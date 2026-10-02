Tarlós István ötleteit valósítja meg Karácsony Gergely a kormánnyal kötött megállapodással

Budapest és a kormány megegyezett a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) ülésén. A részleteket Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette.

Tarlós István, a főváros korábbi vezetője (Fotó: Magyar Nemzet/Katona Vanda)

A főpolgármester bejelentette, hogy megállapodás született többek között arról, hogy a kormány egyszeri 120 milliárd forintos támogatást nyújt az fővárosi önkormányzatnak. Létrehoznak egy regionális BKK-t, csökkentik a fizetendő szolidaritási hozzájárulást, a fővárosi parkolás pedig a fővárosi önkormányzat hatásköre lesz. Utóbbi kapcsán Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a parkolási díjakból érkező összegeket a főváros nem élheti fel, célzottan útfejlesztésekre kell fordítania. Emellett Karácsony Gergely elmondása szerint megállapodtak abban is, hogy a főváros a következő évben további húszmilliárd forintos megtakarítást ér el a működési kiadásaiban.

A bejelentés után az Origo megkereste Tarlós István korábbi főpolgármestert, hogy értékelje a megállapodást.

– Az én véleményem, hogy a parkolásból származó bevételeknek a közlekedésben van a helye, azt a fővárosba kell helyezni – jelentette ki Tarlós István. A korábbi főpolgármester megjegyezte, hogy

2010 után a főváros egyetlen parkolási szerződést sem kötött, mindet a kerületek kötötték, ők pályáztattak, ők szerződtek.

Ezekből rossz tapasztalatok is születtek, voltak botrányok – tette hozzá.

Leszögezte, hogy ebben az ügyben támogatja Karácsony Gergelyt és azt a döntést, hogy a város parkolása kerüljön a fővárosi önkormányzat kezébe, „mert akkor lesz rend, és akkor kerül ez a bevétel oda, ahova kerülnie kell”. Hozzátette azt is, hogy nem tartja helyesnek, hogy a kerületek a döntés kapcsán nekiestek a főpolgármesternek, mert nem tetszik nekik, hogy „elveszik a pénzüket”.

A parkolási bevételek miért lennének a kerület pénze? Mitől? Ez nem egy város?

– tette fel a kérdést Tarlós István. Majd jelezte: a közlekedésért, tömegközlekedésért Karácsony Gergely felel, nem a kerületek. Számára teljesen egyértelmű és világos, hogy szervezési, forrásteremtési és egyéb szempontokból is a fővárost illetik a bevételek.