Az Euronews szerint rossz szervezés és a diplomáciai feszültségek miatt lett szerény vendéglista az 1956-os ünnepségen

Már a nemzetközi sajtó is Magyar Péter október 23-i ünnepségének vártnál szerényebb magas rangú vendéglistájáról ír. Az Euronews beszámolója szerint a magyar miniszterelnök hiába készült arra, hogy a világpolitika meghatározó szereplőit fogadja Budapesten az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, több fontos meghívott végül távol maradt. A lap szervezési problémákat és diplomáciai feszültségeket is feltárt, Dömötör Csaba azonban ennél messzebbre ment: szerinte a külföldi vezetők távolmaradása mögött az is állhat, hogy a Tisza-kormány már teljesítette Brüsszel legfontosabb elvárásait.
A Euronews szerint ezért maradtak távol a vezetők
Magyar Péter már áprilisban nagyszabású nemzetközi megemlékezést helyezett kilátásba, amelyre az Egyesült Államok legmagasabb rangú vezetőinek valamelyikét is várta. Júniusban Párizsban személyesen hívta meg Emmanuel Macron francia elnököt, de Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Recep Tayyip Erdoğan török elnök, Christian Stocker osztrák kancellár és Friedrich Merz német kancellár is szerepelt a meghívottak között.
A végeredmény azonban elmaradt a korábban felvázolt tervektől: bár mintegy negyven ország képviseltette magát Budapesten, az uniós tagállamok többsége nem állam- vagy kormányfői szinten vett részt a megemlékezésen. Emmanuel Macron, Donald Tusk és Volodimir Zelenszkij sem érkezett meg a magyar fővárosba.
Az Euronews névtelenséget kérő, kormányközeli forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy számos hivatalos meghívót csak szeptemberben küldtek ki, amikor a külföldi vezetők naptára már jórészt betelt. Egyik forrásuk szerint a Miniszterelnöki Hivatal és a külügyminisztérium közötti kommunikáció sem működött megfelelően.
A távolmaradásokat ugyanakkor diplomáciai feszültségek is befolyásolhatták.
A lap szerint Magyar Péter franciaországi zavargásokkal és migrációval kapcsolatos kijelentései hozzájárulhattak Macron távolmaradásához, míg Zelenszkij esetében a meghívás körüli nyilvános üzengetések okoztak kellemetlenséget.
Szent-Iványi István korábbi diplomata az Euronewsnak úgy értékelte, hogy hiba volt ilyen magasra helyezni a várakozásokat. A szakértő szerint az európai országok számos problémával küzdenek, vezetőik pedig nem feltétlenül érezték indokoltnak, hogy személyesen utazzanak Budapestre.
Dömötör Csaba: Brüsszel már mindent megkapott a Tisza-kormánytól
Az Euronews elsősorban szervezési hibákkal és diplomáciai feszültségekkel magyarázta a visszafogott részvételt, Dömötör Csaba azonban ennél jóval súlyosabb politikai következtetést vont le.
A fideszes európai parlamenti képviselő közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy önmagában nem lett volna különösebb hírértéke a kevés magas rangú külföldi vendégnek, Magyar Péterék azonban előzetesen rendkívül magasra helyezték a lécet.
Aztán alig jöttek. Miért is jöttek volna? Megkaptak már mindent.”
– mutatott rá Dömötör, aki szerint a Tisza-kormány az elmúlt hónapokban már számos olyan intézkedést hozott, amelyek megfelelnek Brüsszel politikai elvárásainak.
A képviselő ezek között említette:
- a jobboldali ellenzéket szerinte kiszorító jogszabályokat;
- a hadi finanszírozás támogatását;
- a gyorsított uniós bővítéshez adott hozzájárulást;
- az uniós források szerinte Brüsszel számára előnyös átcsoportosítását;
- valamint a külföldi vállalatok térnyerését a magyar nagyvállalatok rovására.
Dömötör úgy véli, a magyar kormány mostanra elfoglalta helyét a Brüsszelhez alkalmazkodó kabinetek között. Bejegyzésében élesen bírálta a miniszterelnök külpolitikai mozgásterét is.
A felemelt báboknak pedig általában az a sorsa, hogy ritkán érkeznek hozzájuk magas rangú vendégek, legalábbis ritkán sokan.”
A politikus szerint a helyzetet jól mutatja, hogy a magyar kormány vezetőinek kell rendszeresen Berlinbe, Varsóba, Párizsba és Brüsszelbe utazniuk.
„Életre kelt a kék plakát” – Ursula von der Leyennek is nekiment Dömötör Csaba
A megemlékezés két legmagasabb rangú uniós vendége végül Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke volt.
Az Euronews szerint jelenlétük Brüsszel támogatását jelezte Magyar Péter Európa-párti politikája iránt. Von der Leyen budapesti felszólalásában arról beszélt, hogy a magyar választók hat hónappal korábban új fejezetet nyitottak, véget vetve a megosztottság és a meggyengült bizalom időszakának.
Dömötör Csaba azonban egészen másként értékelte az Európai Bizottság elnökének látogatását. Szerinte von der Leyen az Országgyűlésben „osztályfőnöki fensőbbséggel” beszélt arról, hogy Magyarország visszatért Európa szívébe. Rámutatott:
Ha körülnézett volna az ülésteremben, láthatta volna, hogy mindig is itt voltunk.”
A képviselő különösen visszásnak nevezte, hogy az Európai Bizottság elnöke a demokrácia győzelmét ünnepelte, miközben a Tisza-kormány súlyosan korlátozza az ellenzék működését. Felidézte az ellenzéki politikusok újraindulását korlátozó intézkedéseket, valamint az általa ellenzéket üldöző hivatalként jellemzett szervezet létrehozását és annak fellépését.
Dömötör szerint Brüsszel részéről a magyar kormány már csak jelképes elismerésekre számíthat, hiszen a politikai engedményeket korábban megtette.
A bejegyzés végén a képviselő arra is utalt, hogy Ursula von der Leyen budapesti szereplése szerinte a korábbi kék kormányzati plakátok üzenetét igazolta:
Egyet azért megköszönhetünk Von der Leyen asszonynak: azt, hogy életre keltette a kék plakátot.”
Dömötör Csaba szerint azonban a mostani politikai döntések valódi következményei nem az ünnepi beszédekben, hanem a magyar emberek hétköznapjaiban lesznek érzékelhetők.
A következmények nem az üres ünnepi szónoklataikban érkeznek majd, hanem a mindennapokban”
– zárta bejegyzését a politikus.