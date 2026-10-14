Tízmilliókat és családi céget is elfelejtett bevallani Forsthoffer Ágnes

Az Ellenpolus.hu információi szerint Forsthoffer Ágnes a 2026. május 9-i vagyoni állapotáról szóló, június 4-én keltezett vagyonnyilatkozatában egyáltalán nem tüntette fel a Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft.-ben fennálló tagságát. A dokumentum gazdasági érdekeltségekről szóló oldalán a tagságok és tisztségek felsorolására szolgáló táblázatot üresen hagyta, és a cég neve a nyilatkozat más részeiben sem szerepel. Pedig a nyilvános cégadatok tanúsága szerint a házelnök 2006. szeptember 11. óta aktív tulajdonosa a vállalkozásnak, így tagsága a bevallás időpontjában is fennállt.
Az ügy különösen érdekes annak fényében, hogy
a Fortrend a balatonfüredi Hotel Margaréta mögött álló családi vállalkozás, Forsthoffer szállodás múltja pedig közismert. Magyar Péter eredetileg a Tisza turisztikai szakértőjeként és alelnökeként mutatta be őt, mielőtt házelnöknek javasolta.
Kínos törvénytelenséget követhetett el Forsthoffer Ágnes
A törvényi előírások alapján az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény határozza meg a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, amelynek nyomtatványa külön kéri a gazdálkodó szervezetekben fennálló tagságok, a tulajdonosi viszonyok, a befolyás mértékének, valamint az esetleges díjazásnak a feltüntetését.
A cég taggyűlése idén május 26-án – a kormányalakítás után, de még a nyilatkozattételi határidő előtt – 200 millió forint osztalék kifizetéséről döntött. Ebből a házelnök egyetlen fillért sem vallott be. Magyarázatot a tavalyi év sem adhat, hiszen 2025-ben is 40 millió forint osztalék kifizetéséről határoztak, ám a vagyonnyilatkozatban ennek sincs nyoma.
Az eset duplán kellemetlen az Országgyűlés elnöke számára. Egyfelől pozíciójánál fogva kiemelten fontos lenne a jogszabályok maradéktalan betartása. Másfelől éppen saját pártjának elnöke, Magyar Péter volt az, aki börtönnel fenyegette a hasonló mulasztásokat elkövető képviselőket.
A miniszterelnök június 9-én, a szigorításról beszélve úgy fogalmazott:
Én egyáltalán nem tartom túlzónak a kétéves börtönbüntetést.”
A kormány még aznap közleményben jelezte, hogy a szándékosan valótlan vagy lényeges adatot elhallgató nyilatkozatok esetén érdemi következményeket és a képviselői megbízatás megszűnését is kilátásba helyezi.
Ennek megfelelően a Tisza Btk-módosítást is elfogadott, amely szerint lényeges vagyoni tény eltitkolása a vagyonnyilatkozatokban akár két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Másokat bírál, de a törvényt ő nem tartja be?
Az ügy külön pikantériája, hogy
Forsthoffer éppen abban a vagyonnyilatkozatában bírálta a jelenlegi bevallási rendszert, amelyből „kifelejtette” a saját cégét.
A nyilatkozat megjegyzésrovatában azt írta: „az előírt adattartalmat alkalmatlannak tartja a vagyoni helyzet és a vagyongyarapodás megállapítására”, ezért támogatja a rendszer átdolgozását. Ennek ellenére a törvény által kötelezően előírt alapvető adatokat sem tüntette fel a dokumentumban – emeli ki az Ellenpolus.hu.