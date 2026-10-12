Feljelentést tett Magyar Péter ellen Deák Dániel

Deák Dániel Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy feljelentést tesz Magyar Péter ellen. Az elemző azt írta, a miniszterelnök a pénteki vádaskodása után nem kért bocsánatot, hanem hétfőn újabb, általa valótlan állításnak nevezett kijelentéssel támadta meg.
Így fajult feljelentésig az ügy
Deák Dániel pénteken már visszautasította Magyar Péter állításait, és nyilvános bocsánatkérésre szólította fel a miniszterelnököt. Magyar Péter az október 9-i Kormányinfón arról beszélt, hogy a 2024-es Ötkert-ügyben érintett férfi videófelvételeket küldött Deáknak és a Megafonnak, az elemző pedig közzétette azokat. Azt is sugallta, hogy Deáknak szerepe lehetett a történtek előidézésében.
Deák Dániel tagadta, hogy ismerné a férfit, felvételeket kapott volna tőle, vagy köze lett volna az események megszervezéséhez.
A konfliktus hétfőn tovább folytatódott. Magyar Péter a parlamentben Deák Dániel állami háttérintézményekhez fűződő kapcsolatáról beszélt, az elemző pedig ezt is cáfolta. Felvetette annak lehetőségét, hogy a miniszterelnök összekeverhette őt névrokonával, a Corvinus Egyetemhez kötődő Deák Dániel kutatóprofesszorral.
Deák hétfői bejegyzésében azt írta, hogy a pénteki vádaskodás után Magyar Péter nem kért bocsánatot, hanem újabb, általa valótlan állításnak nevezett kijelentéssel támadta meg, ezért úgy döntött, feljelentést tesz.