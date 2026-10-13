Alig öt hónap után lemondott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára

Alig öt hónap után távozik az energetikai államtitkár

Tótth András május végén kapta meg energetikai államtitkári kinevezését a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumban. A Telex szerint korábban a Boston Consulting energetikai szakértőjeként dolgozott, majd az E.ON Földgáz és az MVM Csoport felső vezetésében is betöltött pozíciókat, elsősorban stratégiai, szabályozási és kereskedelmi területeken.