Forsthoffer Ágnes megmagyarázta, miért ment oda hozzá Magyar Péter a parlamenti szünetben

Forsthoffer Ágnes házelnök nyilvánosan reagált Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő videójára, amelyben szerinte az ellenzéki politikus azt sugallta, hogy Magyar Péter a parlamenti ülés szünetében magához rendelte és eligazította a házelnököt. Forsthoffer szerint a felvétel félrevezető képet festett a történtekről, ezért közösségi oldalán részletesen elmagyarázta, miről beszélt a miniszterelnökkel. A házelnök egyúttal élesen bírálta a fideszes képviselő politikai kommunikációját is.

Forsthoffer Ágnes szerint Magyar Péter csupán egyeztetett vele a szünetben (Fotó: Magyarország Kormánya Facebook-oldala)

Forsthoffer Ágnes megmagyarázta, miért beszélt Magyar Péterrel

A házelnök tájékoztatása szerint Magyar Péter azért ment a pulpitushoz, hogy jelezze: hamarosan egy megbeszélésre kell mennie, ezért nem tudja pontosan, mikor tér vissza az Országgyűlés ülésére. A miniszterelnöknek ugyanakkor aznap még válaszolnia kellett a képviselői kérdésekre, mivel az érintett képviselők ragaszkodtak a személyes válaszadáshoz.

Forsthoffer Ágnes szerint Magyar Péter azt szerette volna megtudni, milyen lehetőségeket biztosít a házszabály arra az esetre, ha nem érne vissza időben. Állítása szerint a beszélgetést a hivatal munkatársai is hallották.

A házelnök ezért visszautasította Németh Balázs videójának értelmezését, amely szerint a miniszterelnök magához rendelte és eligazította őt.

Azt is hangsúlyozta, hogy Magyar Péter nem rendelte magához, ráadásul magától is lement volna a pulpitus mellől, mivel éppen átadta az elnöklést. Forsthoffer azt is kifogásolta, hogy a fideszes képviselő levágta a felvétel végét, amelyen – a házelnök beszámolója szerint – mindenki mosolygott.

A politikai lejáratást is szóvá tette

A házelnök bejegyzésében Németh Balázs korábbi videóit is bírálta. Azt írta, hogy szerinte nem ez az első alkalom, amikor a fideszes politikus megpróbálja lejáratni őt. Felidézte egy korábbi beszélgetésüket, ahol Németh a kifogásaira állítólag úgy reagált:

Ez a politika, majd megszokja”.

Forsthoffer Ágnes erre úgy válaszolt, hogy nem kíván hozzászokni ehhez a politikai magatartáshoz. Azt is hangsúlyozta, hogy inkább a feladataival foglalkozik, és azt szeretné, ha az emberek a saját teljesítménye alapján ítélnék meg.