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Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a Fradi meccsét – ezt üzente Borbély Balázséknak

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Orbán Viktor is reagált a Ferencváros csütörtök esti Európa-liga-szereplésére. A volt miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált a zöld-fehéreknek, és egy rövid, sokatmondó üzenetet is közzétett.
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Orbán ViktorBorbély BalázsFradi

Ahogy arról az Origo beszámolt, a Fradi csütörtök este a Portugál Kupa-győztes Torreense csapatát fogadta a Groupama Arénában, az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. 

Orbán Viktor a Fradi Európa-liga-meccse után üzent a csapatnak
Orbán Viktor a Fradi Európa-liga-meccse után üzent a csapatnak Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor a Fradi Európa-liga-meccse után üzent a csapatnak

Borbély Balázs együttese a skót Celtic és a cseh Viktoria Plzeň 4-1-es legyőzésével hat pontot gyűjtött, így százszázalékos mérleggel várhatta a portugál másodosztályban szereplő csapat elleni összecsapást.

Az elképesztő teljesítményhez pedig Orbán Viktor is gratulált a közösségi oldalán:

Gratulálok a Fradinak. Méltó válasz

- írta a volt miniszterelnök. 

 

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