Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a Fradi meccsét – ezt üzente Borbély Balázséknak

Ahogy arról az Origo beszámolt, a Fradi csütörtök este a Portugál Kupa-győztes Torreense csapatát fogadta a Groupama Arénában, az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában.

Orbán Viktor a Fradi Európa-liga-meccse után üzent a csapatnak Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor a Fradi Európa-liga-meccse után üzent a csapatnak

Borbély Balázs együttese a skót Celtic és a cseh Viktoria Plzeň 4-1-es legyőzésével hat pontot gyűjtött, így százszázalékos mérleggel várhatta a portugál másodosztályban szereplő csapat elleni összecsapást.

Az elképesztő teljesítményhez pedig Orbán Viktor is gratulált a közösségi oldalán:

Gratulálok a Fradinak. Méltó válasz

- írta a volt miniszterelnök.