Gajdos László megszólalt a luxusvadászatokon részt vevő tiszás politikusról

Több ezer megkeresést kapott Gajdos László az elmúlt napokban Kaprinyák Tibor országgyűlési képviselő vadászatairól készült fotókkal kapcsolatban. Az élő környezetért felelős miniszter most hosszú bejegyzésben reagált a felvetésekre, és részletesen beszélt saját álláspontjáról, valamint arról is, milyen kapcsolatban áll Kaprinyákkal.

Gajdos László Élő Környezetért felelős miniszter

Fotó: Havran Zoltán / MW

Gajdos László szerint az állatvédelem és a vadászat nem fér össze a tárcánál

Gajdos László azt írta, hogy régóta foglalkozik állatokkal, és az állatvédelem azóta is fontos számára.

„Amióta az eszemet tudom, rajongok az állatokért. Harminc évig állatok között éltem és állatokkal dolgoztam” – fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter.

A tárcavezető saját vadászattal kapcsolatos álláspontját is ismertette.

Az állatokkal szembeni minden erőszakot, ahogy az eddigi életemben, most is elítélem. A vadászat továbbra is a lehető legtávolabb áll a lelkemtől. Nem tudnék a szemébe nézni, majd elvenni az életét. Ez a személyes meggyőződésem, és ez soha nem fog változni

– írta a közösségi oldalán.

Gajdos szerint a minisztérium feladatköreinek kialakításakor ezért arra is figyelt, hogy a vadászat ne tartozzon a tárcához.

A miniszter külön reagált arra a kérdésre, hogy Kaprinyák Tibor milyen szerepet tölt be a minisztérium munkájában.

Tibor országgyűlési képviselő, a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be és semmilyen feladatot nem lát el. Ez nem a személyével szembeni bármilyen aggály, vagy bármi egyéb dolog miatt, hanem ez egy elvi kérdés. Szerintem ez így is van jól. Ez a helyes álláspont

– írta.

Hozzátette, hogy szerinte ez elvi kérdés, és közlése szerint sem Kaprinyák, sem más részéről nem merült fel, hogy a politikus a minisztériumban tisztséget vagy feladatot kapjon.

Gajdos ugyanakkor kitért az Országgyűlés bizottságaira is. Azt írta, hogy ezek összetételéről az egyes pártok frakciói döntenek, így ebbe neki nem volt beleszólása.

A Tisza-frakció Kaprinyák Tibort az Élő Környezet Bizottságba delegálta.

„A képviselők munkájára ráhatással nem vagyok, a bizottság pedig a parlamenti intézményrendszer részeként ellenőrző szerepet tölt be a minisztérium felett” – fogalmazott.