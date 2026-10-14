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Erasmus

Megjött a bejelentés az Erasmusról, ezt érdemes tudnia az egyetemistáknak

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Újra megnyílhatnak az uniós csereprogramok a magyar egyetemisták előtt, miután az Európai Unió Tanácsa elfogadta az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatát. Az Erasmus-program keretében a 2026/27-es tanévtől ismét pályázhatnak a magyar hallgatók, miközben a kutatók és az egyetemek számára a Horizont Európa lehetőségei is újra elérhetővé válhatnak.
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ErasmusfelsőoktatásOrbán Anita

A 2026/27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus-programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez – közölte a külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán.

felsőoktatás, ponthirdetés, ponthatár, egyetem, továbbképzés, Budapest Park, felvételi ponthatárok, felvi, ponthatárváró, Budapest, 2023. 07. 26. , Erasmus
A 2026/27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus-programokra a magyar egyetemisták - Illusztráció
Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo 

Újra pályázhatnak a hallgatók az Erasmus-programokra

Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió Tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus+ és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt.

Amikor májusban megállapodtunk az uniós források hazahozatalához vezető útról, számomra különösen fontos volt, hogy a korábbi viták következményeit többé ne a magyar fiatalok és kutatók viseljék

- fogalmazott a miniszter.

Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint az új magyar kormány által hozott reformok eredményeket hoztak: 

Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére.

A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió Tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus+ és a Horizont Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára.

 

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