Magyar Péter bejelentette: jelentős szigorítás jön az elektromos rollerekre

Jelentős szigorítást tervez a Tisza-kormány az elektromos rollerek használatával kapcsolatban – derült ki Magyar Péter szerdai Facebook-bejegyzéséből. A miniszterelnök rövid közleményében arról számolt be, hogy a kabinet a szakmai és társadalmi egyeztetések eredményei alapján kíván változtatni a jelenlegi szabályokon.

Az elektromos rollerek használatára vonatkozó szabályok jelentős szigorítását javasolja a Tisza-kormány (Fotó: Unsplash)

Jelentős szigorítás várható az elektromos rollereknél

A kormány a széles körű szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően jelentős szigorítást javasol az elektromos rollerek használata terén”

– írta a miniszterelnök.

A szigorítás nem előzmények nélküli. Mint korábban az Origo is beszámolt róla, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már a nyáron jelezte, hogy a kormány a teljes KRESZ-reform előtt rendezné az elektromos rollerek használatának kérdését. A korábbi tervek között szerepelt a kis és nagy teljesítményű rollerek külön szabályozása, a sebességkorlátozás, a kötelező védőfelszerelés, valamint az alsó korhatár bevezetése is.

Vitézy október közepén már arról beszélt, hogy a készülő szabályozás külön kezelné a 25 kilométer/óránál lassabb és az ennél nagyobb sebességre képes eszközöket. A használat alsó korhatárával kapcsolatban a 14 és 16 éves életkor is felmerült, végleges döntést azonban akkor még nem jelentettek be.

A közlekedésbiztonsági kérdőívet több mint 300 ezren töltötték ki. A válaszadók 94 százaléka támogatta az elektromos rollerek használatának mielőbbi szigorúbb szabályozását, 89 százalékuk pedig a teljesítmény szerinti kategóriák elkülönítését.

Egyre több a súlyos rollerbaleset

A tervezett változtatásokat a romló baleseti statisztikák is indokolják. Mint korábban megírtuk, 2025-ben 635 olyan személyi sérüléses közúti baleset történt, amelyet elektromos rolleres okozott, ami több mint 70 százalékos emelkedést jelentett az előző évhez képest. A balesetek súlyossága mellett az elektromos rollerek biztosítása körül is vannak problémák. A biztosítási kötelezettség ismertsége továbbra is alacsony, miközben a nagy teljesítményű rollerek komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthetnek.