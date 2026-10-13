Silány és nevetséges - így értékelte a Varga-Bajusz Veronika elleni eljárást a Fidesz elnöksége

— Silány és nevetséges. Különösen fölháborító, hogy az államtitkár asszony letartóztatását a mai napon helybenhagyták – hangsúlyozták a közleményben.
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A fogva tartásnak semmilyen jogalapja nincs. Kényszervallatás, amelynek célja a megfélemlítés. Minden magyar értsen a szóból: ha nem gazsulál a hatalomnak, még a legtörvénytisztelőbb polgárból is lehet pszichikai bűnsegéd. Ilyen országot csinált hazánkból a Tisza-kormány.
„Az ártatlanul fogva tartottak mellett kiállunk. Jogvédelmüket biztosítjuk. A törvénytelen eljárásban résztvevő személyek kilétét nyilvánosságra hozzuk, és megjegyezzük” – áll a közleményben.
Amint arról korábban beszámoltunk, jogerős döntést hozott a Kecskeméti Törvényszék: a bíróság helybenhagyta Hankó Balázs és államtitkára, Varga-Bajusz Veronika letartóztatását. A döntéssel szemben a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek, ám a másodfokú bíróság határozata végleges. Ügyükben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult büntetőeljárás.