A Független Benzinkutasok Szövetsége október 16-ra demonstrációt hirdetett a MOL székháza elé, hogy felhívja a figyelmet a magyar üzemanyag-kereskedők nehéz helyzetére és a háborús extraprofit társadalmi felhasználásának lehetőségére. Egri Gábor, az FBSZ szakértője lapunknak eljuttatott tájékoztatásában részletes számításokat is ismertetett a javasolt különadó várható bevételéről és annak felhasználásáról. A szövetség szerint a lengyelországi 60 százalékos extraprofitadó magyarországi alkalmazása mintegy 540 millió dolláros bevételt eredményezhetne, amelyből több gazdasági ágazat is részesülhetne.
Félárú tömegközlekedést és milliárdos támogatásokat javasolnak
Az FBSZ három területen fordítaná társadalmi célokra a MOL rendkívüli nyereségének megadóztatásából származó bevételt. A szervezet becslései szerint a következő támogatásokra nyílhatna lehetőség:
- 50 százalékos tömegközlekedési kedvezmény: a szövetség számításai szerint az országos jegyárbevétel 2025-ben 180–230 milliárd forint között alakulhatott. Ennek alapján egy éven keresztül 90–115 milliárd forintból lehetne biztosítani az utazóközönség számára az 50 százalékos jegyárkedvezményt.
- 30 százalékos üzemanyagköltség-visszatérítés a mezőgazdaságban: az ágazat éves üzemanyagköltségét 170–200 milliárd forintra becsülik, amelyből 51–60 milliárd forintot térítenének vissza. A támogatás elsősorban az alapvető élelmiszereket előállító termelőket és a kapcsolódó fuvarozókat segítené.
- 10 milliárd forintos támogatás a független benzinkutaknak: az intézkedés a legfeljebb 25 milliárd forintos éves árbevételű, magyar tulajdonú üzemanyag-kereskedelmi vállalkozásokat célozná, amelyek nem rendelkeznek finomítói tevékenységből származó extraprofitjövedelemmel.
A három intézkedés együttes költsége a megadott becslések alapján évi 151–185 milliárd forint lenne. Egri Gábor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bevételek pontos felosztása a Pénzügyminisztérium feladata lenne, hiszen a részletes gazdasági adatokkal a tárca rendelkezik.
Amint arról az Origo is beszámolt, a szövetség szerint a kisebb magyar üzemanyag-kereskedők egyre nehezebb versenyhelyzetben vannak a jelentős tőkeerejű, integrált olajipari társaságokkal szemben. Az FBSZ ezért a támogatások mellett olyan versenyvédelmi intézkedéseket is sürget, amelyek hozzájárulhatnak a hazai tulajdonú benzinkutak piaci jelenlétének megőrzéséhez.
Lengyelországban már törvénybe foglalták az olajipari extraprofitadót
A Független Benzinkutasok Szövetsége a lengyel kormány intézkedéseit tekinti követendő példának.
Lengyelországban szeptemberben fogadták el azt a törvényt, amely 60 százalékos különadóval terheli az üzemanyagipari vállalatok meghatározott rendkívüli nyereségét.
A jogszabályt október 1-jén hirdették ki, és november 1-jén lép hatályba. A lengyel pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az intézkedés mintegy 4 milliárd zloty bevételt eredményezhet, amelyből az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére korábban bevezetett adócsökkentések költségeit fedeznék.
A különadó nem a vállalatok teljes nyereségére, hanem a meghatározott viszonyítási szint feletti rendkívüli profitra vonatkozik.
A lengyel ORLEN olajvállalat október 2-án közzétett jelentésében már 2 milliárd zlotyra becsülte a március és augusztus közötti időszakra vonatkozó adókötelezettségét.
Az FBSZ a lengyel olajvállalat korábbi árpolitikája körül kialakult büntetőeljárásra is felhívta a figyelmet. A szövetség tájékoztatása szerint október 5-én öt jelenlegi, illetve korábbi ORLEN-vezetőt vettek őrizetbe a 2023-as lengyel parlamenti választásokat megelőző üzemanyag-árazással összefüggésben. A lengyel ügyészség álláspontja szerint a vizsgált árpolitika több mint 4,1 milliárd zloty vagyoni kárt okozhatott a vállalatnak. Ezek az eljárással kapcsolatos állítások a szövetség közlésén alapulnak, és nem jelentenek megállapított bűnösséget.
A magyar benzinkutasok szerint a lengyel példa arra is figyelmeztet, hogy a meghatározó olajipari társaságok gazdasági erőfölénye nem válhat a versenyt torzító vagy politikai célokat szolgáló eszközzé.
Az FBSZ a MOL vezetését is meghívta a demonstrációra
Az október 16-i megmozduláson az FBSZ nemcsak tiltakozni kíván, hanem szakmai egyeztetést is kezdeményez. A szervezet egy kerekasztalt visz a MOL székháza elé, amelyhez többek között a Gazdasági Versenyhivatal, az Igazságügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és az Európai Unió budapesti képviseletének képviselőit is meghívják.
Egri Gábor lapunk kérdésére megerősítette, hogy a MOL vezetését szintén meghívták a kerekasztalhoz.
A szövetség szerint a jelenlegi gazdasági környezetben különösen fontos, hogy a rendkívüli vállalati nyereségekből a társadalom szélesebb rétegei is részesülhessenek. Mint fogalmazott:
A kevesek profitját ilyen nehéz gazdasági környezetben a társadalmi béke és a gazdasági folyamatok fenntartása miatt szükséges társadalmasítani!”
Egri Gábor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy javaslatuk nem a felhalmozott vagyon elvonására irányul, hanem a rendkívüli körülmények között keletkező aktív nyereség megadóztatására.
A Független Benzinkutasok Szövetsége az október 16-i demonstrációval azt szeretné elérni, hogy a döntéshozók érdemi tárgyalásokat kezdjenek a háborús extraprofit társadalmi célú felhasználásáról és a magyar üzemanyag-kereskedelmi vállalkozások versenyhelyzetének javításáról.