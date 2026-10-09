Itt a bejelentés, ő lesz a Fidesz új képviselője

„Kardosné Gyurkó Kata csatlakozik a Fidesz parlamenti frakciójához!” – jelentette be péntek délelőtt közösségi oldalán Bóka János, a párt parlamenti frakcióvezetője. Mint írta, az új képviselő ötgyermekes édesanyaként, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és többéves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik.

„Üdvözlünk a fedélzeten, Kata!” – írta a politikus.