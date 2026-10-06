Unger Anna komoly erősítésre számíthat – így fog működni Magyarországon az Európai Ügyészség

„Magyarországon hamarosan új időszámítás kezdődik, ugyanis csatlakozunk az Európai Ügyészséghez” – jelentette ki büszkén közösségi oldalán Kármán András. A pénzügyminiszter kedden az Igazságügyi Minisztériumban fogadta Görög Márta tárcavezetővel, Pósfai Gábor belügyminiszterrel, valamint Lajtár István legfőbb ügyész helyettessel Laura Codruța Kövesit, az Európai Ügyészség európai főügyészét.
Kármán András bejegyzésében hangsúlyozta, a Tisza-kormány elkötelezett harcot folytat a korrupció ellen, amiben szerinte jó szövetséges lesz az Európai Ügyészség. Ugyanis annak lesz arra módja és hatásköre, hogy az uniós források megfelelő felhasználását ellenőrizze, valamint olyan bűncselekményekkel kapcsolatban képviselje a vádat, amelyekben csalással, korrupcióval vagy pénzmosással károsítják meg az európai adófizetőket.
De mivel is jár Magyarországnak ez a „szövetség?” Mi a jelentősége az Európai Ügyészséghez való csatlakozásnak?
A témában megkerestük ifj. Lomnici Zoltánt alkotmányjogászt, aki elmagyarázta, hogyan is fog kinézni a szervezet működése hazánkban.
A csatlakozás nem technikai együttműködés, hanem a büntetőjogi szuverenitás egy szeletének átengedése
– jelentette ki a szakértő.
Kifejtette: a magyar ügyészség az Alaptörvény alapján független szervezet, élén az Országgyűlés által megválasztott legfőbb ügyésszel. Az Európai Ügyészség ezzel párhuzamosan egy olyan uniós vádhatósági rendszert hoz létre, amelynek luxemburgi központjából irányítják azokat az ügyeket, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik.
Magyarország egy európai ügyészt ad a szervezetbe, valamint delegált európai ügyészek dolgoznak majd Magyarországon.
A delegált európai ügyész „kettős kalapot” visel: nemzeti ügyészi jogállása megmarad, de az Európai Ügyészség ügyeiben nem a legfőbb ügyész, hanem az állandó tanács és a felügyelő európai ügyész utasítását követi. Ez új utasítási vonalat jelent a magyar ügyészségi rendszerben.
Az Európai Ügyészségnek nincs mindenre hatásköre
Fontos azonban, hogy Európai Ügyészség hatásköre nem terjed ki minden bűncselekményre. Elsősorban az uniós költségvetést sértő csalásokra, bizonyos áfacsalásokra, valamint az ezekhez kapcsolódó korrupcióra, hűtlen kezelésre és pénzmosásra vonatkozik.
Általában 10 ezer eurót meghaladó kár esetén merül fel a hatáskör, áfacsalásoknál pedig két tagállamot érintő, legalább 10 millió eurós kár esetén.
A hatáskör ugyanakkor az úgynevezett kapcsolódó bűncselekmények miatt szélesebb lehet. Ha például egy uniós pénzeket érintő ügyben vesztegetés, hűtlen kezelés vagy közbeszerzési visszaélés is felmerül, ezek az Európai Ügyészség hatáskörébe kerülhetnek.
A magyar hatóságoknak az ilyen ügyeket jelenteniük kell az Európai Ügyészségnek, és addig nem hozhatnak olyan döntést, amely megakadályozná az európai szerv eljárását. A rendszer időben visszamenőleg is érintheti az ügyeket: a 2021. június 1. óta történt cselekmények kerülhetnek az Európai Ügyészség látókörébe.
Magyarország 25. tagállamként csatlakozik az Európai Ügyészséghez
Az Európai Bizottság még júliusban fogadta el a határozatot, amely megerősíti Magyarország részvételét az Európai Ügyészségben (EPPO), miután az ország májusban kérelmezte a csatlakozást. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, így az ügyészség állandó hazai jelenléttel biztosítja majd az uniós források pénzügyi bűncselekmények elleni védelmét.
Tehát az Európai Ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekményekben és az azokhoz szorosan kapcsolódó cselekményekben járhat el.
A magyar ügyészség minden más büntetőügyben megőrzi a hatáskörét, valamint azokban az uniós pénzügyi érdekeket érintő ügyekben is eljárhat, amelyeket az Európai Ügyészség nem von saját hatáskörébe vagy visszaad.
Besegíthetnek az NVVH-nak
Itt érdemes azonban megemlíteni a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalt (NVVH). Emlékezetes ugyanis, hogy aznap amikor Laura Codruța Kövesi a magyar kormánnyal tárgyalt, adott egy interjút a Telexnek is. A vezető úgy fogalmazott:
itt az ideje, hogy a magyarok „visszaszerezzék az országukat”, hazánkat „foglyul ejtett államként” jellemezte.
Kövesi a hírportál kérdésére elmondta, amennyiben az NVVH vezetőjének bármikor szüksége lenne az ügyészség segítségére, rendelkezésre állnak a szükséges szakértelemmel. Unger Anna korábban azt mondta: butaság lenne bírósági ítéleteket várni a hatéves hivatali ideje alatt vizsgálandó ügyekben, Laura Codruța Kövesi szerint viszont egyes ügyekben akár egy-másfél, esetleg két év alatt is megszülethet az első jogerős ítélet.
Ifj. Lomnici Zoltán megjegyezte: Kövesi szavai „nem feltétlen tükröztek semlegességet”. Kifejtette: az NVVH első nyilvános ügyei kifejezetten politikai szereplőkhöz és kormányzati kiadásokhoz kötődő „korrupciós narratívák”.
– Ha ezek bármelyikében uniós forrás vagy áfa megjelenik, a „segítség” a rendelet nyelvén bejelentés és hatáskörbe vonás. Meg kell ismételni, hogy e körben kiemelt kockázattal bírhat a 2021. június 1-ig visszanyúló időbeli hatály: korábbi kormányzati ciklusok uniós pénzt érintő döntései utólag, más politikai konstellációban kerülhetnek egy olyan szerv elé, amelynek vezetője nyilvánosan együttműködést ajánlott a hazai elszámoltató hivatalnak – magyarázta.
Joggal merül fel a kérdés: mi garantálja, hogy az új rendszerben is érvényesül a hatalmi ágak közötti egyensúly és a tisztességes eljárás?
Ennek azért van jelentősége, mert egy büntetőeljárásban nem mindegy, hogy ki irányítja a nyomozást, ki dönt a vádemelésről, és végül ki hozza meg az ítéletet. Ezeknek a szerepeknek az elkülönítése fontos garanciája annak, hogy senki ne dönthessen korlátlanul egy büntetőügy sorsáról.
Csorbulhat a hatalommegosztás
Ifj. Lomnici Zoltán szerint a tisztességes eljárás szempontjából fontos garancia, hogy a vádlott felett magyar bíróság ítélkezik, és a büntetőeljárási szabályok jelentős része továbbra is magyar jog marad. A nyomozás irányítása, bizonyos kényszerintézkedések és a vádemelési stratégia az Európai Ügyészség hatáskörébe kerül.
A hatalommegosztás tekintetében ugyanakkor a garancia gyenge
– emelte ki, majd kifejtette: az ügyészségi hatalom egy szelete kikerül az Országgyűlés által választott legfőbb ügyész alól, és olyan szervhez kerül, amelynek magyar alkotmányos számonkérése nincs.
Szerinte az NVVH-val való együttműködés ezt tovább terheli: egy politikai program nyomán létrehozott, saját vádemelési joggal felruházott hivatal és egy nemzetek feletti ügyészség találkozása nem a klasszikus hatalommegosztást erősíti, hanem két, a rendes ügyészségi hierarchián kívüli vádcsatornát. Ráadásul az Alkotmánybíróság mozgástere az uniós jog elsőbbsége miatt ebben a kérdésben korlátozott – jegyezte meg.