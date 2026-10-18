Európa óriási bajban van – Magyar Péter is megszólalt a franciaországi erőszakról – videó

Magyar Péter miniszterelnök a Franciaországban kirobbant zavargások kapcsán a migrációs politika szigorú fenntartása mellett állt ki. Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Magyarország nem enged a külső határok védelméből, és teljes szolidaritását fejezte ki a francia nemzettel.
A kormányfő a franciaországi erőszakos eseményekről készült videókra és képekre hivatkozva arról írt, hogy történelmi épületek rongálódtak meg, rendőrök sérültek meg, és jelentős anyagi károk keletkeztek. Szerinte a történtek is megmutatják, miért van szükség szigorú fellépésre a migrációval kapcsolatban.
Magyar Péter úgy fogalmazott, örül annak, hogy a mostani uniós csúcson Európa döntő többsége a korábbi, megengedőbb politika felülvizsgálata mellett foglalt állást. Hozzátette, reméli, hogy még nem késő változtatni.
A miniszterelnök különbséget tett a békés tüntetés és az erőszakos cselekmények között. Mint írta, a békés és jogszerű demonstráció alapjog, a vandalizmus és az erőszak viszont súlyos bűncselekmény.
Az az Európa, amelyet mindannyian szeretünk, ma óriási bajban van
– fogalmazott a kormányfő, aki szerint közös feladat az európai kontinens megőrzése a következő generációk számára.
Bejegyzése végén Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Európa számíthat Magyarországra, és teljes szolidaritását fejezte ki a francia nemzettel.
Képeken a pusztítás:
Súlyos zavargások rázták meg Franciaországot
Ahogy az Origo is beszámolt róla, Franciaországban az elmúlt napokban az iskolák rossz állapota és a megélhetési költségek miatt kezdődött tüntetéssorozat több helyen erőszakba torkollott.
A korábbi beszámolók szerint a demonstrációkon mintegy 550 ezren vettek részt, és legalább 1200 embert vettek őrizetbe.
Párizsban a rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be, miközben üzleteket fosztogattak, járműveket gyújtottak fel, és középületekben is károk keletkeztek.
Limoges városában a városházán pusztító tűz miatt részben összeomlott az épület teteje, Lyonban pedig a turisztikai iroda gyulladt ki.
A zavargások során Sébastien Lecornu francia miniszterelnök közlése szerint 150 rendőr sérült meg. A francia vezetés a felelősök megbüntetését ígérte, miközben a tiltakozások hátterében álló társadalmi és politikai feszültségek továbbra sem enyhültek.