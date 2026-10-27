Idegen tollakkal ékeskedik a Tisza: 2 éve működő egészségügyi szolgáltatást jelentettek be újdonságként

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter két Facebook-bejegyzésben ismertette az új országos elégedettségmérés részleteit. A hétfőn elindított rendszerben a betegek az EgészségAblakon keresztül, hozzátartozóik pedig QR-kód segítségével mondhatnak véleményt a kórházi és szakrendelői ellátásról. A bejelentés alatt azonban több kritikus hozzászólás is megjelent: egyesek szerint az egészségügy problémáinak megoldását nem újabb értékelésekkel, hanem konkrét intézkedésekkel kellene kezdeni. Arra is többen felhívták a figyelmet, hogy az EgészségAblakban már korábban is működött betegelégedettségi kérdőív.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter országos egészségügyi elégedettségmérést jelentett be, az emberek azonban inkább fejlesztéseket várnának (Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt

Hegedűs Zsolt elmagyarázta, hogyan működik az elégedettségmérés az egészségügyben

A kérdőívek többek között arra kérdeznek rá, hogy a betegek megfelelő tájékoztatást kaptak-e, tisztelettel bántak-e velük, bevonták-e őket a kezelésükkel kapcsolatos döntésekbe, valamint milyennek találták az intézmények tisztaságát és körülményeit. A miniszter videójában hangsúlyozta, hogy nem hivatalos panaszokat, hanem pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt szeretnének összegyűjteni. A cél az, hogy az egészségügyi intézmények vezetői és dolgozói rendszeresen visszajelzést kapjanak, összehasonlíthassák az elmúlt hónapok eredményeit, és azonosíthassák a fejlesztésre szoruló területeket. Hegedűs Zsolt a rendszert a szállásfoglaló oldalak értékeléseihez hasonlította. Mint elmondta, ahogyan egy utazás előtt sokan elolvassák a korábbi vendégek véleményét, a jövőben a betegek is tájékozódhatnak arról, milyen tapasztalatokat szereztek mások egy-egy egészségügyi intézményben.

Már az előző kormány idején is működött betegelégedettségi kérdőív

Rétvári Bence is reagált Hegedűs Zsolt bejelentésére. Facebook-bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy az EgészségAblak betegelégedettségi funkcióját már 2024. október 12-én, az Orbán-kormány idején bevezették. A betegek azóta értékelhetik többek között az orvosi ellátás színvonalát, az egészségügyi dolgozók hozzáállását és az intézmények tisztaságát. Rétvári kiemelte:

a Tisza-kormány most saját eredményeként mutat be egy korábban már megvalósított fejlesztést.

Kritikus kommentek érkeztek a miniszter bejelentésére

Hegedűs Zsolt bejegyzései alatt több hozzászóló is kifogásolta, hogy a kormány újabb elégedettségmérést vezet be, miközben szerintük előbb az egészségügyi ellátás körülményein kellene javítani.

Amíg a személyi és műszaki feltételek nincsenek megaz EÜ ellátásban addig csak panaszáradat fog jönni. Előbb talán a megfelelő ellátási feltételeket kéne biztosítani”

– fogalmazott az egyik kommentelő.