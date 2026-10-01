Friss felmérés: ők a legnépszerűbb ellenzéki politikusok, meglepő a sorrend

Gulyás Gergely a legnépszerűbb ellenzéki politikus a Medián friss felmérése szerint, ami azt jelenti, hogy jelenleg még Orbán Viktort is megelőzi, aki jelenleg a harmadik helyen áll a listán – közölte az adatokat a HVG. A Fidesz korábbi frakcióvezetőjének szereplése azért is érdekes, ugyanis mióta lemondott a pozíciójáról és átadta helyét Bóka Jánosnak, azóta szinte teljesen eltűnt a közéletből.

Ők a legnépszerűbb ellenzéki politikusok Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A kutatás eredményei szerint Gulyás Gergelyt 39 százalék, Toroczkai Lászlót 36 százalék, míg Orbán Viktort 31 százalék látná szívesen fontos politikai szerepben a jövőben.

A két fideszes politikus népszerűsége az előző felméréshez képest erősödött, ez összefüggésben lehet azzal, hogy a párt támogatottsága is emelkedésnek indult a nyár végén.

A felmérés eredménye szerint azonban Orbán Viktor volt a legelutasítottabb politikus, a korábbi miniszterelnököt a megkérdezettek 65 százaléka nem látná szívesen a politikában. A Fidesz elnökét Szentkirályi Alexandra követi 62 százalékkal, majd a Mi Hazánkat erősítő Dúró Dóra következik 59 százalékkal. Míg Gulyás Gergelyt és Toroczkai Lászlót 54-54 százalék utasítaná el.

A kutatásban arra is rákérdeztek, hogy az emberek mire számítanak Orbán Viktor karrierjével kapcsolatban. A megkérdezettek 15 százalék mondta azt, hogy a következő választáson is ő lesz a kihívó, 56 százalék arra számít, hogy aktív marad, de háttérbe vonul, 25 százalék pedig azt mondta, hogy teljesen visszavonul a politikától. Ebből az is kiderül, hogy a választások időpontjától távolodva egyre kevesebben bíznak a korábbi kormányfő visszatérésében, ugyanis áprilisban még 22 százalék számított erre és kevesebben számítottak teljes visszavonulásra is.