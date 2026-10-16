Brüsszeli nyomásra jön a füstadó, veszélyben a rezsicsökkentés Magyarországon

Az ETS2 (Emissions Trading System) az Európai Unió új, kiterjesztett kibocsátáskereskedelmi rendszere. Míg a korábbi szabályozás (ETS1) kizárólag a nagyüzemekre és a teljesítményigényes erőművekre vonatkozott, az új rendszer 2028. január 1-jétől már a lakóépületek fűtését (földgáz, szén, fűtőolaj) és a közúti közlekedést is bevonja a szén-dioxid-árazásba. A Politico információi szerint Olaszországnak és Lengyelországnak sikerült maga mellé állítania Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot és Görögországot az ETS2 legalább 2030-ig történő elhalasztásához.
A brüsszeli csúcson Magyarország, Olaszország, Lengyelország és Csehország határozottan fellépett az új szabályozás ellen, és legalább kétéves halasztást követelt. Észtország még ennél is messzebbre ment: a füstadó teljes eltörlését indítványozta.
A kezdeményezés azonban elbukott a tagállamok többségének ellenállásán. Az északi államok és Hollandia mellett Franciaország és Németország is keményen elutasította a módosítási javaslatokat. Több uniós diplomata elfogadhatatlannak nevezte a halasztási törekvéseket, egyikük pedig egyértelművé tette: a 2028-as indulási időpont nem változik.
Mit jelent az ETS2 a magyar családoknak a gyakorlatban?
Az ETS2 úgynevezett upstream rendszerben működik: a kvótákat nem közvetlenül a lakosságnak kell megvásárolnia, hanem az üzemanyag- és fűtőanyag-forgalmazó nagyvállalatoknak (például a Molnak és a gázszolgáltatóknak) az általuk értékesített fosszilis energiára. Mivel a cégek a kvóták költségeit beépítik piaci áraikba, az drágulásként jelenik majd meg a végfelhasználóknál.
Szakértői becslések szerint:
- az üzemanyagok (a benzin és a gázolaj) ára literenként 10–12 százalékkal növekedhet,
- a lakossági földgáz ára pedig 8–10 százalékkal emelkedne.
Veszélyben a rezsicsökkentés
A magyar hatósági energiaárak (rezsicsökkentés) mellett a tőzsdén naponta változó karbonkvóta-árakat rendkívül nehéz lenne beépíteni a rendszerbe. Elemzők rámutatnak: a fosszilis energiahordozók merev hatósági árkorlátozása helyett célzott kompenzációra lesz szükség, különben a szolgáltatók hatalmas veszteségeket szenvednek el, vagy Magyarország uniós kötelezettségszegési eljárással néz szembe.
Uniós források a Szociális Klímaalapból
Bár az új rendszer áremelkedést hoz, Magyarország nettó haszonélvezője lehet az intézkedésnek, amennyiben benyújtja a szükséges nemzeti terveket. Az ETS2 bevételeiből létrehozott Szociális Klímaalapból hazánk 2032-ig körülbelül 2,4 milliárd euró (mintegy 875 milliárd forint) vissza nem térítendő támogatáshoz juthat. Ezt az összeget kötelezően a rászoruló háztartások támogatására, lakossági épületfelújításokra (szigetelés, fűtéskorszerűsítés) és a tömegközlekedés fejlesztésére kell fordítani.
A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) elemzése szerint, ha Magyarország politikailag meg is próbálna ellenállni a hazai bevezetésnek, a külföldről behozott késztermékek és alapanyagok árába a külföldi gyártók úgyis beépítik majd a füstadó költségeit. Így az áremelkedést közvetve a magyar fogyasztók mindenképpen megfizetnék a boltokban, miközben a kompenzációra szolgáló uniós milliárdoktól is elesne az ország.