Négyéves csúcson a gázár, Magyarország is megérezheti: súlyos következményekkel járhat az áremelkedés

Tegnap négy éve nem látott magasságba, 97 euró fölé emelkedett az európai földgáz ára megawattóránként. A Portfolio azt írta, az áremelkedés hátterében a közel-keleti konfliktus állnak, valamint a kontinens téli gázellátásával kapcsolatos aggodalmak állnak. Mindezt pedig tetézi, hogy Európa-szerte lehűlés várható, ami a következő napokban növelheti a fűtési célú gázkeresletet. Joggal tehetjük fel aggódva a kérdést: mekkora veszélyt jelent ez a magyar gazdaságra és a háztartásokra?
A témában megkerestük Hortay Olivér fideszes képviselőt, energiaszakértőt, aki emlékeztetett: a 2021–2022-es energiaválság emléke még élénken él bennünk. – Akkor megtapasztalhattuk, milyen nagy kihívásokat okozhat a gázárak drasztikus emelkedése a gazdaság egészében. Az energia alapvető erőforrás: ha megemelkedik a költsége, az általános inflációs nyomást idéz elő. A gázárak a villamosenergia-árakba is begyűrűznek, ami közvetlenül növeli a vállalatok termelési költségeit – mondta.
A magyar gáztározók egyelőre jól állnak
Szerinte az Európai Unió helyzetét jól mutatja, hogy jelenleg több mint tízszer annyit kell fizetni egy egység gázért az európai piacon, mint az amerikain. Néhány évvel ezelőtt ez a különbség még csak négyszeres-ötszörös volt. Ez rendkívüli versenyképességi problémát okoz azokban az energiaintenzív ágazatokban, ahol a termelési költségek jelentős részét az energia teszi ki.
Magyarországon a gáztárolók töltöttsége ugyanakkor az uniós átlag fölött, 78 százalékon áll
– hangsúlyozta, hozzátéve: ráadásul a magyar tárolókapacitás a hazai fogyasztáshoz viszonyítva kifejezetten nagynak tekinthető. A töltöttség valamelyest elmarad az elmúlt öt év átlagától, de meghaladja az uniós átlagot. Mennyiségi szempontból tehát viszonylag jelentős gázkészlettel rendelkezünk: a tárolókban az éves fogyasztásunk több mint 55 százalékának megfelelő mennyiség áll rendelkezésre. Hortay Olivér szerint Magyarország saját kitermelése és gázbeszerzései zavartalanok, így a közeljövőben mennyiségi oldalról nem látható olyan jel, amely ellátásbiztonsági problémára utalna. Figyelmeztetett ugyanakkor, az árak emelkedése ugyanakkor már rövid távon is hátrányosan érinti Magyarországot:
- azok a vállalatok, amelyek közvetlenül a piacról vásárolnak gázt, költségnövekedéssel szembesülnek.
- Ha pedig tartósan magas marad az árszint, és a helyzet tovább romlik, akkor azoknak a vállalatoknak is magasabb költségekre kell felkészülniük, amelyek a következő időszakban újítják meg szerződéseiket.
Mint mondta, a háztartásokat és a kisvállalkozásokat egyelőre védi a rezsicsökkentési program, ahogy azonban emelkednek a piaci árak, úgy nő a program fenntartásának költsége is. Ráadásul a jelenlegi információk alapján úgy tűnik, hogy a kormány az alacsonyabb korábbi árkörnyezetben nem fedezte előre a jövő évi beszerzéseket. Ez azt jelenti, hogy a mostani áremelkedés növelheti a rezsivédelem költségeit, és fokozhatja a rendszer fenntartásának terheit.
Nagy most a Tisza-kormányon a felelősség a jövő téli gáz miatt
A szakértő felhívta a figyelmet arra is, a kormányon a kialakult helyzet miatt nagyon nagy a felelősség. Emlékeztetett ugyanis arra, hogy 2027. október 1-jéig a jelenlegi uniós elvárások alapján Magyarországnak fel kellene mondania az orosz hosszú távú gázvásárlási szerződését. Ez évente 4,5 milliárd köbméter gáz beszerzését teszi lehetővé, ami a hazai éves fogyasztás körülbelül felét fedezi. Érdemes felidézni, néhány hete Kapitány István energiaügyi miniszter egy interjúban kijelentette: ha ez az elvárás fennmarad, Magyarország teljesíteni fogja.
A jelenlegi kilátások alapján ez mennyiségi és ellátásbiztonsági szempontból is nagy kihívást jelenthet, különösen akkor, ha az országot felkészületlenül éri az intézkedés. Nagy mennyiségű gázról van szó, amelynek helyettesítése komoly szervezési és adminisztratív feladatot jelent
– mutatott rá Hortay Olivér.
Emlékeztetett: Magyarország Szlovénia kivételével valamennyi szomszédos országgal össze van kötve, tehát az infrastruktúra rendelkezésre áll ahhoz, hogy máshonnan is beszerezzünk gázt. Az azonban egyáltalán nem világos, hogy ekkora mennyiséget honnan és milyen áron tudnánk beszerezni a következő évben, különösen a jelenlegi nehéz világpiaci és uniós piaci környezetben. Hangsúlyozta: a kormány feladata, hogy minél előbb létre kellene hozni azokat a folyamatokat, amelyek révén a lakosságot és a kisfogyasztókat ellátó vállalat, az MVM, képes fedezni a jövő évi gázbeszerzések költségeit.
Ezt már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna tenni
– tette hozzá.
Magyarországnak nem érdeke leválni az orosz gázról
A szakértő szerint a kormánynak van egy hosszú távú feladata is: amennyiben végre akarják hajtani az uniós elvárásokat, neki kell látnia az orosz beszerzések pótlására alkalmas alternatívák felkutatásának. – Minél több beszállítóval vagy potenciális beszállítóval kellene felvenni a kapcsolatot, és el kellene indítani a beszerzési folyamatokat. Kevesebb mint egy év van hátra a megjelölt határidőig, ami nem sok idő ekkora mennyiségű gáz beszerzésére – mondta, majd leszögezte:
Magyarországnak nem szabadna végrehajtania az orosz energiahordozók betiltását, ugyanis joga van meghatározni a saját energiamixét és beszerzési összetételét; ezek a területek az Európai Unión belül tagállami hatáskörbe tartoznak. Magyarországnak inkább küzdenie kellene azért, hogy ne kényszerítsék az orosz energiahordozók betiltására.
Hazánk érdeke, hogy a lehető legtöbb forrásból és útvonalon keresztül vásárolhasson gázt, és versenyeztesse egymással a beszállítókat. Ezt nevezzük diverzifikációnak: nem a lehetséges beszállítók körének szűkítése, hanem annak bővítése a cél
– húzta alá a képviselő.