Fürcht Pál szerint az ügyészség vezetésének át kell gondolnia, mit nem csinált jól

— Az ügyészség már 2007-2008 környékén értesült a végrehajtói kar visszaéléseiről – jelentette ki Fürcht Pál az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának szerdai ülésén. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) volt vezetője példaként említette: voltak információik arról, hogy ha valaki kívülállóként akart részt venni egy licitáláson és előtte meg akarta nézni az ingatlant, akkor „két markos legény próbálta ettől visszatartani”, valamint bizonyos végrehajtói körök konspiráltak, amelynek eredményeként az árveréseken mindig ugyanaz a bennfentes kör jelent meg.

Az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága meghallgatta Fürcht Pált Fotó: Mirkó István

A bizottság elnöke, Toroczkai László még a múlt héten intézett felhívást Fürcht Pál volt főügyészhez, aki ezután maga jelentkezett az Országgyűlés Hivatalánál, így soron kívül tudták beidézni a meghallgatásra – ismertette a HVG az ülésről szóló közvetítésben. A vizsgálóbizottság még szeptemberben állította össze, hogy kiket hallgatna meg, a 65 fős listán mások mellett Varga Judit, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence és Vastagh Pál is szerepel.

Fontos kérdéssel kezdődött az ülés

Balla György (Fidesz) a meghallgatás elején arról beszélt, hogy akit beidéz a bizottság, azt a törvények igazmondásra kötelezik, de ha valaki magától jön, akkor nem egyértelmű, hogy ugyanez a kötelezettség illeti-e meg. Ezért azt kérdezte, Fürcht büntetőjogi felelőssége tudatában beszél-e a bizottság előtt.

Fürcht Pál beszéde elején azt állította, hogy úgy értelmezi, mai meghallgatásán igazmondási kötelezettsége van. Elmondta: titoktartás kötelezi a vele szemben indított etikai eljárással szemben, azonban más ügyekben nincs akadálya annak, hogy beszéljen a véleményéről, tapasztalatairól.

A végrehajtási visszaélésekkel kapcsolatban főszabály szerint az ügyészség nyomoz, ő is így került először kapcsolatba a témával évekkel ezelőtt – mondta a volt főügyész. Hozzátette: jellemzően az önálló bírósági végrehajtókkal kapcsolatban indultak nyomozások, nem a törvényszéki végrehajtókkal kapcsolatban.