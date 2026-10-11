Finn lapnak adott interjút Magyar Péter, Zelenszkijjel tervezett találkozójáról is beszélt

Magyar Péter interjút adott a Karmelitában a Helsingin Sanomat című finn újságnak. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be erről, hozzátéve: életem első és valószínűleg utolsó interjúját adta a helyszínen. A kormányfő a norvég sajtóval kapcsolatos botrányra is utalt: „Akinek tényleg van leszervezett időpontja, az kap is interjút…” – írta Facebook-posztjához.
Az Index szemléje szerint az interjú főbb témái a magyar demokrácia helyreállítása, az uniós források hazahozatala és az ukrajnai háború voltak. A kormányfő elmondta, hogy új alkotmányt készítene elő, szó volt a miniszterelnöki és képviselői cikluskorlátról, és kiemelt feladatának nevezte a jogállamiság helyreállítását is. Visszautasította azt a felvetést, miszerint a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező Tisza idővel maga is az Orbán-korszak hatalomgyakorlását követheti.
Jobb dolgom is van annál, mint hogy én legyek az új Orbán
– fogalmazott a kormányfő.
Jöhet a Magyar-Zelenszkij találkozó
Az Európai Unióval való kapcsolatok rendezését Magyar Péter az egyik legfontosabb eredménynek nevezte, ami által a kormány hozzáférhet a befagyasztott uniós pénzekhez. Kitértek az ukrán-magyar kapcsolatokra is: a miniszterelnök fokozatosan szeretné rendezni a kapcsolatot, és kilátásba helyezte a találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Hangsúlyozta a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak fontosságát is, és azt állította: már megállapodás született a kérdés rendezéséről. Leszögezte ugyanakkor, Magyarország nem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok területén keresztüli továbbítását.
Az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokról szólva a miniszterelnök pragmatikus hozzáállást ígért, de hangsúlyozta, hogy Magyarország energiafüggőségét nem lehet egyik napról a másikra felszámolni. Kiemelte, hogy új energiaforrásokat kell bevonni, miközben fokozatosan mérsékelni kell az orosz kőolaj- és földgázszállításoktól való függést.
Telefonlopási ügy, azonos nemű párok, kormányzati felelősség
Magyar Péter a korrupciós ügyek kapcsán visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a folyamatban lévő nyomozásokról a nyilvánosságnál több információval rendelkezne, vagy befolyásolni próbálná a hatóságok munkáját. A 2024-es telefonlopási ügyre is kitért és felidézte, hogy személyesen jelent meg az ügyészségen, ahol büntetőjogi vádakra kellett válaszolnia.
Az interjúban elmondta azt is, támogatja, hogy azonos nemű párok is örökbe fogadhassanak gyermeket, amennyiben ez jobb megoldást jelent annál, mintha a gyermekek intézményben nevelkednének. Az azonos neműek házasságának bevezetéséről ugyanakkor nem tett egyértelmű kijelentést. Indoklása szerint miniszterelnökként minden magyar embert képviselnie kell, ezért a társadalmi kérdésekben a különböző álláspontokra és érzékenységekre is tekintettel kell lennie.
Az interjú végén a kétharmados többségből fakadó felelősségről beszélt. Magyar Péter szerint a választási győzelem jelentős mozgásteret ad a kormánynak, ám „ezt a felhatalmazást felelősen kell felhasználni.”