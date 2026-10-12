Feljelentést tett Magyar Péter ellen Deák Dániel

Deák Dániel Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy feljelentést tesz Magyar Péter ellen. Az elemző azt írta, a miniszterelnök a pénteki vádaskodása után nem kért bocsánatot, hanem hétfőn újabb, általa valótlan állításnak nevezett kijelentéssel támadta meg.

Deák Dániel feljelentést tett Magyar Péter ellen a személyét ért támadások miatt (Fotó: Facebook/Deák Dániel)

Így fajult feljelentésig az ügy

Deák Dániel pénteken már visszautasította Magyar Péter állításait, és nyilvános bocsánatkérésre szólította fel a miniszterelnököt. Magyar Péter az október 9-i Kormányinfón arról beszélt, hogy a 2024-es Ötkert-ügyben érintett férfi videófelvételeket küldött Deáknak és a Megafonnak, az elemző pedig közzétette azokat. Azt is sugallta, hogy Deáknak szerepe lehetett a történtek előidézésében.

Deák Dániel tagadta, hogy ismerné a férfit, felvételeket kapott volna tőle, vagy köze lett volna az események megszervezéséhez.

A konfliktus hétfőn tovább folytatódott. Magyar Péter a parlamentben Deák Dániel állami háttérintézményekhez fűződő kapcsolatáról beszélt, az elemző pedig ezt is cáfolta. Felvetette annak lehetőségét, hogy a miniszterelnök összekeverhette őt névrokonával, a Corvinus Egyetemhez kötődő Deák Dániel kutatóprofesszorral.

Deák hétfői bejegyzésében azt írta, hogy a pénteki vádaskodás után Magyar Péter nem kért bocsánatot, hanem újabb, általa valótlan állításnak nevezett kijelentéssel támadta meg, ezért úgy döntött, feljelentést tesz.