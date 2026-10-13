Silány és nevetséges - így értékelte a Varga-Bajusz Veronika elleni eljárást a Fidesz elnöksége

A fogva tartásnak semmilyen jogalapja nincs. Kényszervallatás, amelynek célja a megfélemlítés. Minden magyar értsen a szóból: ha nem gazsulál a hatalomnak, még a legtörvénytisztelőbb polgárból is lehet pszichikai bűnsegéd. Ilyen országot csinált hazánkból a Tisza-kormány.