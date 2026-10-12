Magyar Péter nekiment Fürcht Pálnak, a kormányváltás egyik legnagyobb támogatója állt ki a volt főügyész mellett

Magyar Péter azzal vádolta meg Fürcht Pált, az ügyészség korábbi vezetőjét, hogy politikai megrendelésre próbált bűncselekményt kreálni a telefonlopási ügyként emlegetett, 2024-es, Ötkertben történt incidensből. A miniszterelnök közösségi oldalán azt állította, az ügy átminősítésének célja az lehetett, hogy megfosszák mentelmi jogától, és ellehetetlenítsék politikai szerepvállalását.
A kormányfő hosszasan kritizálta bejegyzésében az egykori főügyészt: azzal érvelt, hogy az Ötkertben történt eset miatt a nyomozó hatóságok hónapokig rongálás gyanújával vizsgálódtak, majd 2024 szeptemberében – állítása szerint új bizonyíték és megfelelő indokolás nélkül – lopásra minősítették át az ügyet. Magyar Péter ebből arra következtetett, hogy az eljárás célja az ő politikai ellehetetlenítése lehetett.
Fürcht Pál ügyvédje kiállt az egykori főügyész mellett
A miniszterelnök emellett több korábbi, politikailag érzékeny ügyet felrótt Fürcht Pálnak, mint például a végrehajtói botrányt, Rogán Antal szerepét, valamint a Völner Pál és Schadl György nevével fémjelzett ügy egyes körülményeit említette, és azzal vádolta a volt főügyészt, hogy ezekben az esetekben nem megfelelően járt el.
Ezután felszólította Fürcht Pált, hogy mondja el, milyen utasítást kapott az ellene indított eljárásban.
A felvetésre az egykori főügyész ügyvédje, Horváth Lóránt reagált, aki leszögezte, ügyfele kész együttműködni az illetékes hatóságokkal.
Az ügy pikantériáját az adja, hogy Horváth Lóránt a Tisza Párt elkötelezett képviselőjeként vált ismertté, korábban maga is a kormányváltás támogatója volt, sőt: az ő ügyvédi irodája védi az aranykonvojt vezető ukrán sofőröket. A miniszterelnök most tehát olyan jogásszal találta szemben magát, aki a korábbi politikai elköteleződésétől függetlenül ügyfele jogi képviseletében jár el. A Magyar Nemzet szerint ez azt mutatja, hogy az ügy megítélése nem feltétlenül illeszkedik a kormányfő által felvázolt politikai törésvonalakhoz.