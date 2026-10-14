Október 15-én és 16-án kétnapos, kihelyezett frakcióülést tart Lakiteleken a Fidesz-KDNP, amelyen a frakciószövetség áttekinti és értékeli Magyarország jogállami és gazdasági lejtmenetét – tájékoztatott a Fidesz. Az ellenzéki párt szerint "az épülő tiszás újkommunista egypártrendszer süket a magyar emberek nehézségeire".

A Facebook-kormányzás, a kibontakozó baloldali, a magyar cégeket és családokat sarcoló adó- és gazdaságpolitika, valamint hazánk külföldi érdeket kiszolgáló újragyarmatosítása nehéz időket hoznak, amelyben a nemzeti oldal feladata, hogy világos alternatívát kínáljon, következetesen képviselje a magyar családok és vállalkozások érdekeit, és megvédje Magyarország szuverenitását

– fogalmaztak. A Fidesz és a KDNP a lakiteleki frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztet.