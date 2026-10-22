Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a Fradi meccsét – ezt üzente Borbély Balázséknak

Orbán Viktor is reagált a Ferencváros csütörtök esti Európa-liga-szereplésére. A volt miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált a zöld-fehéreknek, és egy rövid, sokatmondó üzenetet is közzétett.
Ahogy arról az Origo beszámolt, a Fradi csütörtök este a Portugál Kupa-győztes Torreense csapatát fogadta a Groupama Arénában, az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában.
Orbán Viktor a Fradi Európa-liga-meccse után üzent a csapatnak
Borbély Balázs együttese a skót Celtic és a cseh Viktoria Plzeň 4-1-es legyőzésével hat pontot gyűjtött, így százszázalékos mérleggel várhatta a portugál másodosztályban szereplő csapat elleni összecsapást.
Az elképesztő teljesítményhez pedig Orbán Viktor is gratulált a közösségi oldalán:
Gratulálok a Fradinak. Méltó válasz
- írta a volt miniszterelnök.
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