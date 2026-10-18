Forsthoffer Ágnes: Fenntartom, amit a vagyonnyilatkozatomban írtam

– A vagyonnyilatkozatom kapcsán különböző híresztelések kaptak szárnyra. A válasz nagyon egyszerű: azt a jövedelmet nem lehet feltüntetni, amiben nem részesültünk. A nyitó vagyonnyilatkozat célja, hogy a közszolgálati jogviszony, politikai tisztség kezdetekor hivatalosan rögzítse az érintett személy aktuális vagyoni, pénzügyi és helyzetét. A nyitó vagyonnyilatkozatomban megadott vagyoni és jövedelmi adatokat fenntartom – közölte közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes házelnök. Kiemelte ugyanakkor, hogy „a vagyonnyilatkozat rovatainak meghatározása biztosan felülvizsgálatra szorul”. Erre vonatkozó kérdéseit, felvetéseit elküldi a mentelmi bizottság elnökének, a családi cégben még meglévő tulajdoni hányadáról való tájékoztatás mellett.

Forsthoffer Ágnes szerint azt a jövedelmet nem lehet feltüntetni, amiben nem részesültünk – Fotó: Ladóczki Balázs

Forsthoffer Ágnes vagyonnyilatkozatából 200 milliós osztalék feltüntetését hiányolták

Mint arról az Origo beszámolt, Forsthoffer Ágnes a 2026. május 9-i vagyoni állapotáról szóló, június 4-én keltezett vagyonnyilatkozatában egyáltalán nem tüntette fel a Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft.-ben fennálló tagságát. A dokumentum gazdasági érdekeltségekről szóló oldalán a tagságok és tisztségek felsorolására szolgáló táblázatot üresen hagyta, és a cég neve a nyilatkozat más részeiben sem szerepel. Pedig a nyilvános cégadatok tanúsága szerint a házelnök 2006. szeptember 11. óta aktív tulajdonosa a vállalkozásnak, így tagsága a bevallás időpontjában is fennállt.

A cég taggyűlése idén május 26-án – a kormányalakítás után, de még a nyilatkozattételi határidő előtt – 200 millió forint osztalék kifizetéséről döntött. Ebből a házelnök egyetlen fillért sem vallott be. Magyarázatot a tavalyi év sem adhat, hiszen 2025-ben is 40 millió forint osztalék kifizetéséről határoztak, ám a vagyonnyilatkozatban ennek sincs nyoma.

„A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban nincs helye a kettős mércének: a tiszásokra is vonatkozik!” – jelentette ki közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A fideszes képviselő Forsthoffer Ágnes hiányos vagyonnyilatkozata miatt a mentelmi bizottsághoz fordult.



