról beszámoltunk, az oktatási tárca köznevelési államtitkára körlevelet küldött a magán- és egyházi iskoláknak, amelyben kötelezné őket nyilvántartásuk megváltoztatására. A Lannert Judit vezette tárca utasítása alapján a pedagógusok személyi adatainál fel kellene feltüntetni a házastársi és a bejegyzett élettársi kapcsolatot is. A Magyar Nemzet Ifj. Lomnici Zoltánt kérdezte az adatbekérésről. Az alkotmányjogász kifejtette: a tervezett összeírás több ponton is sérti az alapjogokat.

Alkotmányossági és adatvédelmi aggályokat is felvet az összeírás, amely az egyházi iskolákban a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat feltüntetésére vonatkozna
Alkotmányossági és adatvédelmi aggályokat is felvet az összeírás, amely az egyházi iskolákban a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat feltüntetésére vonatkozna (Fotó: Facebook/Lannert Judit)

Genderideológia az egyházi iskolákban

A kezdeményezés éles kritikát váltott ki: Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője rámutatott, a tárca levele fittyet hány az egyházi fenntartókra és a vallásszabadságra.

Ez teljes mértékben a genderideológia átültetése az oktatási adminisztrációba

– fogalmazott a politikus.

Rétvári Bence kiemelte: felháborító, hogy a minisztérium a megígért 25 százalékos béremelés helyett azzal van elfoglalva, miként tegye gender-kompatibilissé az egyházi iskolák személyi nyilvántartását.

Súlyos alapjogi és adatvédelmi aggályok

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzet megkeresésére hangsúlyozta: a tervezett összeírás a hatályos közjogi normák alapján több ponton is sérti az alapjogokat.

  • Sérül az egyházi autonómia: Az Alaptörvény VII. cikke értelmében az állam elismeri az egyházak önállóságát. Egy törvényi szint alatti közigazgatási utasítás vagy körlevél nem írhatja felül az intézmény saját értékrendjéből fakadó belső szabályait.
  • Eltérő jogintézmények: Az Alaptörvény H cikke a házasságot kifejezetten egy férfi és egy nő önkéntes életközösségeként határozza meg, így a bejegyzett élettársi kapcsolat ettől jogilag teljesen elkülönülő jogintézmény.
  • GDPR-sértés lehetősége: A bejegyzett élettársi kapcsolat feltüntetése a szexuális irányultságra utaló, különleges adatnak minősülhet. A GDPR 9. cikke alapján ennek kezeléséhez szigorú jogalap, valamint a szükségesség és arányosság elve elengedhetetlen – egy minisztériumi körlevél azonban önmagában nem teremt törvényi jogalapot.
Lannert Judit genderkörlevelet küldött az egyházi iskoláknak
Lannert Judit: Ne kiragadott részletekből ítéljenek elhamarkodottan
Rétvári Bence: Lannert Judit férje több mint 50 milliót keresett kekva-vagyonellenőrként

 

Nem érheti hátrány a pedagógusokat

A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a nyilatkozattétel a munkavállaló hozzájárulásán alapul, annak teljes mértékben önkéntesnek kell lennie. Ha egy pedagógus megtagadja az adatközlést, az nem alapozhat meg semmilyen fegyelmi szankciót.

Amennyiben az egyházi fenntartók úgy döntenek, hogy nem hajtják végre a bevallottan az LMBTQI-jogok képviselőjeként ismert Háttér Társaság nyomására született előírást, bírósági jogorvoslattal élhetnek, sőt, akár alkotmányjogi panaszt is benyújthatnak vallási autonómiájuk védelmében.

 

 

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