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Brüsszeli nyomásra jön a füstadó, veszélyben a rezsicsökkentés Magyarországon

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Komoly politikai és gazdasági feszültséget váltott ki az Európai Unió vezetőinek brüsszeli csúcstalálkozójának egyik témája, ahol az energiaárak letörését célzó egyeztetés háromórás kemény csatározássá alakult. A vita fókuszában a sokat vitatott és csak „füstadóként” emlegetett ETS2 bevezetése, illetve annak időpontja állt.
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ets2európai uniórezsicsökkentés

Az ETS2 (Emissions Trading System) az Európai Unió új, kiterjesztett kibocsátáskereskedelmi rendszere. Míg a korábbi szabályozás (ETS1) kizárólag a nagyüzemekre és a teljesítményigényes erőművekre vonatkozott, az új rendszer 2028. január 1-jétől már a lakóépületek fűtését (földgáz, szén, fűtőolaj) és a közúti közlekedést is bevonja a szén-dioxid-árazásba. A Politico információi szerint Olaszországnak és Lengyelországnak sikerült maga mellé állítania Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot és Görögországot az ETS2 legalább 2030-ig történő elhalasztásához.

az ETS2 miatt háromórás csatározás alakult ki az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján
Itt még minden rendben volt, de az ETS2 miatt háromórás csatározás alakult ki az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján 
(Fotó: ANP via AFP)

A brüsszeli csúcson Magyarország, Olaszország, Lengyelország és Csehország határozottan fellépett az új szabályozás ellen, és legalább kétéves halasztást követelt. Észtország még ennél is messzebbre ment: a füstadó teljes eltörlését indítványozta. 

A kezdeményezés azonban elbukott a tagállamok többségének ellenállásán. Az északi államok és Hollandia mellett Franciaország és Németország is keményen elutasította a módosítási javaslatokat. Több uniós diplomata elfogadhatatlannak nevezte a halasztási törekvéseket, egyikük pedig egyértelművé tette: a 2028-as indulási időpont nem változik.

Mit jelent az ETS2 a magyar családoknak a gyakorlatban?

Az ETS2 úgynevezett upstream rendszerben működik: a kvótákat nem közvetlenül a lakosságnak kell megvásárolnia, hanem az üzemanyag- és fűtőanyag-forgalmazó nagyvállalatoknak (például a Molnak és a gázszolgáltatóknak) az általuk értékesített fosszilis energiára. Mivel a cégek a kvóták költségeit beépítik piaci áraikba, az drágulásként jelenik majd meg a végfelhasználóknál.

Szakértői becslések szerint: 

  • az üzemanyagok (a benzin és a gázolaj) ára literenként 10–12 százalékkal növekedhet, 
  • a lakossági földgáz ára pedig 8–10 százalékkal emelkedne.

Veszélyben a rezsicsökkentés

A magyar hatósági energiaárak (rezsicsökkentés) mellett a tőzsdén naponta változó karbonkvóta-árakat rendkívül nehéz lenne beépíteni a rendszerbe. Elemzők rámutatnak: a fosszilis energiahordozók merev hatósági árkorlátozása helyett célzott kompenzációra lesz szükség, különben a szolgáltatók hatalmas veszteségeket szenvednek el, vagy Magyarország uniós kötelezettségszegési eljárással néz szembe.

Uniós források a Szociális Klímaalapból

Bár az új rendszer áremelkedést hoz, Magyarország nettó haszonélvezője lehet az intézkedésnek, amennyiben benyújtja a szükséges nemzeti terveket. Az ETS2 bevételeiből létrehozott Szociális Klímaalapból hazánk 2032-ig körülbelül 2,4 milliárd euró (mintegy 875 milliárd forint) vissza nem térítendő támogatáshoz juthat. Ezt az összeget kötelezően a rászoruló háztartások támogatására, lakossági épületfelújításokra (szigetelés, fűtéskorszerűsítés) és a tömegközlekedés fejlesztésére kell fordítani.

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) elemzése szerint, ha Magyarország politikailag meg is próbálna ellenállni a hazai bevezetésnek, a külföldről behozott késztermékek és alapanyagok árába a külföldi gyártók úgyis beépítik majd a füstadó költségeit. Így az áremelkedést közvetve a magyar fogyasztók mindenképpen megfizetnék a boltokban, miközben a kompenzációra szolgáló uniós milliárdoktól is elesne az ország.

 

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