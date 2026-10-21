Fürcht Pál szerint az ügyészség vezetésének át kell gondolnia, mit nem csinált jól

— Az ügyészség már 2007-2008 környékén értesült a végrehajtói kar visszaéléseiről – jelentette ki Fürcht Pál az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának szerdai ülésén. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) volt vezetője példaként említette: voltak információik arról, hogy ha valaki kívülállóként akart részt venni egy licitáláson és előtte meg akarta nézni az ingatlant, akkor „két markos legény próbálta ettől visszatartani”, valamint bizonyos végrehajtói körök konspiráltak, amelynek eredményeként az árveréseken mindig ugyanaz a bennfentes kör jelent meg.
A bizottság elnöke, Toroczkai László még a múlt héten intézett felhívást Fürcht Pál volt főügyészhez, aki ezután maga jelentkezett az Országgyűlés Hivatalánál, így soron kívül tudták beidézni a meghallgatásra – ismertette a HVG az ülésről szóló közvetítésben. A vizsgálóbizottság még szeptemberben állította össze, hogy kiket hallgatna meg, a 65 fős listán mások mellett Varga Judit, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence és Vastagh Pál is szerepel.
Fontos kérdéssel kezdődött az ülés
Balla György (Fidesz) a meghallgatás elején arról beszélt, hogy akit beidéz a bizottság, azt a törvények igazmondásra kötelezik, de ha valaki magától jön, akkor nem egyértelmű, hogy ugyanez a kötelezettség illeti-e meg. Ezért azt kérdezte, Fürcht büntetőjogi felelőssége tudatában beszél-e a bizottság előtt.
Fürcht Pál beszéde elején azt állította, hogy úgy értelmezi, mai meghallgatásán igazmondási kötelezettsége van. Elmondta: titoktartás kötelezi a vele szemben indított etikai eljárással szemben, azonban más ügyekben nincs akadálya annak, hogy beszéljen a véleményéről, tapasztalatairól.
A végrehajtási visszaélésekkel kapcsolatban főszabály szerint az ügyészség nyomoz, ő is így került először kapcsolatba a témával évekkel ezelőtt – mondta a volt főügyész. Hozzátette: jellemzően az önálló bírósági végrehajtókkal kapcsolatban indultak nyomozások, nem a törvényszéki végrehajtókkal kapcsolatban.
Elmondása szerint már a Központi Nyomozó Főügyészségnél dolgozott, amikor először szembesült a Schadl-Völner-üggyel a Nemzeti Védelmi Szolgálat eljárása során. Fürcht Pál állítása szerint az NVSZ előkészítő eljárásában merült fel az is, hogy a Végrehajtási Kar elnöke rendszeresen kapcsolatot tart az Igazságügyi Minisztériummal. „Azt az utasítást kaptam, hogy ebből az ügyből nem lehet semmi” – állította, elmondása szerint ezt az utasítást az NVSZ tábornokától kapta. Hozzátette: ekkor külön-külön felhívták az akkori fővárosi főügyészt, Ibolya Tamást, hogy megbeszéljék, hogyan lehetne mégis folytatni az előkészítő eljárást, hiszen úgy gondolták, nem hagyhatják, hogy annyiban maradjon az ügy. Végül egy ügyész tette meg a feljelentést, így indult el már hivatalosan is az eljárás.
Fürcht Pál ezek után elmondta, hogy az üggyel kapcsolatban azért nem érezték indokoltnak Varga Judit kihallgatását, mert nyomozás közben arra jutottak, hogy a végrehajtói területet egy az egyben átengedte másnak, nem is foglalkozott a témával. Fürcht Pál szerint egy ponton az is felmerült, hogy a volt igazságügyi minisztert titkos együttműködőként bevonják a nyomozásba, de tekintve, hogy akkoriban aktív politikus volt, elvetették az ötletet.
Később azt az állítást tette, hogy kapott szóbeli utasítást egy felettes ügyésztől, hogy a lefoglalt informatikai eszközökről készült hiteles másolatokat meg kell semmisíteni. Elmondása szerint erről írásban is kért utasítást, így ennek a mai napig meg kell lennie.
Beszámolója végén Fürcht Pál megjegyezte, bizonyos információk minősítettek, ezért nem beszélhet róluk, legfeljebb zárt ülésen. Torockai László ezért azt mondta, hogy legkésőbb jövő héten szeretné zárt ülésen is meghallgatni Fürcht Pált, de előbb még kérvényezniük kell a minősített adatok feloldását a titokgazdánál. A volt főügyész szerint a titokgazda kilétéből is lehet következtetéseket levonni, ezért ezt is csak zárt ülésen fedné fel.
A bizottság tagjai több kérdést is feltettek
A volt főügyészt egy kérdésre válaszolva azt állította, nem kérdezte meg, pontosan kitől érkezett az NVSZ tábornokához utasítás arról, hogy szüntessék meg a nyomozást a Schadl-Völner-ügyben, mert arra koncentrált, hogyan tudják mégis továbbvinni az ügyet. Szerinte kérdéseket vet fel, hogy ellehetetlenültek bizonyos nyomozati cselekmények a jogalkotás során, megítélés kérdése, hogy ez politikai nyomás volt-e.
Fürcht Pál tagadott Balla György kérdésére válaszolva, állítása szerint nem küldött SMS-t Magyar Péternek, úgy tudja, később a miniszterelnök is azt mondta, a volt főügyész ügyvédjétől kapott üzenetet. Véleménye szerint meglepő lenne, ha a miniszterelnök ezt a fajta vallomást várta volna tőle, hiszen ő korábban arról beszélt, hogy Rogán emberei a Központi Nyomozó Főügyészségre jártak be. „Amíg én vezettem a szervezetet, nem jártak be” – szögezte le.
Fürcht Pál belátja, hogy erkölcsi felelőssége van, nem mondja, hogy mindent jól csinált, hiszen látható, hogy „micsoda pénzek mentek ki”. Úgy gondolja, az ügyészség vezetésének át kell gondolnia, mit nem csinált jól, különben újra ugyanazokat a hibákat fogják elkövetni.
Egy újabb kérdésre válaszolva elmondta: amikor az Orbán-kormány minisztereinek érintettségéről beszélt, akkor a nyomozás a tanúvallomások szakaszában volt, így amit akkor mondott, azt a tanúk elmondása alapján mondta. Hozzátette: az, hogy akkor azt mondta, a miniszterek nem tudtak a Völner-Schadl-ügyről, nem feltétlenül jelenti azt, hogy később nem derülhetett ki ennek ellenkezője. Ugyanakkor jelezte, hogy nem állította, hogy bárki tudott volna konkrétumokról,
sőt, azt a vizsgálóbizottság előtt is tagadta, hogy Rogán Antal emberei bármit kihúztak volna a nyomozati anyagokból.
Fürcht Pál elmondása szerint ő személyesen soha nem kapott utasítást politikustól. Szerinte közvetetten azonban tapasztalt erre utaló jeleket, de kijelenteni nem tudja, hogy ez történt.
KNYF volt vezetőjét sokadik alkalommal kérdezték arról a képviselők, miért nem jelezte azonnal, ha politikai nyomásgyakorlást érzékelt, hiszen ez törvénysértő. A volt főügyész erre azt mondta, az utasításoknak mindig megvolt a jogi alapja, de ettől még lehetett sejteni mögötte a politikai szándékot.
Fürcht Pál felfüggesztése
Ahogyan az Origo korábban beszámolt róla, Fürcht Pált múlt hét pénteki hatállyal felfüggesztették ügyészi állásából és újabb fegyelmi eljárást is kezdeményeztek ellene.
A Legfőbb Ügyészség szerint Fürcht Pál egy folyamatban lévő büntetőügyből hozott nyilvánosságra olyan információkat, amelyeket a közvélemény nem tudott ellenőrizni. Ezzel megsérthette a nyomozás bizalmas jellegét és ügyészi titoktartási kötelezettségét
– hívta fel akkor a figyelmet Deák Dániel. Az elemző emlékeztetett: Fürcht Pál ellen már szeptemberben fegyelmi eljárás indult, mert a Legfőbb Ügyészség szerint olyan belső iratokat és leveleket továbbított más főügyészeknek, amelyek megismerésére nem voltak jogosultak.
Mindeközben Fürcht Pál már Orbán Viktort vádolja az ukrán pénzszállítók elfogásának elrendelésével, Magyar Péterrel pedig SMS-eket váltott. Egy korábbi főügyésztől ez minimum szokatlan szerepvállalás – jegyezte meg.