A Független Benzinkutasok Szövetsége október 16-ra demonstrációt hirdetett a MOL székháza elé, hogy felhívja a figyelmet a magyar üzemanyag-kereskedők nehéz helyzetére és a háborús extraprofit társadalmi felhasználásának lehetőségére. Egri Gábor, az FBSZ szakértője lapunknak eljuttatott tájékoztatásában részletes számításokat is ismertetett a javasolt különadó várható bevételéről és annak felhasználásáról. A szövetség szerint a lengyelországi 60 százalékos extraprofitadó magyarországi alkalmazása mintegy 540 millió dolláros bevételt eredményezhetne, amelyből több gazdasági ágazat is részesülhetne.

A Független Benzinkutasok Szövetsége (FBSZ) október 16-ra demonstrációt hirdetett, hogy felhívja a figyelmet a magyar üzemanyag-kereskedők nehéz helyzetére (Fotó: Mediaworks)

Félárú tömegközlekedést és milliárdos támogatásokat javasolnak

Az FBSZ három területen fordítaná társadalmi célokra a MOL rendkívüli nyereségének megadóztatásából származó bevételt. A szervezet becslései szerint a következő támogatásokra nyílhatna lehetőség:

50 százalékos tömegközlekedési kedvezmény: a szövetség számításai szerint az országos jegyárbevétel 2025-ben 180–230 milliárd forint között alakulhatott. Ennek alapján egy éven keresztül 90–115 milliárd forintból lehetne biztosítani az utazóközönség számára az 50 százalékos jegyárkedvezményt.

30 százalékos üzemanyagköltség-visszatérítés a mezőgazdaságban: az ágazat éves üzemanyagköltségét 170–200 milliárd forintra becsülik, amelyből 51–60 milliárd forintot térítenének vissza. A támogatás elsősorban az alapvető élelmiszereket előállító termelőket és a kapcsolódó fuvarozókat segítené.

10 milliárd forintos támogatás a független benzinkutaknak: az intézkedés a legfeljebb 25 milliárd forintos éves árbevételű, magyar tulajdonú üzemanyag-kereskedelmi vállalkozásokat célozná, amelyek nem rendelkeznek finomítói tevékenységből származó extraprofitjövedelemmel.

A három intézkedés együttes költsége a megadott becslések alapján évi 151–185 milliárd forint lenne. Egri Gábor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bevételek pontos felosztása a Pénzügyminisztérium feladata lenne, hiszen a részletes gazdasági adatokkal a tárca rendelkezik.

Amint arról az Origo is beszámolt, a szövetség szerint a kisebb magyar üzemanyag-kereskedők egyre nehezebb versenyhelyzetben vannak a jelentős tőkeerejű, integrált olajipari társaságokkal szemben. Az FBSZ ezért a támogatások mellett olyan versenyvédelmi intézkedéseket is sürget, amelyek hozzájárulhatnak a hazai tulajdonú benzinkutak piaci jelenlétének megőrzéséhez.