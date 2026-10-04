Kommentcunami indult Gajdos László kutyasétáltatós videója alatt, a luxusvadászatokon részt vevő tiszás politikus lemondását követelik

Kutyasétáltatás közben hívta fel a figyelmet az állatok világnapjára Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere, a várt hatás azonban elmaradt. A videó alatti kommentek többek közt azt kérik számon, hogyan fér össze az állatok védelme a tiszás Kaprinyák Tibor luxusvadászataival.

A kommentelők Kaprinyák Tibor luxusvadászatait kérték számon Gajdos Lászlón (Forrás: Facebook)

Gajdos Lászlót számonkérték a kommentelők

A hozzászólók többsége szerint sokkal fontosabb témákkal kellene foglalkoznia a miniszternek.

Jaj, annyira cuki! De beszéljen inkább a biomassza erőművekben elégő erdőinkről, meg a Kaprinyák Tiborról, köszönöm!

– írta egy kommentelő.

A minisztert a Tisza-szimpatizánsok sem kímélték.

Kedves Gajdos úr! Hogyan lehetséges, hogy egy olyan ember mint Kaprinyák Tibor bekerül az élő környezetért felelős minisztériumba?? Tisza szavazó és támogatóként, mélységesen fel vagyok háborodva!!”

Egy hosszabb hozzászólásban pedig azt vetette fel egy kommentelő, hogyan egyeztethető össze Gajdos László állatvédelmi üzenete Kaprinyák Tibor vadászataival. A kommentelő szerint miközben a miniszter az állatok megmentéséről beszél, a tiszás politikus pénzt költ egzotikus állatok elejtésére.

[...] A kérdésem az és nagyon sokunké, hogy mit keres az Élő Környezet Minisztériumában egy olyan vadász-erdész, aki hobbiból egzotikus vadakat öl. Ezt Ön hogy tudja összeegyeztetni akár csak a saját állatszeretetével. Míg ön menti az állatokat, Kapirnyák úr sok pénzt költ arra, hogy elpusztíthassa őket. [...] Az nem elég indok, hogy időben átlavírozott a Tiszához és hogy találkozott Magyar Péterrel, akivel abszurd állításokat osztott meg. Felhívom figyelmét, hogy rengeteg szakember nézi megrökönyödve, hogyan veszti el a minisztérium a saját érdekérvényesítő erejét, amire pedig ma nagyon nagy szükség lenne.

Többen a miniszter munkáját kérték számon, és a videó hangvételét is kifogásolták.

Nagyon hittem Önben. Sajnos nem sok látszatja van a munkájának.Ideje lenne nekiállni,mert meló van. Nem kevés. A cukiskodásra nem vagyunk kíváncsiak.

Többen pedig konkrétan Kaprinyák Tibor ügyében várnának választ a minisztertől.

Várjuk K. Tibor oroszlánvadász lemondását

– írta valaki, míg egy másik hozzászóló úgy fogalmazott:

Kérjük miniszter úr állásfoglalását a Kaprinyák úrról megjelent képekkel kapcsolatban. Ha igazak a képek, az botrányos....

Más már arról írt, hogy szerinte a miniszter elveszítheti az állatvédők bizalmát.

Látja Gajdos Úr! Az állatszerető emberek kezdik elveszteni a bizalmat! Önnel szemben! Kár hogy nem olvassa a kommenteket! Sajnos!

A Kaprinyák Tiborral kapcsolatos felvetések előzménye, hogy a HAON áprilisban arról írt: a tiszás politikus luxusvadászatokon vett részt, és egzotikus állatokat ejtett el.

A lap szerint a fotókon látható elejtett állatok értéke önmagában több tízmillió forintot tehet ki, helyi információkra hivatkozva pedig arról is beszámoltak, hogy Kaprinyák trófeagyűjteményében bivaly, antilop, zsiráf, zebra és aligátor is lehet.

Kaprinyák azóta listán bejutott az Országgyűlésbe, és az élő környezetért felelős bizottság alelnöke lett.