Magyar Péter nekiment Fürcht Pálnak, a kormányváltás egyik legnagyobb támogatója állt ki a volt főügyész mellett

Magyar Péter azzal vádolta meg Fürcht Pált, az ügyészség korábbi vezetőjét, hogy politikai megrendelésre próbált bűncselekményt kreálni a telefonlopási ügyként emlegetett, 2024-es, Ötkertben történt incidensből. A miniszterelnök közösségi oldalán azt állította, az ügy átminősítésének célja az lehetett, hogy megfosszák mentelmi jogától, és ellehetetlenítsék politikai szerepvállalását.

Magyar Péter azzal vádolta meg Fürcht Pált, az ügyészség korábbi vezetőjét, hogy politikai megrendelésre próbált bűncselekményt kreálni a telefonlopási ügyként emlegetett, 2024-es, Ötkertben történt incidensből (Fotó: Mirkó István)

A kormányfő hosszasan kritizálta bejegyzésében az egykori főügyészt: azzal érvelt, hogy az Ötkertben történt eset miatt a nyomozó hatóságok hónapokig rongálás gyanújával vizsgálódtak, majd 2024 szeptemberében – állítása szerint új bizonyíték és megfelelő indokolás nélkül – lopásra minősítették át az ügyet. Magyar Péter ebből arra következtetett, hogy az eljárás célja az ő politikai ellehetetlenítése lehetett.

Fürcht Pál ügyvédje kiállt az egykori főügyész mellett

A miniszterelnök emellett több korábbi, politikailag érzékeny ügyet felrótt Fürcht Pálnak, mint például a végrehajtói botrányt, Rogán Antal szerepét, valamint a Völner Pál és Schadl György nevével fémjelzett ügy egyes körülményeit említette, és azzal vádolta a volt főügyészt, hogy ezekben az esetekben nem megfelelően járt el.

Ezután felszólította Fürcht Pált, hogy mondja el, milyen utasítást kapott az ellene indított eljárásban.

A felvetésre az egykori főügyész ügyvédje, Horváth Lóránt reagált, aki leszögezte, ügyfele kész együttműködni az illetékes hatóságokkal.

Az ügy pikantériáját az adja, hogy Horváth Lóránt a Tisza Párt elkötelezett képviselőjeként vált ismertté, korábban maga is a kormányváltás támogatója volt, sőt: az ő ügyvédi irodája védi az aranykonvojt vezető ukrán sofőröket. A miniszterelnök most tehát olyan jogásszal találta szemben magát, aki a korábbi politikai elköteleződésétől függetlenül ügyfele jogi képviseletében jár el. A Magyar Nemzet szerint ez azt mutatja, hogy az ügy megítélése nem feltétlenül illeszkedik a kormányfő által felvázolt politikai törésvonalakhoz.