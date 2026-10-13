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államtitkár

Alig öt hónap után lemondott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára

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Benyújtotta lemondását Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. A tárca közleménye szerint a politikus személyes okokból távozik posztjáról, megbízatása október 13-i hatállyal szűnt meg. Az új energetikai államtitkár kinevezéséről még nincs hír.
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államtitkárgazdasági és energetikai minisztériumbaka andrástótth andráslemondásenergetikaMagyar Péter

Személyi változás történt a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban: Tótth András energetikai államtitkár személyes okokra hivatkozva benyújtotta lemondását – derül ki a minisztérium sajtóközleményéből. 

energetikai államtitkár
Tótth András alig öt hónap után lemondott energetikai államtitkári posztjáról (Fotó: Facebook)

A tájékoztatás szerint dr. Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-i hatállyal megállapította az államtitkár megbízatásának megszűnését.

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Alig öt hónap után távozik az energetikai államtitkár

Tótth András május végén kapta meg energetikai államtitkári kinevezését a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumban. A Telex szerint korábban a Boston Consulting energetikai szakértőjeként dolgozott, majd az E.ON Földgáz és az MVM Csoport felső vezetésében is betöltött pozíciókat, elsősorban stratégiai, szabályozási és kereskedelmi területeken.

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