Négyéves csúcson a gázár, Magyarország is megérezheti: súlyos következményekkel járhat az áremelkedés

Tegnap négy éve nem látott magasságba, 97 euró fölé emelkedett az európai földgáz ára megawattóránként. A Portfolio azt írta, az áremelkedés hátterében a közel-keleti konfliktus állnak, valamint a kontinens téli gázellátásával kapcsolatos aggodalmak állnak. Mindezt pedig tetézi, hogy Európa-szerte lehűlés várható, ami a következő napokban növelheti a fűtési célú gázkeresletet. Joggal tehetjük fel aggódva a kérdést: mekkora veszélyt jelent ez a magyar gazdaságra és a háztartásokra?

A földgáz drágulása mellett az orosz beszerzések jövője is kérdéseket vet fel, hiszen Magyarországnak jelentős mennyiséget kellene más forrásból pótolnia, ha életbe lép az uniós tilalom (Fotó: Origo)

A témában megkerestük Hortay Olivér fideszes képviselőt, energiaszakértőt, aki emlékeztetett: a 2021–2022-es energiaválság emléke még élénken él bennünk. – Akkor megtapasztalhattuk, milyen nagy kihívásokat okozhat a gázárak drasztikus emelkedése a gazdaság egészében. Az energia alapvető erőforrás: ha megemelkedik a költsége, az általános inflációs nyomást idéz elő. A gázárak a villamosenergia-árakba is begyűrűznek, ami közvetlenül növeli a vállalatok termelési költségeit – mondta.

A magyar gáztározók egyelőre jól állnak

Szerinte az Európai Unió helyzetét jól mutatja, hogy jelenleg több mint tízszer annyit kell fizetni egy egység gázért az európai piacon, mint az amerikain. Néhány évvel ezelőtt ez a különbség még csak négyszeres-ötszörös volt. Ez rendkívüli versenyképességi problémát okoz azokban az energiaintenzív ágazatokban, ahol a termelési költségek jelentős részét az energia teszi ki.

Magyarországon a gáztárolók töltöttsége ugyanakkor az uniós átlag fölött, 78 százalékon áll

– hangsúlyozta, hozzátéve: ráadásul a magyar tárolókapacitás a hazai fogyasztáshoz viszonyítva kifejezetten nagynak tekinthető. A töltöttség valamelyest elmarad az elmúlt öt év átlagától, de meghaladja az uniós átlagot. Mennyiségi szempontból tehát viszonylag jelentős gázkészlettel rendelkezünk: a tárolókban az éves fogyasztásunk több mint 55 százalékának megfelelő mennyiség áll rendelkezésre. Hortay Olivér szerint Magyarország saját kitermelése és gázbeszerzései zavartalanok, így a közeljövőben mennyiségi oldalról nem látható olyan jel, amely ellátásbiztonsági problémára utalna. Figyelmeztetett ugyanakkor, az árak emelkedése ugyanakkor már rövid távon is hátrányosan érinti Magyarországot:

azok a vállalatok, amelyek közvetlenül a piacról vásárolnak gázt, költségnövekedéssel szembesülnek.

Ha pedig tartósan magas marad az árszint, és a helyzet tovább romlik, akkor azoknak a vállalatoknak is magasabb költségekre kell felkészülniük, amelyek a következő időszakban újítják meg szerződéseiket.

Mint mondta, a háztartásokat és a kisvállalkozásokat egyelőre védi a rezsicsökkentési program, ahogy azonban emelkednek a piaci árak, úgy nő a program fenntartásának költsége is. Ráadásul a jelenlegi információk alapján úgy tűnik, hogy a kormány az alacsonyabb korábbi árkörnyezetben nem fedezte előre a jövő évi beszerzéseket. Ez azt jelenti, hogy a mostani áremelkedés növelheti a rezsivédelem költségeit, és fokozhatja a rendszer fenntartásának terheit.