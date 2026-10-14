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A frakciószövetség áttekinti és értékeli Magyarország jogállami és gazdasági lejtmenetét.
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kihelyezett frakcióülésfidesz - kdnplakiteleken

Október 15-én és 16-án kétnapos, kihelyezett frakcióülést tart Lakiteleken a Fidesz-KDNP, amelyen a frakciószövetség áttekinti és értékeli Magyarország jogállami és gazdasági lejtmenetét – tájékoztatott a Fidesz. Az ellenzéki párt szerint "az épülő tiszás újkommunista egypártrendszer süket a magyar emberek nehézségeire".

A Facebook-kormányzás, a kibontakozó baloldali, a magyar cégeket és családokat sarcoló adó- és gazdaságpolitika, valamint hazánk külföldi érdeket kiszolgáló újragyarmatosítása nehéz időket hoznak, amelyben a nemzeti oldal feladata, hogy világos alternatívát kínáljon, következetesen képviselje a magyar családok és vállalkozások érdekeit, és megvédje Magyarország szuverenitását 

– fogalmaztak. A Fidesz és a KDNP a lakiteleki frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztet.

 

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