Erősödött a Fidesz, csökkent Magyar Péter támogatottsága

A Tisza támogatottsága a teljes népesség körében augusztushoz képest 2 százalékponttal, 56-ról 54 százalékra csökkent, míg a Fidesz–KDNP 19-ről 22 százalékra erősödött, ugyanakkor a biztos szavazóknál 39 százalékpont a Tisza előnye.

Mindeközben a pártválasztók körében nagyobb az elmozdulás: a Tisza Párt visszaesett, az augusztusi 66 százalékról 62 százalékra, míg a Fidesz–KDNP 23-ról 26 százalékra erősödött, így 36 százalékpontos különbség látható a két párt között.

Hasonló a helyzet a biztos pártválasztóknál is, ahol a 68-ról 64 százalékra csökkent a Tisza Párt támogatottsága, míg a Fidesz 22-ről 25 százalékra erősödött. A Republikon megfogalmazása szerint a részvételi hajlandóságot is figyelembe véve a Tisza támogatottsága több mint két és félszerese a Fideszének.

A kutatóintézet arra is felhívta a figyelmet, hogy már második hónapja csökken a Tisza támogatottsága. Úgy fogalmaztak:

Enyhül a választási győzelem után kialakult » győzteshez húzás «

A Republikon úgy látja, a kormányzás megkezdésével járó konfliktusok és nézetkülönbségek lemorzsolódást okoztak a Tisza Párt támogatói rétegében, és „elkezdődni látszik a Tisza-tábor konszolidációja”.

Erősödik a Fidesz, gyengül a Tisza

A kutatóintézet felmérése szerint a Fidesz–KDNP pártszövetsége a választások óta először erősödött. A Republikon hozzátette, hogy 2025 vége óta nem mértek ilyen elmozdulást.

A Mi Hazánk támogatottsága a teljes népesség körében 7-ről 6 százalékra csökkent, míg a pártválasztóknál 8-ról 7 százalékra esett vissza. A pártválasztóknál 7 százalékon áll.

4 százalékra nőtt az „egyéb pártok” kategóriája, amiből a Republikon azt a következtetést vonta le, hogy van érzékelhető kereslet az úgynevezett protestpártok iránt, azonban a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt márkája nem elég erős. A bizonytalanok aránya 14 százalékra csökkent, miközben a választási részvételi hajlandóság kiemelkedően magas. A megkérdezettek 81 százaléka biztosan elmenne szavazni, 9 százalék pedig valószínűleg részt venne a választáson. A minta nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentálja Magyarország felnőtt lakosságát, a kutatás hibahatára ±3,5 százalékpont.