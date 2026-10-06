Unger Anna komoly erősítésre számíthat – így fog működni Magyarországon az Európai Ügyészség

„Magyarországon hamarosan új időszámítás kezdődik, ugyanis csatlakozunk az Európai Ügyészséghez” – jelentette ki büszkén közösségi oldalán Kármán András. A pénzügyminiszter kedden az Igazságügyi Minisztériumban fogadta Görög Márta tárcavezetővel, Pósfai Gábor belügyminiszterrel, valamint Lajtár István legfőbb ügyész helyettessel Laura Codruța Kövesit, az Európai Ügyészség európai főügyészét.

Kármán András kedden az Igazságügyi Minisztériumban fogadta Görög Márta tárcavezetővel, Pósfai Gábor belügyminiszterrel, valamint Lajtár István legfőbb ügyész helyettessel Laura Codruța Kövesit, az Európai Ügyészség európai főügyészét (Forrás: Facebok)

Kármán András bejegyzésében hangsúlyozta, a Tisza-kormány elkötelezett harcot folytat a korrupció ellen, amiben szerinte jó szövetséges lesz az Európai Ügyészség. Ugyanis annak lesz arra módja és hatásköre, hogy az uniós források megfelelő felhasználását ellenőrizze, valamint olyan bűncselekményekkel kapcsolatban képviselje a vádat, amelyekben csalással, korrupcióval vagy pénzmosással károsítják meg az európai adófizetőket.

De mivel is jár Magyarországnak ez a „szövetség?” Mi a jelentősége az Európai Ügyészséghez való csatlakozásnak?

A témában megkerestük ifj. Lomnici Zoltánt alkotmányjogászt, aki elmagyarázta, hogyan is fog kinézni a szervezet működése hazánkban.

A csatlakozás nem technikai együttműködés, hanem a büntetőjogi szuverenitás egy szeletének átengedése

– jelentette ki a szakértő.

Kifejtette: a magyar ügyészség az Alaptörvény alapján független szervezet, élén az Országgyűlés által megválasztott legfőbb ügyésszel. Az Európai Ügyészség ezzel párhuzamosan egy olyan uniós vádhatósági rendszert hoz létre, amelynek luxemburgi központjából irányítják azokat az ügyeket, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik.

Magyarország egy európai ügyészt ad a szervezetbe, valamint delegált európai ügyészek dolgoznak majd Magyarországon.

A delegált európai ügyész „kettős kalapot” visel: nemzeti ügyészi jogállása megmarad, de az Európai Ügyészség ügyeiben nem a legfőbb ügyész, hanem az állandó tanács és a felügyelő európai ügyész utasítását követi. Ez új utasítási vonalat jelent a magyar ügyészségi rendszerben.

Az Európai Ügyészségnek nincs mindenre hatásköre

Fontos azonban, hogy Európai Ügyészség hatásköre nem terjed ki minden bűncselekményre. Elsősorban az uniós költségvetést sértő csalásokra, bizonyos áfacsalásokra, valamint az ezekhez kapcsolódó korrupcióra, hűtlen kezelésre és pénzmosásra vonatkozik.

Általában 10 ezer eurót meghaladó kár esetén merül fel a hatáskör, áfacsalásoknál pedig két tagállamot érintő, legalább 10 millió eurós kár esetén.

A hatáskör ugyanakkor az úgynevezett kapcsolódó bűncselekmények miatt szélesebb lehet. Ha például egy uniós pénzeket érintő ügyben vesztegetés, hűtlen kezelés vagy közbeszerzési visszaélés is felmerül, ezek az Európai Ügyészség hatáskörébe kerülhetnek.