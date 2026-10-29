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Kiderült: feljelentették Orbán Viktort beszéde miatt

Orbán Viktor

Kiderült: feljelentették Orbán Viktort beszéde miatt

32 perce
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Orbán Viktor a lakitelki DPK-táborban tartotta azt a beszédet, amelyből Magyar Péter kiragadott egy mondatot és megállapította róla, hogy az akár büntetőeljárást is vonhat maga után. Bár már pár hét eltelt az eset óta, most kiderült, hogy valaki feljelentette a korábbi miniszterelnököt a beszéd miatt.
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Orbán ViktorDPKMagyar Péter

Nem tetszett Magyar Péternek, amikor Orbán Viktor metaforikusan a lakiteleki felszólalásában a korábban meghirdetett „nemzeti ellenállásra” utalva így fogalmazott: „Ebben a pillanatban hazánk még nincs erre alkalmas állapotban. Mi már abban vagyunk, itt kioszthatnánk a megfelelő eszközöket, kinek mi jut, tompább, élesebb...”. A mostani miniszterelnök elődje DPK-táborban tartott beszéde után, ezt az egy mondatot kiragadva azt igyekezett nyomatékosítani, hogy a Fidesz elnöke fegyveres lázadásról beszélt, majd a Büntető törvénykönyv erre vonatkozó szabályaira hivatkozott.

lakitelki dpk, feljelent
Feljelentették Orbán Viktort Fotó: Mediaworks

Feljelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához

Az ATV a kijelentés miatt már korábban is megkereste az Országos Rendőr-főkapitányságot (ORFK), hogy tisztázzák, érkezett-e feljelentés az ügyben. Akkor a hatóság még szűkszavúan annyit közölt, hogy „a rendőrségen – válaszadásunk időpontjáig – a kérdezett témában eljárás nem indult”. Arra pedig konkrétan nem is válaszoltak, hogy feljelentés érkezett-e.

A csatorna nemrég újra megkereste a hatóságokat, hogy friss információkat kapjanak a témában. Ezúttal kérdésük kifejezetten arra irányult, hogy történt-e azóta bármilyen változás. A válaszból pedig egyértelmű lett, hogy a helyzet megváltozott.

A Nemzeti Nyomozó Iroda Kommunikációs Csoportja a friss megkeresésre elárulta: „a feljelentés beérkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához, annak tartalmát feljelentés kiegészítés keretében vizsgáljuk.

Ezzel hivatalossá vált, hogy a hatóságokhoz valóban befutott a feljelentés Orbán Viktor beszéde miatt, így elkezdődhetett már a korábbi miniszterelnök felszólalásának vizsgálata.

Azt azonban még nem lehet tudni, hogy végül indul-e tényleges nyomozás és milyen bűncselekmény gyanújával, erre csak később lehet majd választ kapni.

 

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