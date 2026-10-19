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Fekete-Győr András

Fekete-Győr András kilép a Momentumból, követőitől kér pénzt országjárására

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Otthagyja pártját Fekete-Győr András, független politikusként folytatná munkáját. A Momentum Mozgalom egykori elnöke országjárásra is indulna novembertől, követőitől azt kéri, támogassák őt közösségi finanszírozással.
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Fekete-Győr AndrásMomentum Mozgalomországjárás

„Lezárom a momentumos korszakomat” – jelentette be közösségi oldalán Fekete-Győr András. A párt egykori elnöke és országgyűlési képviselője azt írta, független politikusként folytatja a munkát, amelyet azért nem tart hiábavalónak, mert már több mint háromszázezren követik a politikai kezdeményezéseit a közösségi média felületein, közéleti tartalmai naponta átlagosan 800 ezer emberhez jutnak el. 

Fekete-Győr András kilép a Momentum Mozgalomból, független politikus lesz (Fotó: Havran Zoltán)
Fekete-Győr András kilép a Momentum Mozgalomból, független politikus lesz (Fotó: Havran Zoltán)

Rögzítette: meggyőződése, a progresszív oldalt idővel újjá kell építeni azért, hogy 2030-ban „a Fidesz-Mi Hazánk gyűlölet-tandem helyett egy párbeszédképes, konstruktív, progresszív erő kerüljön a parlamentbe”. 

Fekete-Győr szerint a radikális rendszerváltás híveként mindent megtesz annak érdekében, hogy „ezúttal ne lehessen a szőnyeg alá söpörni a valódi elszámoltatást”. Bejelentette, hogy figyelni fogja a nyomozó hatóságok munkáját, utánajár a legsúlyosabb ügyek fejleményeinek, és ha kell, közérdekű adatokat kér ki, valamint a nyilvánosság erejével számon fogja kérni az illetékeseken, hogy elvégzik-e a munkájukat.

Bejelentette azt is, hogy novembertől közéleti országjárásra indul többek között a FélmillióFiatal mozgalomból is ismert közéleti szereplőkkel. 

A Tisza széles politikai koalíciót képvisel, ezért nem feltétlenül vállal fel minden progresszív álláspontot. Én szeretném elérni, hogy ezek az értékek is megfelelő súllyal jelenjenek meg az ország jövőjét meghatározó döntésekben, mint például az újra fellángoló 2036-os olimpiarendezés ügyében 

– fogalmazott.

A Momentum egykori elnöke azzal a kéréssel fordult követőihez, hogy támogassák őt közösségi finanszírozással.

 

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