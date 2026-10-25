Komoly veszélyt rejthetnek a Tisza tervei a gazdaságra, újra elindulhat az ország a 2010 előtti világba

A 2027-es költségvetés valóban tartalmaz megszorításokat, illetve bizonyos ígéretekből történő kitáncolást – jelentette ki Dornfeld László, akit az Origo a 2027-es költségvetés politikai és gazdasági következményeivel kapcsolatban kérdezett. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője azonban jelezte, hogy ami még rosszabb, hogy mindemellett felelőtlen is, hiszen olyan tételeket tartalmaz, amiknek a valóságtartalmát nem tudjuk egyelőre ellenőrizni.
Az elemző először is leszögezte, hogy a költségvetés pontosan még nem ismerhető meg, így kicsit ködszurkálás róla beszélni. Az ebből fakadó bizonytalanságoknál szerinte érdemes csak arra gondolni, hogy ott van az az 1700 milliárd úgynevezett „visszaszerzett vagyon”, amivel tudnak gazdálkodni állítólag, de egyelőre nem világos, hogy ezekből az eljárásokból mekkora összeg, milyen jogcímen és mikor válhat tényleges költségvetési bevétellé. A másik pedig a vagyonadó, amelytől 200 milliárd forintnyi bevételt remélnek – mondta. Majd kijelentette:
az egész költségvetés kicsit lufinak tűnik, mert az eddigi elhangzottak alapján nem igazán lehet szakmailag alátámasztani azt, ami benne szerepel.
Így merül fel a kérdés, hogyha eleve a megírt költségvetés már önmagában nehezen hihető, akkor mennyire gondolják ezt komolyan. Valamint ennek fényében talán nem véletlen, hogy elvették a Költségvetési Tanácsnak a vétójogát, amely korábban eddig minden költségvetésnél ott volt 2012 óta.
„Itt egy elképesztő szemfényvesztésnek vagyunk a tanúi és ahogy haladunk majd előre, fokozatosan fognak majd újabb és újabb megszorításokat bevezetni” – vélekedett. Majd rámutatott, hogy szerinte a Tisza-kormány azt a stratégiát találta ki, hogyha lassan adagolják az embereknek, akkor sokkal könnyebben elfogadják a megszorításokat, mintha ez egyszeri nagy bejelentéssel történne, mint például Bokros vagy Gyurcsány idejében.
Újra beszürkülhet a gazdaság
Az elemző azt is elmondta, hogy a Tisza-kormány adórendszer átalakítását célzó tervei ha nem is rögtön a feketegazdaság irányába mozdítja az országot, de a szürkébb felé mindenképpen. Jelezte, hogy vannak olyan koncepciók, amelyekről már biztosan tudjuk, hogy nem működnek, hiszen 2010 előtt már kipróbáltuk.
Ilyen például a minimálbért keresők szja-csökkentése, amit úgy adnak el, hogy ez számukra egy óriási segítség. Azonban nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy ez azt eredményezze, hogy sok embert fognak átjelenteni minimálbérre és a maradék részét a fizetésüknek pedig valami olyan módon kapják majd meg, amely lényegesen csökkenti majd a tényleges adót utána, vagy pedig egyenesen ki is vonja alóla.
Én komoly veszélyt látok ebben, hogy visszatér ez a 2010 előtti felfogás
– jelentette ki Dornfeld László. Hozzátette: szerinte elég sok mindenben látszik az, hogy ez a fajta gondolkodásmód visszatér majd a Tisza-kormány alatt.
Úgy látszik, hogy a Tisza mintha egyszerűen nem tanult volna az előző időszakokból és olyan dolgokat akarna megvalósítani, amelyek megvalósítása rosszat tesz az országnak – vélekedett az elemző. Jelezte: az kezd körvonalazódni például az adózásban is, hogy a magyar kkv-kat fogják folyamatosan zaklatni, a nagy multik pedig vígan ellesznek, hiszen őket nem éri majd nagy bántódás – elvégre ez a brüsszeli elvárás is a kormány irányába.
Az árrésstop kivezetésére kitérve pedig azt mondta, hogy ez egy olyan intézkedés volt, amely a magyar embereket támogatta. Ennek, illetve a benzinárstopnak a korábbi kivezetése is a nagy multik igényeit szolgálja ki, mert így szabadon emelhetik majd a termékek árát – jegyezte meg.