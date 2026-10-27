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egészségablak

Idegen tollakkal ékeskedik a Tisza: 2 éve működő egészségügyi szolgáltatást jelentettek be újdonságként

28 perce
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Új, országosan egységes betegelégedettség-mérő rendszert indított az egészségügyi tárca, amelyben a betegek és hozzátartozóik értékelhetik az ellátást, tapasztalataik pedig később nyilvánosan is megjelenhetnek. Az elégedettségmérés bejelentése ugyanakkor kritikákat váltott ki: többen úgy vélik, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek előbb az ellátás személyi és tárgyi feltételein kellene javítania, és csak ezt követően lenne értelme újabb kérdőívekkel vizsgálni a betegek elégedettségét.
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egészségablakhegedűs zsoltelégedettségi kérdőívelégedettségfelmérés

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter két Facebook-bejegyzésben ismertette az új országos elégedettségmérés részleteit. A hétfőn elindított rendszerben a betegek az EgészségAblakon keresztül, hozzátartozóik pedig QR-kód segítségével mondhatnak véleményt a kórházi és szakrendelői ellátásról. A bejelentés alatt azonban több kritikus hozzászólás is megjelent: egyesek szerint az egészségügy problémáinak megoldását nem újabb értékelésekkel, hanem konkrét intézkedésekkel kellene kezdeni. Arra is többen felhívták a figyelmet, hogy az EgészségAblakban már korábban is működött betegelégedettségi kérdőív.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter országos egészségügyi elégedettségmérést jelentett be, az emberek azonban inkább fejlesztéseket várnának (Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter országos egészségügyi elégedettségmérést jelentett be, az emberek azonban inkább fejlesztéseket várnának (Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt

Hegedűs Zsolt elmagyarázta, hogyan működik az elégedettségmérés az egészségügyben

A kérdőívek többek között arra kérdeznek rá, hogy a betegek megfelelő tájékoztatást kaptak-e, tisztelettel bántak-e velük, bevonták-e őket a kezelésükkel kapcsolatos döntésekbe, valamint milyennek találták az intézmények tisztaságát és körülményeit. A miniszter videójában hangsúlyozta, hogy nem hivatalos panaszokat, hanem pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt szeretnének összegyűjteni. A cél az, hogy az egészségügyi intézmények vezetői és dolgozói rendszeresen visszajelzést kapjanak, összehasonlíthassák az elmúlt hónapok eredményeit, és azonosíthassák a fejlesztésre szoruló területeket. Hegedűs Zsolt a rendszert a szállásfoglaló oldalak értékeléseihez hasonlította. Mint elmondta, ahogyan egy utazás előtt sokan elolvassák a korábbi vendégek véleményét, a jövőben a betegek is tájékozódhatnak arról, milyen tapasztalatokat szereztek mások egy-egy egészségügyi intézményben.

Már az előző kormány idején is működött betegelégedettségi kérdőív

Rétvári Bence is reagált Hegedűs Zsolt bejelentésére. Facebook-bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy az EgészségAblak betegelégedettségi funkcióját már 2024. október 12-én, az Orbán-kormány idején bevezették. A betegek azóta értékelhetik többek között az orvosi ellátás színvonalát, az egészségügyi dolgozók hozzáállását és az intézmények tisztaságát. Rétvári kiemelte:

 a Tisza-kormány most saját eredményeként mutat be egy korábban már megvalósított fejlesztést. 

Kritikus kommentek érkeztek a miniszter bejelentésére

Hegedűs Zsolt bejegyzései alatt több hozzászóló is kifogásolta, hogy a kormány újabb elégedettségmérést vezet be, miközben szerintük előbb az egészségügyi ellátás körülményein kellene javítani.

Amíg a személyi és műszaki feltételek nincsenek megaz EÜ ellátásban addig csak panaszáradat fog jönni. Előbb talán a megfelelő ellátási feltételeket kéne biztosítani”

 – fogalmazott az egyik kommentelő.

Másvalaki még rövidebben foglalta össze kifogását:

Ne vélemènyt kérjenek hanem cselekedjenek”

 – írta.

Többen arra is felhívták a figyelmet, hogy a betegek elégedettségének vizsgálata egyáltalán nem új kezdeményezés a magyar egészségügyben.

A betegelégedettség mérése már vagy 6 éve jelen van az egészségügyben. A dolgozók elégedettségét kéne már vizsgálni!”

 – olvasható az egyik hozzászólásban.

Egy másik felhasználó az előző kormány intézkedésére emlékeztetett:

Köszönjük az Orbán-kormánynak az Egészségablak alkalmazáson keresztül már évek óta működik!”

Felmerült az is, mi történik a korábban összegyűjtött véleményekkel.

Az egészségablakban eddig összegyűlt véleményekkel mi lesz? Mintha senki nem foglakozott volna ezekkel!”

 – tette fel a kérdést egy hozzászóló.

Az új rendszer hozzáférhetőségét is kifogásolták, különösen az idősebb betegek szempontjából.

Aha tehát egészség ablakkal nem rendelkezők pl. az idősebb korosztály már nem érdekes”

 – írta egy kommentelő.

A hozzászólásokban visszatérő kifogás volt, hogy az egészségügy problémái már most is ismertek, ezért a betegek egy része az újabb kérdőívek helyett kézzelfogható fejlesztéseket várna. Hegedűs Zsolt szerint az új rendszer éppen a hiányosságok azonosítását és kijavítását segítheti. A bejelentés fogadtatása azonban azt mutatja, hogy több hozzászóló számára nem az újabb adatgyűjtés, hanem az abból következő tényleges intézkedések jelentik a legfontosabb kérdést.

 

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