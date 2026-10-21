Kapitány István posztjában hozzátette, a családi házaknál a támogatás legfeljebb 15 millió forint, az önerő legfeljebb 500 ezer forint, a társasházaknál lakásonként a támogatás összege legfeljebb 5 millió, az önerőé pedig legfeljebb 200 ezer forint.

Családi házak és társasházak energetikai korszerűsítésére indít programot a gazdasági és energetikai minisztérium A képen: Kapitány István a parlamentben Fotó: Ladóczki Balázs

Emlékeztetett, az egyeztetés alatt álló programjaik elfogadása esetén 2027-től vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt lehet majd igényelni az otthonok energiahatékonyságának javítására.

A vissza nem térítendő támogatás és a kamattámogatott hitel együtt a költségek akár 95 százalékát fedezheti.

Évente 30 ezer otthon felújítása kaphat támogatást: fele családi ház, fele társasházi lakás

– ismertette a miniszter, hozzátéve, hogy 2030-ig 120 ezer család otthona újulhat meg.

Kapitány István közösségi oldalán felsorolta, hogy a programban szigetelés, nyílászárócsere, hőszivattyú, korszerű világítás, napelem, használati melegvíz-előállítás, távhőre csatlakozás, valamint gépészeti beruházás és árnyékolás támogatható.

A tervezett 600 milliárd forintos keret legalább 1100 milliárd forintnyi megrendelést hozhat az építőiparnak.

Ez kisebb számlákat jelent a családoknak, és munkát a hazai vállalkozásoknak

– fogalmazott Facebook-oldalán a tárcavezető.