Megjött a bejelentés az Erasmusról, ezt érdemes tudnia az egyetemistáknak

A 2026/27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus-programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez – közölte a külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán.

A 2026/27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus-programokra a magyar egyetemisták - Illusztráció

Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

Újra pályázhatnak a hallgatók az Erasmus-programokra

Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió Tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus+ és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt.

Amikor májusban megállapodtunk az uniós források hazahozatalához vezető útról, számomra különösen fontos volt, hogy a korábbi viták következményeit többé ne a magyar fiatalok és kutatók viseljék

- fogalmazott a miniszter.

Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint az új magyar kormány által hozott reformok eredményeket hoztak:

Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére.

A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió Tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus+ és a Horizont Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára.