A döntés már megszületett, ami megadja a kegyelemdöfést a magyar építőiparnak

Megérkeztek a KSH legfrissebb, augusztusi építőipari adatai, amelyek első ránézésre kedvező képet mutatnak: az építőipari termelés 21,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ha azonban megnézzük a részleteket, már egészen más kép rajzolódik ki – hívta fel a figyelmet Deák Dániel közösségi oldalán.

Vitázy Dávid és Magyar Péter jelentette be a jelenleg folyó legnagyobb közlekedési beruházás leállítását Fotó: Gábor Zoltán

A politikai elemző által idézett statisztikai adatok szerint

az új építőipari szerződések volumene ugyanis 55,2 százalékkal zuhant, az ágazat teljes szerződésállománya pedig 11,4 százalékkal csökkent. Különösen súlyos a helyzet az infrastrukturális beruházásoknál: az egyéb építményekre, így például utakra és vasutakra kötött új szerződések volumene 66,5 százalékkal esett vissza! Az épületek építésének volumene 9,6 százalékkal csökkent. Az év első nyolc hónapjában pedig összesen mindössze 0,1 százalékos növekedést mértek, vagyis az építőipar lényegében stagnál.

Deák Dániel szerint a fenti adatok azért is különösen súlyosak, mert miközben a termelési adatok a jelenleg zajló munkákról árulkodnak, a szerződésállomány már a következő hónapok kilátásait is előrevetíti.

A mostani növekedést ráadásul elsősorban a nagy infrastrukturális beruházások húzták. Az út- és vasútépítés teljesítménye 142 százalékkal, a közműépítésé pedig közel 320 százalékkal emelkedett, igaz, rendkívül alacsony tavalyi bázisról. Ami különösen aggasztó körülmény, hogy ezekben az adatokban még nincs benne Vitézy Dávid közlekedési miniszter néhány nappal ezelőtt bejelentett döntésének hatása, amellyel felfüggesztette a Déli Körvasút több száz milliárd forintos beruházását.

A politika elemző szerint a friss adatok alapján az építőipar következő hónapjai rendkívül nehezek lehetnek, ami idővel a foglalkoztatásra és a teljes magyar gazdaságra is negatív hatással lehet.

Az angol vasúti szaksajtó szerint is óriási károkat okoz a Tisza-kormány Már a nemzetközi gazdasági és közlekedési szaksajtó is Vitézy Dávid Déli körvasúttal kapcsolatos döntésén szörnyülködik. Az angol International Railway Journal egy cikkében mutatott rá arra, hogy a közlekedési és beruházási miniszter döntése komoly visszalépést jelent a Déli Körvasút elnevezésű, budapesti elővárosi vasúti projektben. A VG által idézett írás rámutat, hogy a vasútvonal kapacitása hosszabb időre korlátozott marad, mivel a Kelenföld és a Duna közötti szakaszon jelenleg kizárólag az újonnan megépített harmadik vágány használható, miután a két régit felszedték, a korábbi hidakat pedig elbontották. Az Európai Unió által megfogalmazott visszaélésgyanút kritika nélkül elfogadó Tisza-kormány döntése értelmében kivitelezést végző magyar V-Hídnak le kell vonulnia a munkaterületről, miközben a műszaki készültség szintje 42 százalékos és a befejezéséhez még több mint két évre lenne szükség. Eddig két Duna-hidat cseréltek le, egy harmadikat pedig megépítettek, és a vasútvonal mentén található, közutak felett átívelő felüljárók egy részét is kicserélték. Az új vágányok 30 százaléka október végére már használható lenne, de az átadás biztosan csúszik majd. A nemrégiben megjelent kormányhatározat arra enged következtetni, hogy az eredeti 2028-as helyett akár 2030-as dátumra is lehet számítani.



