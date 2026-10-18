Európa óriási bajban van – Magyar Péter is megszólalt a franciaországi erőszakról – videó

Magyar Péter miniszterelnök a Franciaországban kirobbant zavargások kapcsán a migrációs politika szigorú fenntartása mellett állt ki. Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Magyarország nem enged a külső határok védelméből, és teljes szolidaritását fejezte ki a francia nemzettel.

Tüntetések Franciaországban - Limoges városában a városházán pusztító tűz miatt részben összeomlott - LénFotó: PASCAL LACHENAUD / AFP

A kormányfő a franciaországi erőszakos eseményekről készült videókra és képekre hivatkozva arról írt, hogy történelmi épületek rongálódtak meg, rendőrök sérültek meg, és jelentős anyagi károk keletkeztek. Szerinte a történtek is megmutatják, miért van szükség szigorú fellépésre a migrációval kapcsolatban.

Magyar Péter úgy fogalmazott, örül annak, hogy a mostani uniós csúcson Európa döntő többsége a korábbi, megengedőbb politika felülvizsgálata mellett foglalt állást. Hozzátette, reméli, hogy még nem késő változtatni.

A miniszterelnök különbséget tett a békés tüntetés és az erőszakos cselekmények között. Mint írta, a békés és jogszerű demonstráció alapjog, a vandalizmus és az erőszak viszont súlyos bűncselekmény.

Az az Európa, amelyet mindannyian szeretünk, ma óriási bajban van

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint közös feladat az európai kontinens megőrzése a következő generációk számára.

Bejegyzése végén Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Európa számíthat Magyarországra, és teljes szolidaritását fejezte ki a francia nemzettel.

Képeken a pusztítás: