Forró témák kerültek a Fővárosi Közgyűlés elé: közbiztonság, parkolás és a BKK átalakítása – élőben az Origón!

Elkezdődött a Fővárosi Közgyűlés októberi ülése, amelyen a városvezetés és a frakciók összesen 40 előterjesztésről tárgyalnak. Az ülés kezdete előtt Szepesfalvy Anna, a Fidesz-frakció vezetője adott a sajtó munkatársainak egy rövid tájékoztatót. Mint mondta, két fontos témával készültek, az egyik a BKV-val kapcsolatos kérdés.
– Ott tartunk 2026 októberében, hogy az állam és a főváros vezetése azt állítja: a közlekedésre szükséges forrásokat az idősgondozástól és a gyermekétkeztetéstől kell elvenni. Szerintem ez nem elfogadható, más megoldást kell találni – szögezte le. A második témának a közbiztonságot nevezte meg. Emlékeztetetett: amikor korábban felmerült, hogy közbiztonsági veszélyhelyzetet kellene hirdetni, akkor is fontosnak tartották, hogy foglalkozzanak a kérdéssel. Felidézte, 2019-ben a főpolgármester számára annyira fontos volt a klímaügy, hogy klímavészhelyzetet hirdetett.
Szerintem Budapest hangját meg kell hallani. Fontos, hogy a városvezetés figyelmet fordítson a problémára, legyen cselekvés, és biztosítsanak hozzá forrásokat. Mi továbbra is emellett állunk
– fogalmazott, hozzátéve: „szeretnénk ha most már nemcsak mi hallanánk meg a fővárosiak hangját, hanem a főváros vezetése, Karácsony Gergely és a Tisza-frakció is”.
Egy perc néma csend, aztán már kezdődött is a vita
Az ülés kezdetén egy perc néma csenddel megemlékeztek az 1956-os forradalom hőseiről, majd több új bizottsági tag is esküt tett. Kisebb vita alakult ki arról a napirendi pontok sorrendjéről: Baranyi Krisztina polgármester nehezményezte, hogy a parkolással kapcsolatos előterjesztését csak a közgyűlés végén tárgyalják majd, illetve abból is vita alakult ki, hogy Karácsony Gergely javaslatára levették a napirendről Szepesfalvy Anna Fővárosi Közfejlesztések Tanácsára (FKT) vonatkozó előterjesztését. A főpolgármester szerint ugyanis a dokumentumban foglaltak magasabb szintű jogszabályba ütköznek.
Gulyás Gergely Kristóf fideszes frakcióvezető-helyettes erre úgy reagált, hogy szerinte a főjegyzői észrevétel „rosszhiszeműen lett megírva”, mert az egy korábbi előterjesztésre utal, nem a jelenlegire, amiben csak javaslattétel szerepel, így nem ütközik a jogszabályokba. – Innentől kezdve nem áll meg főpolgármester azon érve, hogy ez jogszabályba ütközik – mutatott rá, majd „politikai gyávaságnak” nevezte Karácsony Gergely lépését.
Mondja azt, hogy ön gyáva ahhoz, hogy ezt a kérdést megvitassuk
– hangsúlyozta.
Ezután végül egy húsz perces huzavona után végül elfogadták a napirendet, és a napirend előtti felszólalások következtek. Baranyi Krisztina az FKT döntései kapcsán kifogásolta, hogy azok mind pénzelvonással jártak a kerületeknek. A polgármester arra kérte Karácsonyt, készítsen a kerületi polgármestereknek mostantól egy előzetes tájékoztatót az FKT-üléseiről,
hogy legalább feltudjunk készüni a következő rablásra.
Mint fogalmazott, ebben a játszmában a kerületek fogják a rövidebbet húzni.
A közgyűlésen elhangzó álláspontokról, a vitákról és a meghozott döntésekről az Origo folyamatosan beszámol.
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A legfontosabb témák
Melyek a legfontosabb témák? A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatója szerint a napirend egyik legfontosabb pontja a BKK átalakítása, de a parkolási rendszer, a közbiztonság és a fővárosi közterületek állapota is hangsúlyos szerepet kap.
A BKK átalakítása kapcsán arról a javaslatról tárgyalnak, miszerint a vállalat közös közlekedésszervezővé alakulna. A tervek alapján az állami tulajdonú Országos Közlekedési Központ tőkeemeléssel 50 százalékos részesedést szerezne a társaságban, amely 2027-től a fővárosi és az agglomerációs közlekedés szervezésében is szerepet vállalna. A fővárosi parkolás Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester javaslat nyomán kerül napirendre. Rendezné a parkolásüzemeltetés és a bevételek kérdését, célja pedig, hogy a parkolóhelyek tulajdonviszonyaihoz igazodjon az üzemeltetés és az abból származó bevételek felhasználása.
A közbiztonság és a Margitsziget is napirenden
A közbiztonsággal kapcsolatban a fővárosi közlekedési csomópontok helyzete is előkerülhet: Barna Judit Annamária tiszás képviselő javaslata az alkoholárusítás felülvizsgálatát kezdeményezi. Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a közterület-felügyeleti feladatok bővítését, közbiztonsági vészhelyzet kihirdetését kéri, Szepesfalvy Anna frakcióvezető pedig a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsához kapcsolódóan nyújtott be előterjesztést. A Margitsziget ügyében két külön javaslat is a képviselők elé kerül. Az egyik a sziget helyi zajvédelmi szabályainak módosításáról szól, a másik pedig a sziget közigazgatási helyzetét érinti. Utóbbi a XIII. kerülethez történő visszacsatolás kezdeményezésével foglalkozik. A napirenden emellett
- a 2026-os hőség és energiaválság tanulságai alapján javasolt klímavédelmi intézkedések,
- a BKV év végi likviditási helyzete,
- valamint a fővárosi graffitimentesítés hatékonyabbá tétele is szerepel.
A közgyűlésen elhangzó álláspontokról, a vitákról és a meghozott döntésekről az Origo folyamatosan beszámol.
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