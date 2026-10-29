Magyar Péter bejelentette: új KRESZ-szabályok jöhetnek – jogsi kell az e-rollerre

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán jelentette be, hogy két kategóriába sorolnák az elektromos rollereket. A szabályozást a kihirdetése előtt ismét társadalmi vitára bocsátják.

Külön kategóriát kap az elektromos roller. Fotó: Pixabay

Szigorítás jön az elektromos rollereknél: sokaknak jogosítvány is kellhet

A legfeljebb 25 kilométer/órás sebességre képes, kis teljesítményű elektromos rollereket 14 éves kortól lehetne használni. A fejvédő 18 éves korig lenne kötelező.

A 25 kilométer/óránál gyorsabb rollereknél 16 év lenne az alsó korhatár, használatukhoz pedig legalább segédmotoros jogosítvány kellene. Ebben a kategóriában kötelezővé tennék a bukósisakot, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 40 kilométer/órában határoznák meg.

A tervezet minden motoros rollernél megtiltaná az alkoholos befolyásoltság alatti közlekedést és az utasszállítást.

A nagy teljesítményű eszközökkel egyáltalán nem lehetne járdán közlekedni, a kisebbekkel pedig csak akkor, ha nincs más lehetőség, például kerékpárút. A bérelhető rollerek végsebességét 20 kilométer/órában korlátoznák.