Magyar Péter vezette az eddig politikamentes megemlékező felvonulást

Ma délután 3 órakor kezdődött Budapesten a Rákóczi Szövetség a hagyományos, október 23-i megemlékezéséhez kapcsolódó fáklyás felvonulás. A Gloria Victis 1956-os Emlékünnepség részeként a résztvevők a Műegyetemtől a Bem térig vonulnak, felidézve az 1956-os forradalom eseményeit.

Teljesült Magyar Péter akarata, ő vezette az eddig politikamentes felvonulást Fotó: Hatlaczki Balazs

A Rákóczi Szövetség háromnapos ünnepi programsorozatára mintegy 3500 középiskolás és egyetemista érkezett Budapestre, összesen 170 magyarországi és határon túli oktatási intézményből. A rendezvény egyik legfontosabb eseménye a csütörtök délutáni megemlékezés és fáklyás felvonulás, amely az 1956-os forradalom egyik meghatározó helyszínéről, a Műegyetemtől indul – ismertette a Blikk.

A program szerint 15 órakor kezdődött az egyetemi megemlékezés, 16 órakor indult a menet a történelmi útvonalon, majd 17 órától a Bem téren koszorúzással és ünnepi megemlékezéssel folytatódott a rendezvény.

Nem véletlen a helyszínválasztás: 1956. október 23-án a Műegyetemről indult az a diákfelvonulás, amely a Bem térre vezetett, és a forradalom egyik meghatározó eseményévé vált. Az egyetemisták előző este itt fogalmazták meg a híres 16 pontot, amelyben többek között politikai változásokat és a szovjet csapatok kivonását követelték.

Az idei felvonulás politikai szempontból is figyelmet kap, ugyanis Magyar Péter miniszterelnök a menet legelején vonul és beszédet is mond a Bem téren. Ez azért különösen érdekes, mivel a rendezvény több évtizedes hagyománya, hogy a hivatalban lévő miniszterelnök nem vonul a menet élén, és nem mond beszédet a Bem téren.

A kormányfő hagyománybontó tettét Bayer Zsolt is véleményezte a Magyar Nemzetben. A publicista szerint Magyar Péter részvétele politikai jelleget adhat az eseménynek, és veszélyeztetheti a Rákóczi Szövetség eddigi hagyományait.

Szerinte hosszú és a kellemetlennél is kellemetlenebb árnyék vetül a menetre, azáltal, hogy megtörték a hagyományt. Tegnapi írásában jelezte: ha a Rákóczi Szövetség belemegy, vagy „inkább fogalmazzunk úgy, hajlandó lenyelni doktor onoka ultimátumát” és engedik Magyar Péter a menet elején vonulni és beszédet mondani, akkor a szövetség „morális integritását teszi kockára”.