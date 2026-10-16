Az ukrán házelnökkel találkozott Rómában Forsthoffer Ágnes

Az ukrán házelnökkel csütörtökön Rómában folytatott megbeszéléséről számolt be Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke pénteken a Facebook-oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében kiemelkedő jelentőségű kétoldalú tárgyalásnak értékelte a találkozót, jelezve, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta most először valósult meg házelnöki találkozó Magyarország és Ukrajna között. A magyar házelnök csütörtökön az Európa Tanács Európai Parlamenti Elnökök Konferenciáján vett részt az olasz képviselőházban, Rómában.

Az ukrán házelnökkel találkozott Forsthoffer Ágnes / Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az ukrán házelnökkel találkozott Forsthoffer Ágnes

A magyar házelnök azt írta: Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnökkel folytatott megbeszélésen mint politikus és mint édesanya is legmélyebb együttérzését fejezte ki a háború borzalmai kapcsán, valamint elítélte az orosz agressziót.

Közölte: Magyarország eddig is elkötelezett volt a humanitárius segítségnyújtásban, és továbbra is erőfeszítéseket tesz a háború elől menekülők befogadása és segítése terén, katonákat, fegyvereket azonban nem küld Ukrajnának.

A kárpátaljai magyarság helyzetével kapcsolatban az Országgyűlés elnöke köszönettel üdvözölte, hogy az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi oktatási jogokról szóló törvényt, valamint nagyra értékelte az ukrán parlament szeptemberben elfogadott határozatát is, amelyben Ukrajna elítélte a kárpátaljai magyarok és németek elleni, 1944 és 1946 közötti szovjet megtorlásokat.

Fosthoffer Ágnes bejegyzése szerint Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnök a megbeszélés során többször megköszönte Magyarország együttérzését és humanitárius segítségét a háború kapcsán, valamint hogy Magyarország hozzájárult az uniós csatlakozási tárgyalásaik folytatásához, az 1. és a 6. klaszter megnyitásához.

Az Országgyűlés elnöke azt írta: a "két házelnök közötti közvetlen és őszinte parlamenti párbeszéd megkezdése a jószomszédi kapcsolatok és a térség békéjének elengedhetetlen feltétele".

Fosthoffer Ágnes emlékeztetett: a két ország közötti parlamenti együttműködés már a nyár folyamán megkezdődött, hiszen a magyar Országgyűlés aktívan részt vesz az EU legújabb globális kapacitásfejlesztési projektjében, az Inter-Pares programban, amelynek keretében tapasztalatok átadásával nyújt támogatást az ukrán parlamentnek.