Nemcsak Újpetrén, Siklóson is érzékenyítő foglalkozásokat tartottak két negyedikes osztálynak

Az Emberség Erejével egyesület tartott emberi jogi foglalkozásokat október 5-én a Kanizsai Dorottya Általános Iskolában két negyedikes osztály gyermekeinek – hívta fel a figyelmet a Siklósi Hírek. A hírportál szerint a pécsi székhelyű civil szervezet célkitűzése szerint az esélyegyenlőségért, a társadalmi befogadásért és a demokrácia megvalósításáért dolgozik.

Elfogadhatatlannak tartják a szülők a gyermekvédelmi törvény módosítása utáni eseményeket (Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)

Állítólag a program az iskola kezdeményezésére valósult meg, melyen a gyerekekkel arról beszélgettek, milyen alapvető jogok illetik meg az embereket, és ezek hogyan jelennek meg a mindennapokban. A beszélgetéseken a diákok saját példákat és gondolatokat is megfogalmaztak, átadtak. Az Emberség Erejével a siklósi alkalommal indította az idei év első külső helyszínen tartott emberi jogi foglalkozását, amit a tervek szerint más helyszínekre is kiterjesztenek.

„Bárkiből lehet bármi”

A helyi hírportál nagyon visszafogottan számolt be a szervezet munkájáról, de érdemes felidézni, ugyanők voltak azok, akik egy héttel később az Újpetrei Általános Iskola pályaorientációs napján mutatták be a második, harmadik és negyedik osztályos tanulóknak a #Hanagyleszek elnevezésű emberi jogi társasjátékot. A szervezet a közösségi oldalán a „Bárkiből lehet bármi” gondolatával foglalta össze a programot, és arról számolt be, hogy

a gyerekekkel többek között arról beszélgettek, biztosan fiús dolog-e tűzoltónak lenni, illetve ér-e férfiként kedvelni a rózsaszínt.

A korábbi köznevelési szabályozás kifejezetten nevesítette a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása és a homoszexualitás népszerűsítésének tilalmát az iskolai foglalkozásoknál. Az új szövegből ezek a külön nevesített korlátozások kikerültek, és általánosabb szabály maradt érvényben. Ez utat nyit az LMBTQ-tartalmak iskolai megjelenése előtt.

Tehát a gyermekvédelmi törvény módosítása után tehát máris alsó tagozatos diákoknak tartott foglalkozást egy LMBTQ-szervezet. A szülők attól tartanak, hogy a gyerekek életkoruknak nem megfelelő ideológiai üzenetekkel találkozhatnak az iskolában. Nem csak az kifejezetten problémás, hogy milyen foglalkozásokat szerveznek az intézményekben, hanem az is, hogy ezekről mennyire tájékoztatják a szülőket, és milyen beleszólásuk lehet a gyermekeik nevelését érintő kérdésekbe.