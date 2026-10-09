Itt a bejelentés, ő lesz a Fidesz új képviselője

Bejelentést tett péntek délelőtt Bóka János, Kardosné Gyurkó Kata csatlakozik a Fidesz parlamenti frakciójához. Az új képviselő többéves kormányzati tapasztalattal erősíti a közösséget.
„Kardosné Gyurkó Kata csatlakozik a Fidesz parlamenti frakciójához!” – jelentette be péntek délelőtt közösségi oldalán Bóka János, a párt parlamenti frakcióvezetője. Mint írta, az új képviselő ötgyermekes édesanyaként, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és többéves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik.
„Üdvözlünk a fedélzeten, Kata!” – írta a politikus.
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