Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Letartóztatták Hankó Balázst, a NAV házkutatást tartott az otthonában

Gulyás Gergely

Friss felmérés: ők a legnépszerűbb ellenzéki politikusok, meglepő a sorrend

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Medián friss kutatásában arra keresték a választ, hogy az ellenzéki politikusok közül kik a legnépszerűbbek. Az eredmények alapján a legnépszerűbb három ellenzéki politikus közül ketten is a Fideszt erősítik. Azonban a legelutasítottabb is a korábbi kormánypárt soraiból került ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás Gergelyorbán vikorToroczkai László

Gulyás Gergely a legnépszerűbb ellenzéki politikus a Medián friss felmérése szerint, ami azt jelenti, hogy jelenleg még Orbán Viktort is megelőzi, aki jelenleg a harmadik helyen áll a listán – közölte az adatokat a HVG. A Fidesz korábbi frakcióvezetőjének szereplése azért is érdekes, ugyanis mióta lemondott a pozíciójáról és átadta helyét Bóka Jánosnak, azóta szinte teljesen eltűnt a közéletből.

Gulyás Gergely az Ultrahang stúdiójában ellenzéki politikusok
Ők a legnépszerűbb ellenzéki politikusok Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A kutatás eredményei szerint Gulyás Gergelyt 39 százalék, Toroczkai Lászlót 36 százalék, míg Orbán Viktort 31 százalék látná szívesen fontos politikai szerepben a jövőben.

A két fideszes politikus népszerűsége az előző felméréshez képest erősödött, ez összefüggésben lehet azzal, hogy a párt támogatottsága is emelkedésnek indult a nyár végén.

A felmérés eredménye szerint azonban Orbán Viktor volt a legelutasítottabb politikus, a korábbi miniszterelnököt a megkérdezettek 65 százaléka nem látná szívesen a politikában. A Fidesz elnökét Szentkirályi Alexandra követi 62 százalékkal, majd a Mi Hazánkat erősítő Dúró Dóra következik 59 százalékkal. Míg Gulyás Gergelyt és Toroczkai Lászlót 54-54 százalék utasítaná el.

A kutatásban arra is rákérdeztek, hogy az emberek mire számítanak Orbán Viktor karrierjével kapcsolatban. A megkérdezettek 15 százalék mondta azt, hogy a következő választáson is ő lesz a kihívó, 56 százalék arra számít, hogy aktív marad, de háttérbe vonul, 25 százalék pedig azt mondta, hogy teljesen visszavonul a politikától. Ebből az is kiderül, hogy a választások időpontjától távolodva egyre kevesebben bíznak a korábbi kormányfő visszatérésében, ugyanis áprilisban még 22 százalék számított erre és kevesebben számítottak teljes visszavonulásra is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!