Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor Lakiteleken: Hankót és a többieket „azért vitték be, hogy aztán engem is bevihessenek”

Magyar Péter

Európa óriási bajban van – Magyar Péter is megszólalt a franciaországi erőszakról – videó

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Magyar Péter miniszterelnök a franciaországi zavargások kapcsán a szigorú migrációs politika fenntartása mellett állt ki. A kormányfő szerint Európa óriási bajban van, ezért Magyarország nem engedhet a külső határok védelméből, és teljes szolidaritását fejezte ki a francia nemzettel. Franciaországban többek között Limoges városában a városházán pusztító tűz miatt részben összeomlott az épület teteje.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterrombolástűzFranciaország

Magyar Péter miniszterelnök a Franciaországban kirobbant zavargások kapcsán a migrációs politika szigorú fenntartása mellett állt ki. Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Magyarország nem enged a külső határok védelméből, és teljes szolidaritását fejezte ki a francia nemzettel.

franciaország, This photograph shows a fire burning and destroying the city hall after a group of individuals forced entry into the building during ongoing protest action against the "high cost of living", in Limoges, central France on October 17, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together various groups expressing their anger: former "Yellow Vest", secondary school and university students, climate activists and even farmers. After weeks of student protests, France faces broader, nationwide demonstrations on October 17, 2026 over the cost of living, setting up a potentially fraught six months heading into a presidential election. A police source told AFP that authorities estimated nearly 200,000 people could take part, with 40,000 in Paris. (Photo by PASCAL LACHENAUD / AFP)
 Tüntetések Franciaországban - Limoges városában a városházán pusztító tűz miatt részben összeomlott - LénFotó: PASCAL LACHENAUD / AFP

A kormányfő a franciaországi erőszakos eseményekről készült videókra és képekre hivatkozva arról írt, hogy történelmi épületek rongálódtak meg, rendőrök sérültek meg, és jelentős anyagi károk keletkeztek. Szerinte a történtek is megmutatják, miért van szükség szigorú fellépésre a migrációval kapcsolatban.

Magyar Péter úgy fogalmazott, örül annak, hogy a mostani uniós csúcson Európa döntő többsége a korábbi, megengedőbb politika felülvizsgálata mellett foglalt állást. Hozzátette, reméli, hogy még nem késő változtatni.

A miniszterelnök különbséget tett a békés tüntetés és az erőszakos cselekmények között. Mint írta, a békés és jogszerű demonstráció alapjog, a vandalizmus és az erőszak viszont súlyos bűncselekmény.

Az az Európa, amelyet mindannyian szeretünk, ma óriási bajban van

 – fogalmazott a kormányfő, aki szerint közös feladat az európai kontinens megőrzése a következő generációk számára.

Bejegyzése végén Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Európa számíthat Magyarországra, és teljes szolidaritását fejezte ki a francia nemzettel.

Képeken a pusztítás:

Protesters march behind French Republican Security Corps (CRS - Compagnies Republicaines de Securite) police officers during a demonstration to protest against the "high cost of living", in Toulouse, southwestern France, on October 17, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together various groups expressing their anger: former "Yellow Vest", secondary school and university students, climate activists and even farmers. After weeks of student protests, France faces broader, nationwide demonstrations on October 17, 2026 over the cost of living, setting up a potentially fraught six months heading into a presidential election. A police source told AFP that authorities estimated nearly 200,000 people could take part, with 40,000 in Paris. (Photo by Ed JONES / AFP)
Galéria: Brutális képek: Porrá égették a tüntetők a 143 éves városházát!
Fotó: AFP
1/13
Brutális képek: Porrá égették a tüntetők a 143 éves városházát!

 

Súlyos zavargások rázták meg Franciaországot

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Franciaországban az elmúlt napokban az iskolák rossz állapota és a megélhetési költségek miatt kezdődött tüntetéssorozat több helyen erőszakba torkollott. 

A korábbi beszámolók szerint a demonstrációkon mintegy 550 ezren vettek részt, és legalább 1200 embert vettek őrizetbe.

Párizsban a rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be, miközben üzleteket fosztogattak, járműveket gyújtottak fel, és középületekben is károk keletkeztek.

 Limoges városában a városházán pusztító tűz miatt részben összeomlott az épület teteje, Lyonban pedig a turisztikai iroda gyulladt ki.

A zavargások során Sébastien Lecornu francia miniszterelnök közlése szerint 150 rendőr sérült meg. A francia vezetés a felelősök megbüntetését ígérte, miközben a tiltakozások hátterében álló társadalmi és politikai feszültségek továbbra sem enyhültek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!