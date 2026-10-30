Forró témák kerültek a Fővárosi Közgyűlés elé: közbiztonság, parkolás és a BKK átalakítása – élőben az Origón!

Elkezdődött a Fővárosi Közgyűlés októberi ülése, amelyen a városvezetés és a frakciók összesen 40 előterjesztésről tárgyalnak. Az ülés kezdete előtt Szepesfalvy Anna, a Fidesz-frakció vezetője adott a sajtó munkatársainak egy rövid tájékoztatót. Mint mondta, két fontos témával készültek, az egyik a BKV-val kapcsolatos kérdés.

Ismét összeül a Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Ott tartunk 2026 októberében, hogy az állam és a főváros vezetése azt állítja: a közlekedésre szükséges forrásokat az idősgondozástól és a gyermekétkeztetéstől kell elvenni. Szerintem ez nem elfogadható, más megoldást kell találni – szögezte le. A második témának a közbiztonságot nevezte meg. Emlékeztetetett: amikor korábban felmerült, hogy közbiztonsági veszélyhelyzetet kellene hirdetni, akkor is fontosnak tartották, hogy foglalkozzanak a kérdéssel. Felidézte, 2019-ben a főpolgármester számára annyira fontos volt a klímaügy, hogy klímavészhelyzetet hirdetett.

Szerintem Budapest hangját meg kell hallani. Fontos, hogy a városvezetés figyelmet fordítson a problémára, legyen cselekvés, és biztosítsanak hozzá forrásokat. Mi továbbra is emellett állunk

– fogalmazott, hozzátéve: „szeretnénk ha most már nemcsak mi hallanánk meg a fővárosiak hangját, hanem a főváros vezetése, Karácsony Gergely és a Tisza-frakció is”.

Egy perc néma csend, aztán már kezdődött is a vita

Az ülés kezdetén egy perc néma csenddel megemlékeztek az 1956-os forradalom hőseiről, majd több új bizottsági tag is esküt tett. Kisebb vita alakult ki arról a napirendi pontok sorrendjéről: Baranyi Krisztina polgármester nehezményezte, hogy a parkolással kapcsolatos előterjesztését csak a közgyűlés végén tárgyalják majd, illetve abból is vita alakult ki, hogy Karácsony Gergely javaslatára levették a napirendről Szepesfalvy Anna Fővárosi Közfejlesztések Tanácsára (FKT) vonatkozó előterjesztését. A főpolgármester szerint ugyanis a dokumentumban foglaltak magasabb szintű jogszabályba ütköznek.

Gulyás Gergely Kristóf fideszes frakcióvezető-helyettes erre úgy reagált, hogy szerinte a főjegyzői észrevétel „rosszhiszeműen lett megírva”, mert az egy korábbi előterjesztésre utal, nem a jelenlegire, amiben csak javaslattétel szerepel, így nem ütközik a jogszabályokba. – Innentől kezdve nem áll meg főpolgármester azon érve, hogy ez jogszabályba ütközik – mutatott rá, majd „politikai gyávaságnak” nevezte Karácsony Gergely lépését.

Mondja azt, hogy ön gyáva ahhoz, hogy ezt a kérdést megvitassuk

– hangsúlyozta.