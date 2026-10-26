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Feljelentést tett a Pénzügyminisztérium, Kármán András elmondta, miért

hűtlen kezelés

Feljelentést tett a Pénzügyminisztérium, Kármán András elmondta, miért

36 perce
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Hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz a Pénzügyminisztérium Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter külföldi utazásaival kapcsolatban. A feljelentés megtételét Kármán András pénzügyminiszter jelentette be hétfőn, közlése szerint a feltételezett vagyoni kár meghaladja a 100 millió forintot.
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Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter külföldi kiküldetései és a tárca miniszteri delegációinak utazásai miatt tett feljelentést hétfőn a Pénzügyminisztérium. Kármán András pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a feljelentés hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali vesztegetés elfogadásának megalapozott gyanúján alapul. 

Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter külföldi utazásai és a miniszteri delegációk kiküldetései miatt tett feljelentést a Pénzügyminisztérium (Fotó: Ladóczki Balázs)
Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter külföldi utazásai és a miniszteri delegációk kiküldetései miatt tett feljelentést a Pénzügyminisztérium (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Feljelentés Nagy Márton utazásai miatt – százmilliós kárt emleget a minisztérium

A tárcavezető közlése szerint az ügyben feltételezett kár meghaladja a 100 millió forintot. Nagy Márton korábbi külföldi utazásainak költségeiről már több alkalommal jelentek meg sajtóbeszámolók, amelyek jelentős közpénzkiadásokat tártak fel.

A mai napon a Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton utazásaival és a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri delegációinak ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatban”

 – jelentette be hétfőn Kármán András.

A pénzügyminiszter közölte, hogy a hatóságokhoz három bűncselekmény, hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali vesztegetés elfogadásának megalapozott gyanújával fordultak.

Az okozott kár meghaladja a 100 millió forintot”

 – írta bejegyzésében.

A közlésből egyelőre nem derült ki, hogy a feljelentés pontosan mely utazásokra, szerződésekre és kifizetésekre terjed ki, illetve megneveztek-e konkrét gyanúsítottat. A bűncselekmények megvalósulását és a tényleges vagyoni hátrány mértékét a hatósági eljárásnak kell tisztáznia.

 

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