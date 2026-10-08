Magyarázni próbálja Lannert Judit minisztériuma, miért küldtek a nemi identitást firtató levelet az egyházi iskoláknak

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium azt igyekszik hangsúlyozni, hogy nem kezdeményezte sem az egyházi iskolák munkavállalóival egy háztartásban élők, sem más személyek összeírását. A tárca állítása szerint egy közérdekű bejelentés nyomán csupán azt kérték az intézményektől és fenntartóiktól, hogy a családi állapotra vonatkozó nyilvántartásaik feleljenek meg a hatályos jogszabályoknak – írja a Magyar Nemzet. Eközben a Háttér Társaság megerősítette: júliusban éppen a családi állapotra vonatkozó adatgyűjtés megszüntetését kérték a minisztériumtól.
Korábban Rétvári Bence jelezte, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az egyházi és magániskolák számára olyan körlevelet küldött, amely szerinte a genderideológia oktatási adminisztrációba történő átültetését jelenti. A KDNP frakcióvezetője szerint a levél alapján az intézményeknek módosítaniuk kell a pedagógusok személyi nyilvántartását. Azt kérték, hogy tüntessék fel a pedagógusok adatai között, hogy ki él házasságban, illetve azonos nemű bejegyzett élettársi kapcsolatban – jelezte Rétvári Bence, aki szerint mindez a genderideológia átültetését jelenti az oktatási adminisztrációba, ahelyett, hogy Lannert Judit minisztériuma a beígért 25 százalékos béremeléssel foglalkozna.
Mire kérte a minisztérium az egyházi iskolákat?
Ezzel kapcsolatban kereste meg a lap a minisztériumot, amely szerint a kérdésben szereplő állítással szemben nem kezdeményezték sem az egyházi iskolák munkavállalóival egy háztartásban élők, sem más személyek összeírását. állításuk szerint kizárólag arra hívták fel a köznevelési intézmények és fenntartóik figyelmét, hogy a foglalkoztatotti alapnyilvántartásoknak és az azokhoz kapcsolódó adatlapoknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak.
A tárca arra hivatkozott, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló, 2009 óta hatályos törvény alapján a családi állapotra vonatkozó nyilvántartásokban a „házas” és a „bejegyzett élettárs”, az „özvegy” és az „özvegy bejegyzett élettárs”, valamint az „elvált” és az „elvált bejegyzett élettárs” megjelölések összevont kategóriaként szerepelnek.
Azt is állították, hogy egy közérdekű bejelentés hívta fel a figyelmet, hogy ez a jogszabályi előírás a gyakorlatban nem minden esetben érvényesül. Ezért kezdeményezték a nyilvántartások és adatlapok megfelelő módosítását. Majd azt igyekezték nyomatékosítani, hogy az intézkedés nem új adatok gyűjtéséről szól.
Elmondásuk szerint nem kívánják feltérképezni, hogy az oktatási intézmények munkavállalói kivel élnek együtt, hanem kizárólag a már jelenleg is vezetett, családi állapotra vonatkozó nyilvántartások és adatlapok kialakítását kívánják a jogszabályokhoz igazítani. Szerintük ennek célja éppen az, hogy az adatbekéréskor ne kelljen külön megjelölni, hogy valaki házasságban vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban él. A tárca értelmezése szerint ezzel elkerülhető, hogy
a munkavállalóknak a foglalkoztatásuk szempontjából szükségtelen, magánéletükre vonatkozó érzékeny információt kelljen felfedniük, amelyből akár szexuális irányultságukra is következtetni lehet.
A minisztérium azt is igyekezett egyértelműsíteni, hogy az adatok alapján semmilyen kvóta meghatározását nem tervezi.
A Háttér Társaság a lap megkeresésére közölte, hogy jogsegélyszolgálatához érkezett konkrét panasz nyomán 2026. július 15-én közérdekű bejelentéssel fordult az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz. Elsősorban azt kérték, hogy szüntessék meg a családi állapotra vonatkozó – valamennyi, így az egyházi és magániskolákra is kiterjedő – adatgyűjtést. Másodsorban pedig indítványozták, hogy amennyiben az adatgyűjtés megszüntetése nem lehetséges, a nyilvántartásokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően vezessék.