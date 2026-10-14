Tízmilliókat és családi céget is elfelejtett bevallani Forsthoffer Ágnes

Az Ellenpolus.hu információi szerint Forsthoffer Ágnes a 2026. május 9-i vagyoni állapotáról szóló, június 4-én keltezett vagyonnyilatkozatában egyáltalán nem tüntette fel a Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft.-ben fennálló tagságát. A dokumentum gazdasági érdekeltségekről szóló oldalán a tagságok és tisztségek felsorolására szolgáló táblázatot üresen hagyta, és a cég neve a nyilatkozat más részeiben sem szerepel. Pedig a nyilvános cégadatok tanúsága szerint a házelnök 2006. szeptember 11. óta aktív tulajdonosa a vállalkozásnak, így tagsága a bevallás időpontjában is fennállt.

Forsthoffer Ágnes, a feledékeny házelnök (Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP)

Az ügy különösen érdekes annak fényében, hogy

a Fortrend a balatonfüredi Hotel Margaréta mögött álló családi vállalkozás, Forsthoffer szállodás múltja pedig közismert. Magyar Péter eredetileg a Tisza turisztikai szakértőjeként és alelnökeként mutatta be őt, mielőtt házelnöknek javasolta.

Kínos törvénytelenséget követhetett el Forsthoffer Ágnes

A törvényi előírások alapján az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény határozza meg a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, amelynek nyomtatványa külön kéri a gazdálkodó szervezetekben fennálló tagságok, a tulajdonosi viszonyok, a befolyás mértékének, valamint az esetleges díjazásnak a feltüntetését.

A cég taggyűlése idén május 26-án – a kormányalakítás után, de még a nyilatkozattételi határidő előtt – 200 millió forint osztalék kifizetéséről döntött. Ebből a házelnök egyetlen fillért sem vallott be. Magyarázatot a tavalyi év sem adhat, hiszen 2025-ben is 40 millió forint osztalék kifizetéséről határoztak, ám a vagyonnyilatkozatban ennek sincs nyoma.

Az eset duplán kellemetlen az Országgyűlés elnöke számára. Egyfelől pozíciójánál fogva kiemelten fontos lenne a jogszabályok maradéktalan betartása. Másfelől éppen saját pártjának elnöke, Magyar Péter volt az, aki börtönnel fenyegette a hasonló mulasztásokat elkövető képviselőket.

A miniszterelnök június 9-én, a szigorításról beszélve úgy fogalmazott:

Én egyáltalán nem tartom túlzónak a kétéves börtönbüntetést.”

A kormány még aznap közleményben jelezte, hogy a szándékosan valótlan vagy lényeges adatot elhallgató nyilatkozatok esetén érdemi következményeket és a képviselői megbízatás megszűnését is kilátásba helyezi.