Finn lapnak adott interjút Magyar Péter, Zelenszkijjel tervezett találkozójáról is beszélt

Magyar Péter interjút adott a Karmelitában a Helsingin Sanomat című finn újságnak. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be erről, hozzátéve: életem első és valószínűleg utolsó interjúját adta a helyszínen. A kormányfő a norvég sajtóval kapcsolatos botrányra is utalt: „Akinek tényleg van leszervezett időpontja, az kap is interjút…” – írta Facebook-posztjához.

Magyar Péter interjút adott a Karmelitában a Helsingin Sanomat című finn újságnak (Forrás: Facebook)

Az Index szemléje szerint az interjú főbb témái a magyar demokrácia helyreállítása, az uniós források hazahozatala és az ukrajnai háború voltak. A kormányfő elmondta, hogy új alkotmányt készítene elő, szó volt a miniszterelnöki és képviselői cikluskorlátról, és kiemelt feladatának nevezte a jogállamiság helyreállítását is. Visszautasította azt a felvetést, miszerint a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező Tisza idővel maga is az Orbán-korszak hatalomgyakorlását követheti.

Jobb dolgom is van annál, mint hogy én legyek az új Orbán

– fogalmazott a kormányfő.

Jöhet a Magyar-Zelenszkij találkozó

Az Európai Unióval való kapcsolatok rendezését Magyar Péter az egyik legfontosabb eredménynek nevezte, ami által a kormány hozzáférhet a befagyasztott uniós pénzekhez. Kitértek az ukrán-magyar kapcsolatokra is: a miniszterelnök fokozatosan szeretné rendezni a kapcsolatot, és kilátásba helyezte a találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Hangsúlyozta a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak fontosságát is, és azt állította: már megállapodás született a kérdés rendezéséről. Leszögezte ugyanakkor, Magyarország nem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok területén keresztüli továbbítását.

Az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokról szólva a miniszterelnök pragmatikus hozzáállást ígért, de hangsúlyozta, hogy Magyarország energiafüggőségét nem lehet egyik napról a másikra felszámolni. Kiemelte, hogy új energiaforrásokat kell bevonni, miközben fokozatosan mérsékelni kell az orosz kőolaj- és földgázszállításoktól való függést.

Telefonlopási ügy, azonos nemű párok, kormányzati felelősség

Magyar Péter a korrupciós ügyek kapcsán visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a folyamatban lévő nyomozásokról a nyilvánosságnál több információval rendelkezne, vagy befolyásolni próbálná a hatóságok munkáját. A 2024-es telefonlopási ügyre is kitért és felidézte, hogy személyesen jelent meg az ügyészségen, ahol büntetőjogi vádakra kellett válaszolnia.