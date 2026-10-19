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médiatanács

Leszavazta a bizottság a Fidesz médiatanácsi jelöltjét

1 órája
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Nem kapta meg a szükséges támogatást Siklósi Beatrix, akit a Fidesz jelölt a Médiatanács tagjának. A televíziós és rádiós szakember a gyermekek jogainak védelmét nevezte a testület egyik legfontosabb feladatának, és a médiatanács elnökével kapcsolatos kritikáját is megfogalmazta.
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médiatanácsbizottságtestület

Egyhangúlag támogatta az Országgyűlés művelődési bizottsága Boór-Gőblyös István, a Magyar Rádió volt ügyvezető elnökének jelölését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának tagjává. A Fidesz által jelölt Siklósi Beatrix televíziós és rádiós szakember azonban nem kapta meg a szükséges támogatást a testület hétfői ülésén.

Fidesz
Egyhangúlag támogatta az Országgyűlés művelődési bizottsága Boór-Gőblyös István jelölését a Médiatanácsba, a Fidesz által jelölt Siklósi Beatrix azonban nem kapta meg a szükséges támogatást.
Fotó: MW

A Fidesz jelöltjét leszavazta a művelődési bizottság a médiatanácsba

Boór-Gőblyös István meghallgatásán arról beszélt, hogy a médiatanács tagjaként fontosnak tartaná a döntések átláthatóvá tételét, az arányos és pártatlan szankcionálást, döntéseivel és kezdeményezéseivel szeretne hozzájárulni a közszolgálati média tekintélyének visszanyeréséhez, és kiemelt figyelmet fordítana a mesterséges intelligencia kérdésére is.

Siklósi Beatrix a médiatanács legfontosabb feladatának a gyerekek jogainak védelmét jelölte meg. Ezt Polyák Gáborra, a testület elnökére utalva azzal indokolta, hogy 

olyan embert választottak a médiatanács élére, aki egy genderlobbista szervezet felügyelőbizottságának tagja volt, és még mindig tanácsadója.

 Siklósi Beatrix saját magát ellenpólusnak tekintette volna a testületben ebben a kérdésben.

 

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