Felfüggesztették Fürcht Pált, ez újabb fordulatot jelent az aranykonvojügyben

Újabb fordulat az aranykonvojügyben: pénteki hatállyal felfüggesztik ügyészi állásából Fürcht Pált, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjét, és újabb fegyelmi eljárást is kezdeményeztek ellene – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán, miután a menesztés tényét Horváth Lóránt, Fürcht Pál bejelentette. Az elemző jelezte: a döntés indoklása súlyos, és egészen más megvilágításba helyezi Fürcht Pál elmúlt hetekben tett nyilatkozatait.

Újabb fordulat az aranykonvoj ügyben: felfüggesztették Fürcht Pált

Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

A Legfőbb Ügyészség szerint Fürcht Pál egy folyamatban lévő büntetőügyből hozott nyilvánosságra olyan információkat, amelyeket a közvélemény nem tudott ellenőrizni. Ezzel megsérthette a nyomozás bizalmas jellegét és ügyészi titoktartási kötelezettségét

– ismertette. Elmondta: a határozat azt is kifogásolja, hogy a felettes ügyészek törvényes utasítási jogát félrevezetően mutatta be, azt a látszatot keltve, mintha jogellenesen próbálták volna befolyásolni a nyomozást. Az ügyészség szerint feltételezésekre alapozva fogalmazott meg súlyos állításokat a szervezet működéséről, miközben saját fegyelmi eljárásának tényleges indokait sem ismertette teljes körűen – tette hozzá.

Van még egy fontos körülmény! Fürcht Pál ellen már szeptemberben fegyelmi eljárás indult, mert a Legfőbb Ügyészség szerint olyan belső iratokat és leveleket továbbított más főügyészeknek, amelyek megismerésére nem voltak jogosultak

– emelte ki az elemző. Rámutatott: a mostani határozat szerint ráadásul felhatalmazás nélkül beszélt televíziós interjúkban folyamatban lévő büntetőeljárások ügyészi intézkedéseiről.

Szokatlan szerepvállalás egy volt főügyésztől

Mindeközben Fürcht Pál már Orbán Viktort vádolja az ukrán pénzszállítók elfogásának elrendelésével, Magyar Péterrel pedig SMS-eket váltott. Egy korábbi főügyésztől ez minimum szokatlan szerepvállalás – jegyezte meg.

„Lajtár István felfüggesztette Fürcht Pált az ügyészi állásából” – Jelentette be Horváth Lóránt a közösségi oldalán. Fürcht Pál és az aranykonvoj ügyvédje szerint ez már azt jelzi, hogy megindult a retorzió és nem maradt el a válaszcsapás.