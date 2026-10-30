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Fővárosi Közgyűlés

Forró témák kerültek a Fővárosi Közgyűlés elé: közbiztonság, parkolás és a BKK átalakítása – élőben az Origón!

57 perce
Olvasási idő: 10 perc
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Közbiztonsági vészhelyzet kihirdetését kezdeményezi a Fidesz Budapesten, emellett a közlekedés és a parkolás átalakítása is napirenden van. A Fővárosi Közgyűlés október 30-i ülésén összesen 40 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a Margitsziget jövőjéről és a fővárosi közterületek állapotáról is. Az ülésről az Origo élőben, folyamatosan frissülő cikkben számol be.
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Fővárosi KözgyűlésKarácsony Gergelyközbiztonság

Elkezdődött a Fővárosi Közgyűlés októberi ülése, amelyen a városvezetés és a frakciók összesen 40 előterjesztésről tárgyalnak. Az ülés kezdete előtt Szepesfalvy Anna, a Fidesz-frakció vezetője adott a sajtó munkatársainak egy rövid tájékoztatót. Mint mondta, két fontos témával készültek, az egyik a BKV-val kapcsolatos kérdés. 

Ismét összeül a Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Ladóczki Balázs)
Ismét összeül a Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Ott tartunk 2026 októberében, hogy az állam és a főváros vezetése azt állítja: a közlekedésre szükséges forrásokat az idősgondozástól és a gyermekétkeztetéstől kell elvenni. Szerintem ez nem elfogadható, más megoldást kell találni – szögezte le. A második témának a közbiztonságot nevezte meg. Emlékeztetetett: amikor korábban felmerült, hogy közbiztonsági veszélyhelyzetet kellene hirdetni, akkor is fontosnak tartották, hogy foglalkozzanak a kérdéssel. Felidézte, 2019-ben a főpolgármester számára annyira fontos volt a klímaügy, hogy klímavészhelyzetet hirdetett.

Szerintem Budapest hangját meg kell hallani. Fontos, hogy a városvezetés figyelmet fordítson a problémára, legyen cselekvés, és biztosítsanak hozzá forrásokat. Mi továbbra is emellett állunk

– fogalmazott, hozzátéve: „szeretnénk ha most már nemcsak mi hallanánk meg a fővárosiak hangját, hanem a főváros vezetése, Karácsony Gergely és a Tisza-frakció is”.

Egy perc néma csend, aztán már kezdődött is a vita

Az ülés kezdetén egy perc néma csenddel megemlékeztek az 1956-os forradalom hőseiről, majd több új bizottsági tag is esküt tett. Kisebb vita alakult ki arról a napirendi pontok sorrendjéről: Baranyi Krisztina polgármester nehezményezte, hogy a parkolással kapcsolatos előterjesztését csak a közgyűlés végén tárgyalják majd, illetve abból is vita alakult ki, hogy Karácsony Gergely javaslatára levették a napirendről Szepesfalvy Anna Fővárosi Közfejlesztések Tanácsára (FKT) vonatkozó előterjesztését. A főpolgármester szerint ugyanis a dokumentumban foglaltak magasabb szintű jogszabályba ütköznek.

Gulyás Gergely Kristóf fideszes frakcióvezető-helyettes erre úgy reagált, hogy szerinte a főjegyzői észrevétel „rosszhiszeműen lett megírva”, mert az egy korábbi előterjesztésre utal, nem a jelenlegire, amiben csak javaslattétel szerepel, így nem ütközik a jogszabályokba. – Innentől kezdve nem áll meg főpolgármester azon érve, hogy ez jogszabályba ütközik –  mutatott rá, majd „politikai gyávaságnak” nevezte Karácsony Gergely lépését.

Mondja azt, hogy ön gyáva ahhoz, hogy ezt a kérdést megvitassuk

– hangsúlyozta.

Ezután végül egy húsz perces huzavona után végül elfogadták a napirendet, és a napirend előtti felszólalások következtek. Baranyi Krisztina az FKT döntései kapcsán kifogásolta, hogy azok mind pénzelvonással jártak a kerületeknek. A polgármester arra kérte Karácsonyt, készítsen a kerületi polgármestereknek mostantól egy előzetes tájékoztatót az FKT-üléseiről,

hogy legalább feltudjunk készüni a következő rablásra.

Mint fogalmazott, ebben a játszmában a kerületek fogják a rövidebbet húzni.

 

A közgyűlésen elhangzó álláspontokról, a vitákról és a meghozott döntésekről az Origo folyamatosan beszámol.

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A legfontosabb témák

Melyek a legfontosabb témák? A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatója szerint a napirend egyik legfontosabb pontja a BKK átalakítása, de a parkolási rendszer, a közbiztonság és a fővárosi közterületek állapota is hangsúlyos szerepet kap.

A BKK átalakítása kapcsán arról a javaslatról tárgyalnak, miszerint a vállalat közös közlekedésszervezővé alakulna. A tervek alapján az állami tulajdonú Országos Közlekedési Központ tőkeemeléssel 50 százalékos részesedést szerezne a társaságban, amely 2027-től a fővárosi és az agglomerációs közlekedés szervezésében is szerepet vállalna.  A fővárosi parkolás Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester javaslat nyomán kerül napirendre. Rendezné a parkolásüzemeltetés és a bevételek kérdését, célja pedig, hogy a parkolóhelyek tulajdonviszonyaihoz igazodjon az üzemeltetés és az abból származó bevételek felhasználása.

A közbiztonság és a Margitsziget is napirenden

A közbiztonsággal kapcsolatban a fővárosi közlekedési csomópontok helyzete is előkerülhet: Barna Judit Annamária tiszás képviselő javaslata az alkoholárusítás felülvizsgálatát kezdeményezi. Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a közterület-felügyeleti feladatok bővítését, közbiztonsági vészhelyzet kihirdetését kéri, Szepesfalvy Anna frakcióvezető pedig a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsához kapcsolódóan nyújtott be előterjesztést. A Margitsziget ügyében két külön javaslat is a képviselők elé kerül. Az egyik a sziget helyi zajvédelmi szabályainak módosításáról szól, a másik pedig a sziget közigazgatási helyzetét érinti. Utóbbi a XIII. kerülethez történő visszacsatolás kezdeményezésével foglalkozik. A napirenden emellett 

  • a 2026-os hőség és energiaválság tanulságai alapján javasolt klímavédelmi intézkedések, 
  • a BKV év végi likviditási helyzete,
  • valamint a fővárosi graffitimentesítés hatékonyabbá tétele is szerepel.

A közgyűlésen elhangzó álláspontokról, a vitákról és a meghozott döntésekről az Origo folyamatosan beszámol.

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