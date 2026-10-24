Az Euronews szerint rossz szervezés és a diplomáciai feszültségek miatt lett szerény vendéglista az 1956-os ünnepségen

Már a nemzetközi sajtó is Magyar Péter október 23-i ünnepségének vártnál szerényebb magas rangú vendéglistájáról ír. Az Euronews beszámolója szerint a magyar miniszterelnök hiába készült arra, hogy a világpolitika meghatározó szereplőit fogadja Budapesten az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, több fontos meghívott végül távol maradt. A lap szervezési problémákat és diplomáciai feszültségeket is feltárt, Dömötör Csaba azonban ennél messzebbre ment: szerinte a külföldi vezetők távolmaradása mögött az is állhat, hogy a Tisza-kormány már teljesítette Brüsszel legfontosabb elvárásait.

Még a Euronews szerint sem úgy alakult Magyar Péter vendégmeghívása, mint szerette volna (Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet)

A Euronews szerint ezért maradtak távol a vezetők

Magyar Péter már áprilisban nagyszabású nemzetközi megemlékezést helyezett kilátásba, amelyre az Egyesült Államok legmagasabb rangú vezetőinek valamelyikét is várta. Júniusban Párizsban személyesen hívta meg Emmanuel Macron francia elnököt, de Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Recep Tayyip Erdoğan török elnök, Christian Stocker osztrák kancellár és Friedrich Merz német kancellár is szerepelt a meghívottak között.

A végeredmény azonban elmaradt a korábban felvázolt tervektől: bár mintegy negyven ország képviseltette magát Budapesten, az uniós tagállamok többsége nem állam- vagy kormányfői szinten vett részt a megemlékezésen. Emmanuel Macron, Donald Tusk és Volodimir Zelenszkij sem érkezett meg a magyar fővárosba.

Az Euronews névtelenséget kérő, kormányközeli forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy számos hivatalos meghívót csak szeptemberben küldtek ki, amikor a külföldi vezetők naptára már jórészt betelt. Egyik forrásuk szerint a Miniszterelnöki Hivatal és a külügyminisztérium közötti kommunikáció sem működött megfelelően.

A távolmaradásokat ugyanakkor diplomáciai feszültségek is befolyásolhatták.

A lap szerint Magyar Péter franciaországi zavargásokkal és migrációval kapcsolatos kijelentései hozzájárulhattak Macron távolmaradásához, míg Zelenszkij esetében a meghívás körüli nyilvános üzengetések okoztak kellemetlenséget.

Szent-Iványi István korábbi diplomata az Euronewsnak úgy értékelte, hogy hiba volt ilyen magasra helyezni a várakozásokat. A szakértő szerint az európai országok számos problémával küzdenek, vezetőik pedig nem feltétlenül érezték indokoltnak, hogy személyesen utazzanak Budapestre.