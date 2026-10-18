Nemcsak Újpetrén, Siklóson is érzékenyítő foglalkozásokat tartottak két negyedikes osztálynak

Az Emberség Erejével egyesület tartott emberi jogi foglalkozásokat október 5-én a Kanizsai Dorottya Általános Iskolában két negyedikes osztály gyermekeinek – hívta fel a figyelmet a Siklósi Hírek. A hírportál szerint a pécsi székhelyű civil szervezet célkitűzése szerint az esélyegyenlőségért, a társadalmi befogadásért és a demokrácia megvalósításáért dolgozik.
Állítólag a program az iskola kezdeményezésére valósult meg, melyen a gyerekekkel arról beszélgettek, milyen alapvető jogok illetik meg az embereket, és ezek hogyan jelennek meg a mindennapokban. A beszélgetéseken a diákok saját példákat és gondolatokat is megfogalmaztak, átadtak. Az Emberség Erejével a siklósi alkalommal indította az idei év első külső helyszínen tartott emberi jogi foglalkozását, amit a tervek szerint más helyszínekre is kiterjesztenek.
„Bárkiből lehet bármi”
A helyi hírportál nagyon visszafogottan számolt be a szervezet munkájáról, de érdemes felidézni, ugyanők voltak azok, akik egy héttel később az Újpetrei Általános Iskola pályaorientációs napján mutatták be a második, harmadik és negyedik osztályos tanulóknak a #Hanagyleszek elnevezésű emberi jogi társasjátékot. A szervezet a közösségi oldalán a „Bárkiből lehet bármi” gondolatával foglalta össze a programot, és arról számolt be, hogy
a gyerekekkel többek között arról beszélgettek, biztosan fiús dolog-e tűzoltónak lenni, illetve ér-e férfiként kedvelni a rózsaszínt.
A korábbi köznevelési szabályozás kifejezetten nevesítette a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása és a homoszexualitás népszerűsítésének tilalmát az iskolai foglalkozásoknál. Az új szövegből ezek a külön nevesített korlátozások kikerültek, és általánosabb szabály maradt érvényben. Ez utat nyit az LMBTQ-tartalmak iskolai megjelenése előtt.
Tehát a gyermekvédelmi törvény módosítása után tehát máris alsó tagozatos diákoknak tartott foglalkozást egy LMBTQ-szervezet. A szülők attól tartanak, hogy a gyerekek életkoruknak nem megfelelő ideológiai üzenetekkel találkozhatnak az iskolában. Nem csak az kifejezetten problémás, hogy milyen foglalkozásokat szerveznek az intézményekben, hanem az is, hogy ezekről mennyire tájékoztatják a szülőket, és milyen beleszólásuk lehet a gyermekeik nevelését érintő kérdésekbe.
Sorra jelentik be tiltakozásukat a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt a konzervatív szervezetek
A Fidesz már korábban rámutatott, a törvénymódosítás megnyitja az utat az általuk genderpropagandának nevezett tartalmak iskolai megjelenése előtt. Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője vasárnap délután közösségi oldalán bejelentette, pártja online petíciót indít a gendertörvény ellen. Arra hívott fel mindenkit, tiltakozzanak együtt, lépjenek fel „az iskolákat elárasztó genderrel szemben”, védjék meg a magyar családokat, a magyar iskolákat, a magyar gyerekeket.
Nem tűrhetjük ölbe tett kézzel, hogy a genderátnevelés tömegesen elinduljon a magyar iskolákban
– közölte.
A keresztény szemléletű szervezetek is hasonlóan vélekedtek: például az Axióma Központ nyílt állásfoglalást tett közzé a Vasárnap.hu katolikus hírportálon. Hangsúlyozták: a Tisza-kormánynak meg kellett volna őriznie a 2021-es gyermekvédelmi szabályozásnak a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítése és megjelenítése tekintetében előírt tilalmait. Giró-Szász Áron jogász, a szervezet alapító-elnöke az Origo megkeresésére kifejtette, miért tartja veszélyesnek az új gyermekvédelmi törvényt és szerinte milyen konkrét változás miatt kellene aggódniuk a szülőknek. A teljes inerjút ezen cikkünkben tudja elolvasni.