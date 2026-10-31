A fővárosnál marad a Margitsziget, online térképre kerülnek a nyilvános WC-k

A Margitszigetet 2013 júliusában egy törvénymódosítással elvették a XIII. kerülettől, és a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott, a kerületi beosztáson kívül eső közigazgatási egységgé vált. A kerület képviselő-testülete nyáron kezdeményezte a fővárosnál a Margitsziget visszacsatolását a XIII. kerület közigazgatási területéhez, amit a főváros vezetése támogatott, de a képviselők többsége elutasította a javaslatot.

Azt is egyhangúlag támogatták, hogy a főváros együttműködési megállapodást kössön a XVIII. kerületi Cséry-telepen lévő egykori hulladéklerakó kármentesítéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel. A Cséry-telep területén körülbelül 3 millió köbméter hulladékot helyeztek el az egykori bányagödrökben, a telep szennyezettségét az ipari iszap és nehézfém ellenőrizetlen, műszaki védelem nélküli lerakása okozta; az a talajvízzel közvetlenül érintkezve mára elfertőzte a környéket.

Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester azt javasolta, hogy a főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén vesse fel a telep kármentesítésének ügyét az Illatos úti telep és az Óbudai gázgyár ügyével együtt.

Kollár Kinga és Balogh Balázs (Tisza Párt) javaslatára felmérik a Budapesten található nyilvános illemhelyekre vonatkozó adatokat, és összeállítják ezek teljes körű nyilvántartását, amelyet online térképen is közzétesznek.

Barna Judit (Tisza Párt) javaslatára a főváros tavasszal ismét kiírja a Budapest Terasz pályázatot, hogy elismerje és láthatóvá tegye a városképhez, a környezethez és a közösségi élethez értéket adó teraszokat. Szintén a képviselő javaslatára felülvizsgálják az alkoholárusítást a közlekedési csomópontokban, a közbiztonság javítása érdekében.

Gémes Szilvia és Orbán Árpád (Tisza Párt) javaslatára az adventi és karácsonyi időszakhoz kapcsolódóan egy programot készítenek elő a szociálisan rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű budapesti gyermekek és családjuk számára, hogy azok térítésmentesen vagy kedvezményesen juthassanak hozzá a fővárosi sport-, kulturális, közlekedési és szabadidős szolgáltatásokhoz.