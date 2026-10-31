A fővárosnál marad a Margitsziget, online térképre kerülnek a nyilvános WC-k

A képviselők többsége elutasította azt a javaslatot, hogy kezdeményezzék a kormánynál a Margitsziget közigazgatási státuszának helyreállítását, és az kerüljön vissza a XIII. kerülethez.
A Margitszigetet 2013 júliusában egy törvénymódosítással elvették a XIII. kerülettől, és a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott, a kerületi beosztáson kívül eső közigazgatási egységgé vált. A kerület képviselő-testülete nyáron kezdeményezte a fővárosnál a Margitsziget visszacsatolását a XIII. kerület közigazgatási területéhez, amit a főváros vezetése támogatott, de a képviselők többsége elutasította a javaslatot.
Azt is egyhangúlag támogatták, hogy a főváros együttműködési megállapodást kössön a XVIII. kerületi Cséry-telepen lévő egykori hulladéklerakó kármentesítéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel. A Cséry-telep területén körülbelül 3 millió köbméter hulladékot helyeztek el az egykori bányagödrökben, a telep szennyezettségét az ipari iszap és nehézfém ellenőrizetlen, műszaki védelem nélküli lerakása okozta; az a talajvízzel közvetlenül érintkezve mára elfertőzte a környéket.
Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester azt javasolta, hogy a főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén vesse fel a telep kármentesítésének ügyét az Illatos úti telep és az Óbudai gázgyár ügyével együtt.
Kollár Kinga és Balogh Balázs (Tisza Párt) javaslatára felmérik a Budapesten található nyilvános illemhelyekre vonatkozó adatokat, és összeállítják ezek teljes körű nyilvántartását, amelyet online térképen is közzétesznek.
Barna Judit (Tisza Párt) javaslatára a főváros tavasszal ismét kiírja a Budapest Terasz pályázatot, hogy elismerje és láthatóvá tegye a városképhez, a környezethez és a közösségi élethez értéket adó teraszokat. Szintén a képviselő javaslatára felülvizsgálják az alkoholárusítást a közlekedési csomópontokban, a közbiztonság javítása érdekében.
Gémes Szilvia és Orbán Árpád (Tisza Párt) javaslatára az adventi és karácsonyi időszakhoz kapcsolódóan egy programot készítenek elő a szociálisan rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű budapesti gyermekek és családjuk számára, hogy azok térítésmentesen vagy kedvezményesen juthassanak hozzá a fővárosi sport-, kulturális, közlekedési és szabadidős szolgáltatásokhoz.
Orbán Árpád javaslatára együttműködést alakítanak ki budapesti felsőoktatási intézményekkel a városi kihívásokkal kapcsolatos kutatási és innovációs programok elindítására, valamint áttekintik a nagy gyalogosforgalmú közterek, közösségi közlekedési csomópontok nyári árnyékolásának lehetőségeit. Kulja András (Tisza Párt) javaslatára a fővárosi közösségi közlekedési eszközökön az egészségügyi világnapokhoz kapcsolódóan tájékoztatási program indul, ezzel felhívják az utasok figyelmét a megelőzés és a szűrővizsgálatokon részvétel fontosságára. Előkészítik a várandósok HIV-szűrését is.
A képviselők Szaniszló Sándor (DK), XVIII. kerületi polgármester javaslatára azt is támogatták, hogy előkészítik a XVIII. kerületi Ipacsfa utca Közdűlő és Kettős-Körös utca közötti, mintegy egy kilométeres szakaszának a közforgalom számára történő megnyitását, ami Pestszentlőrinc és Pestszentimre között hiányzó közlekedési elemet pótolna.
Keszthelyi Dorottya (DK) javaslatára úgy döntöttek, elkészítik a főváros kulturális stratégiáját.
Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz-KDNP) javaslatára a főpolgármesternek tárgyalást kell kezdenie a belügyminiszterrel a közterület-felügyelet feladat- és jogköreinek érdemi bővítése érdekében, ugyanis a jogkörök célzott bővítése lehetővé tenné, hogy a felügyelők hatékonyabban reagáljanak a közterületeken tapasztalt, jogszabályba ütköző magatartásokra.
A Fidesz-KDNP frakció az ülésen bejelentette, férfi tagjai a novemberi „No Shave November” (Movember) kampányidőszaka alatt arcszőrzetet növesztenek, és javasolták, hogy a főváros hirdetési felületein hirdetési felületeken kapjanak helyet a férfiak egészségmegőrzését és a prevenciós célú egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételt népszerűsítő, figyelemfelhívó kampányok; ezt végül a képviselők egyhangúlag támogatták.
Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester azt javasolta, a főváros éljen felterjesztési jogával, hogy a főváros üzemeltethesse a saját parkolóhelyeit, nézzék meg, hogyan tudja ezt a munkát elvégezni, és csak utána szülessen döntés a parkolás fővárosi átvételéről, ami milliárdokat von el a kerületektől és így a budapestiektől. György Bence (Fidesz-KDNP) közölte: a fővárosnak a meglévő feladatot kellene ellátnia, mielőtt újabbakat von magához.
Karácsony Gergely főpolgármester szerint nem az a kérdés, hogy a fővárosnak vagy a kerületeknek van-e jobb városüzemeltetési csapatuk, hanem az, hogy minden feladatot azon a legalacsonyabb szinten kell megoldani, ahol ezt a leghatékonyabban meg lehet valósítani, a parkolás üzemeltetésében pedig ez a fővárosi szint.
Nem az a kérdés, miért kerül a fővároshoz a parkolás, hanem az, hogy miért került el onnan
– mondta, utalva nemzetközi példákra. György Bence közlésére reagálva megjegyezte: inkorrekt a Fidesz azon felvetése, hogy miért nem látja el a főváros a feladatait, amikor a Fidesz vette el a főváros forrásait.
Úgy vélte, az önkormányzati finanszírozás átalakítása nyomán 22-23 milliárd forinttal több pénzből gazdálkodhatnak a kerületek jövőre, ami kompenzálja a parkolási bevételek kiesését.
Több dolog változik egyszerre, és összességében a kerületek jövőre nagyobb mozgásteret kapnak
– mondta a főpolgármester. A képviselők nem támogatták Baranyi Krisztina javaslatát.