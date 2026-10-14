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Október 16-án a MOL székháza elé vonul a Független Benzinkutasok Szövetsége (FBSZ), amely a lengyel mintát követve 60 százalékos különadóval sújtaná az olajvállalat háborús extraprofitját. Az FBSZ számításai szerint az így befolyó összegből akár egy éven át 50 százalékos kedvezményt kaphatnának a tömegközlekedés utasai, miközben a mezőgazdasági termelőket és a független benzinkutakat is támogatnák.
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A Független Benzinkutasok Szövetsége október 16-ra demonstrációt hirdetett a MOL székháza elé, hogy felhívja a figyelmet a magyar üzemanyag-kereskedők nehéz helyzetére és a háborús extraprofit társadalmi felhasználásának lehetőségére. Egri Gábor, az FBSZ szakértője lapunknak eljuttatott tájékoztatásában részletes számításokat is ismertetett a javasolt különadó várható bevételéről és annak felhasználásáról. A szövetség szerint a lengyelországi 60 százalékos extraprofitadó magyarországi alkalmazása mintegy 540 millió dolláros bevételt eredményezhetne, amelyből több gazdasági ágazat is részesülhetne.

FBSZ
A Független Benzinkutasok Szövetsége (FBSZ) október 16-ra demonstrációt hirdetett, hogy felhívja a figyelmet a magyar üzemanyag-kereskedők nehéz helyzetére (Fotó: Mediaworks)

Félárú tömegközlekedést és milliárdos támogatásokat javasolnak

Az FBSZ három területen fordítaná társadalmi célokra a MOL rendkívüli nyereségének megadóztatásából származó bevételt. A szervezet becslései szerint a következő támogatásokra nyílhatna lehetőség:

  • 50 százalékos tömegközlekedési kedvezmény: a szövetség számításai szerint az országos jegyárbevétel 2025-ben 180–230 milliárd forint között alakulhatott. Ennek alapján egy éven keresztül 90–115 milliárd forintból lehetne biztosítani az utazóközönség számára az 50 százalékos jegyárkedvezményt.
  • 30 százalékos üzemanyagköltség-visszatérítés a mezőgazdaságban: az ágazat éves üzemanyagköltségét 170–200 milliárd forintra becsülik, amelyből 51–60 milliárd forintot térítenének vissza. A támogatás elsősorban az alapvető élelmiszereket előállító termelőket és a kapcsolódó fuvarozókat segítené.
  • 10 milliárd forintos támogatás a független benzinkutaknak: az intézkedés a legfeljebb 25 milliárd forintos éves árbevételű, magyar tulajdonú üzemanyag-kereskedelmi vállalkozásokat célozná, amelyek nem rendelkeznek finomítói tevékenységből származó extraprofitjövedelemmel.

A három intézkedés együttes költsége a megadott becslések alapján évi 151–185 milliárd forint lenne. Egri Gábor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bevételek pontos felosztása a Pénzügyminisztérium feladata lenne, hiszen a részletes gazdasági adatokkal a tárca rendelkezik.

Amint arról az Origo is beszámolt, a szövetség szerint a kisebb magyar üzemanyag-kereskedők egyre nehezebb versenyhelyzetben vannak a jelentős tőkeerejű, integrált olajipari társaságokkal szemben. Az FBSZ ezért a támogatások mellett olyan versenyvédelmi intézkedéseket is sürget, amelyek hozzájárulhatnak a hazai tulajdonú benzinkutak piaci jelenlétének megőrzéséhez.

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Lengyelországban már törvénybe foglalták az olajipari extraprofitadót

A Független Benzinkutasok Szövetsége a lengyel kormány intézkedéseit tekinti követendő példának. 

Lengyelországban szeptemberben fogadták el azt a törvényt, amely 60 százalékos különadóval terheli az üzemanyagipari vállalatok meghatározott rendkívüli nyereségét. 

A jogszabályt október 1-jén hirdették ki, és november 1-jén lép hatályba. A lengyel pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az intézkedés mintegy 4 milliárd zloty bevételt eredményezhet, amelyből az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére korábban bevezetett adócsökkentések költségeit fedeznék. 

A különadó nem a vállalatok teljes nyereségére, hanem a meghatározott viszonyítási szint feletti rendkívüli profitra vonatkozik.

A lengyel ORLEN olajvállalat október 2-án közzétett jelentésében már 2 milliárd zlotyra becsülte a március és augusztus közötti időszakra vonatkozó adókötelezettségét.

Az FBSZ a lengyel olajvállalat korábbi árpolitikája körül kialakult büntetőeljárásra is felhívta a figyelmet. A szövetség tájékoztatása szerint október 5-én öt jelenlegi, illetve korábbi ORLEN-vezetőt vettek őrizetbe a 2023-as lengyel parlamenti választásokat megelőző üzemanyag-árazással összefüggésben. A lengyel ügyészség álláspontja szerint a vizsgált árpolitika több mint 4,1 milliárd zloty vagyoni kárt okozhatott a vállalatnak. Ezek az eljárással kapcsolatos állítások a szövetség közlésén alapulnak, és nem jelentenek megállapított bűnösséget.

A magyar benzinkutasok szerint a lengyel példa arra is figyelmeztet, hogy a meghatározó olajipari társaságok gazdasági erőfölénye nem válhat a versenyt torzító vagy politikai célokat szolgáló eszközzé.

FBSZ
Az FBSZ azt szorgalmazza, hogy a rendkívüli vállalati nyereségekből a társadalom szélesebb rétegei is részesülhessenek (Fotó: Shutterstock)

Az FBSZ a MOL vezetését is meghívta a demonstrációra

Az október 16-i megmozduláson az FBSZ nemcsak tiltakozni kíván, hanem szakmai egyeztetést is kezdeményez. A szervezet egy kerekasztalt visz a MOL székháza elé, amelyhez többek között a Gazdasági Versenyhivatal, az Igazságügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és az Európai Unió budapesti képviseletének képviselőit is meghívják.

Egri Gábor lapunk kérdésére megerősítette, hogy a MOL vezetését szintén meghívták a kerekasztalhoz.

A szövetség szerint a jelenlegi gazdasági környezetben különösen fontos, hogy a rendkívüli vállalati nyereségekből a társadalom szélesebb rétegei is részesülhessenek. Mint fogalmazott:

A kevesek profitját ilyen nehéz gazdasági környezetben a társadalmi béke és a gazdasági folyamatok fenntartása miatt szükséges társadalmasítani!” 

Egri Gábor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy javaslatuk nem a felhalmozott vagyon elvonására irányul, hanem a rendkívüli körülmények között keletkező aktív nyereség megadóztatására.

A Független Benzinkutasok Szövetsége az október 16-i demonstrációval azt szeretné elérni, hogy a döntéshozók érdemi tárgyalásokat kezdjenek a háborús extraprofit társadalmi célú felhasználásáról és a magyar üzemanyag-kereskedelmi vállalkozások versenyhelyzetének javításáról.

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