Elhunyt a hős székely katona

Elhunyt az utolsó úzvölgyi veterán. Búcsúzunk a 102 éves vitéz Bartha Mihálytól, aki egész életével a szülőföld iránti hűségről, a kötelességtudatról és a magyarságba vetett hitről tett tanúbizonyságot. Őrzője volt az úzvölgyi hősök emlékének, helytállása, bátorsága és embersége örök példa marad számunkra – tájékoztatott közösségi oldalán Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke.

Az elhúnyt Bartha Mihályt 2020-ban Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetéssel jutalmazta Fotó: Facebook

Vitéz Barta Mihály 102 éves korában, az 1956-os forradalom- és szabadságharc ünnepnapján húnyt el, ő volt a II. világháború úzvölgyi csatáinak utolsó élő résztvevője. A veterán székely honvéd állandó résztvevője volt az úzvölgyi megemlékezéseknek.

Bartha Mihályt Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetéssel jutalmazta 2020. március 15-én, illetve a honvédelmi tárca 95. és 100. születésnapja alkalmából is köszöntötte, valamint miniszteri elismerésben is részesítette.

Az úzvölgyi csata volt az első összecsepás 1944. augusztus 26-án, azután, hogy három nappal korábban Románia átállt a tengelyhatalmak oldaláról a szövetségesek oldalára. A szovjet csapatok Úzvölgyénél érték el először az akkori Magyarország határát, ahol a székely határőr zászlóalj 17-18 éves fiúkból álló katonáival ütköztek meg.