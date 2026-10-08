Magyarázni próbálja Lannert Judit minisztériuma, miért küldtek a nemi identitást firtató levelet az egyházi iskoláknak

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium azt igyekszik hangsúlyozni, hogy nem kezdeményezte sem az egyházi iskolák munkavállalóival egy háztartásban élők, sem más személyek összeírását. A tárca állítása szerint egy közérdekű bejelentés nyomán csupán azt kérték az intézményektől és fenntartóiktól, hogy a családi állapotra vonatkozó nyilvántartásaik feleljenek meg a hatályos jogszabályoknak – írja a Magyar Nemzet. Eközben a Háttér Társaság megerősítette: júliusban éppen a családi állapotra vonatkozó adatgyűjtés megszüntetését kérték a minisztériumtól.

A nemi identitást firtató levelet kaptak az egyházi iskolák Lannert Judit minisztériumától (Fotó: Facebook)

Korábban Rétvári Bence jelezte, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az egyházi és magániskolák számára olyan körlevelet küldött, amely szerinte a genderideológia oktatási adminisztrációba történő átültetését jelenti. A KDNP frakcióvezetője szerint a levél alapján az intézményeknek módosítaniuk kell a pedagógusok személyi nyilvántartását. Azt kérték, hogy tüntessék fel a pedagógusok adatai között, hogy ki él házasságban, illetve azonos nemű bejegyzett élettársi kapcsolatban – jelezte Rétvári Bence, aki szerint mindez a genderideológia átültetését jelenti az oktatási adminisztrációba, ahelyett, hogy Lannert Judit minisztériuma a beígért 25 százalékos béremeléssel foglalkozna.

Mire kérte a minisztérium az egyházi iskolákat?

Ezzel kapcsolatban kereste meg a lap a minisztériumot, amely szerint a kérdésben szereplő állítással szemben nem kezdeményezték sem az egyházi iskolák munkavállalóival egy háztartásban élők, sem más személyek összeírását. állításuk szerint kizárólag arra hívták fel a köznevelési intézmények és fenntartóik figyelmét, hogy a foglalkoztatotti alapnyilvántartásoknak és az azokhoz kapcsolódó adatlapoknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak.

A tárca arra hivatkozott, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló, 2009 óta hatályos törvény alapján a családi állapotra vonatkozó nyilvántartásokban a „házas” és a „bejegyzett élettárs”, az „özvegy” és az „özvegy bejegyzett élettárs”, valamint az „elvált” és az „elvált bejegyzett élettárs” megjelölések összevont kategóriaként szerepelnek.