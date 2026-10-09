Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fidesz

Itt a bejelentés, ő lesz a Fidesz új képviselője

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Bejelentést tett péntek délelőtt Bóka János, Kardosné Gyurkó Kata csatlakozik a Fidesz parlamenti frakciójához. Az új képviselő többéves kormányzati tapasztalattal erősíti a közösséget.
Link másolása
Vágólapra másolva!
FideszFidesz-frakcióKardosné Gyurkó Katalin

„Kardosné Gyurkó Kata csatlakozik a Fidesz parlamenti frakciójához!” – jelentette be péntek délelőtt közösségi oldalán Bóka János, a párt parlamenti frakcióvezetője. Mint írta, az új képviselő ötgyermekes édesanyaként, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és többéves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik.

„Üdvözlünk a fedélzeten, Kata!” – írta a politikus.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!