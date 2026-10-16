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ukrán házelnök

Az ukrán házelnökkel találkozott Rómában Forsthoffer Ágnes

27 perce
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Az ukrán házelnökkel csütörtökön Rómában folytatott megbeszéléséről számolt be az Országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelkedő jelentőségű kétoldalú tárgyalásnak értékelte a találkozót, jelezve, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta most először valósult meg házelnöki találkozó Magyarország és Ukrajna között.
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ukrán házelnökForsthoffer Ágnestalálkozó

Az ukrán házelnökkel csütörtökön Rómában folytatott megbeszéléséről számolt be Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke pénteken a Facebook-oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében kiemelkedő jelentőségű kétoldalú tárgyalásnak értékelte a találkozót, jelezve, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta most először valósult meg házelnöki találkozó Magyarország és Ukrajna között. A magyar házelnök csütörtökön az Európa Tanács Európai Parlamenti Elnökök Konferenciáján vett részt az olasz képviselőházban, Rómában.

Speaker of the Hungarian Parliament and Hungary's Interim President Agnes Forsthoffer informs the press with Hungary's Prime Minister at the presidential palace in Budapest, on August 3, 2026 on the government's handling of the heat wave and the energy crisis. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Az ukrán házelnökkel találkozott Forsthoffer Ágnes / Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az ukrán házelnökkel találkozott Forsthoffer Ágnes

A magyar házelnök azt írta: Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnökkel folytatott megbeszélésen mint politikus és mint édesanya is legmélyebb együttérzését fejezte ki a háború borzalmai kapcsán, valamint elítélte az orosz agressziót.

Közölte: Magyarország eddig is elkötelezett volt a humanitárius segítségnyújtásban, és továbbra is erőfeszítéseket tesz a háború elől menekülők befogadása és segítése terén, katonákat, fegyvereket azonban nem küld Ukrajnának.

A kárpátaljai magyarság helyzetével kapcsolatban az Országgyűlés elnöke köszönettel üdvözölte, hogy az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi oktatási jogokról szóló törvényt, valamint nagyra értékelte az ukrán parlament szeptemberben elfogadott határozatát is, amelyben Ukrajna elítélte a kárpátaljai magyarok és németek elleni, 1944 és 1946 közötti szovjet megtorlásokat.

Fosthoffer Ágnes bejegyzése szerint Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnök a megbeszélés során többször megköszönte Magyarország együttérzését és humanitárius segítségét a háború kapcsán, valamint hogy Magyarország hozzájárult az uniós csatlakozási tárgyalásaik folytatásához, az 1. és a 6. klaszter megnyitásához.

Az Országgyűlés elnöke azt írta: a "két házelnök közötti közvetlen és őszinte parlamenti párbeszéd megkezdése a jószomszédi kapcsolatok és a térség békéjének elengedhetetlen feltétele".

Fosthoffer Ágnes emlékeztetett: a két ország közötti parlamenti együttműködés már a nyár folyamán megkezdődött, hiszen a magyar Országgyűlés aktívan részt vesz az EU legújabb globális kapacitásfejlesztési projektjében, az Inter-Pares programban, amelynek keretében tapasztalatok átadásával nyújt támogatást az ukrán parlamentnek.

 

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