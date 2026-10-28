Boldogulj! – A Tisza-kormány nyilvánosságra hozta gazdasági programját

Ma nyilvánosságra hoztuk a 2027–2030-as középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési programot. Ez a terv arról szól, hogyan jutunk el egy kiszámítható, rendezett pénzügyi helyzethez úgy, hogy közben a gazdaság is újra növekedjen – jelentette be Kármán András szerdán a közösségi oldalán. A pénzügyminiszter szerint a középtávú gazdasági programmal a kormány letette az alapjait a magyar költségvetési politikának a teljes politikai ciklusra.

Kármán András nyilvánosságra hozta a 2027–2030-as középtávú gazdasági programot.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A gazdasági program alapját a spórolás és az EU-s pénzek adnák

A program célja 2030-ra 3 százalék feletti növekedés és 3 százalék alatti hiány:

A hiány jövőre 4,9 százalékra, 2030-ra 2,8 százalékra csökken.

A gazdaság növekedése 2027-ben 2,4 százalékra, az évtized végére 3 százalék fölé gyorsul.

Az államadósság a 2026-os csúcs után csökkenő pályára áll.

Legkésőbb 2030-ig teljesíti Magyarország az euró bevezetésének valamennyi feltételét.

A fenti célt Kármán András szerint az idén megtakarított 700 milliárd forinton felül jövőre további 1465 milliárd forint megtakarításával érnék el: a túlárazott beszerzéseken, az előnytelen szerződéseken, a felesleges presztízsberuházásokon.

A gazdasági program része, hogy a magyar vállalkozások maguktól boldoguljanak

Elbontjuk a NER-t a gazdaságban: véget vetünk a politikai alapon kiosztott megrendeléseknek és támogatásoknak, és teret nyitunk a tisztességes vállalkozásoknak, amelyek a saját teljesítményükből akarnak boldogulni. A hazahozott 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás pedig úgy fejleszti az utakat, a vasutat, az iskolákat és a kórházakat, hogy közben nem terheli a hazai költségvetést.

– fogalmazott a tárcavezető, aki a magyar gazdaság problémáinak a megoldását az államadósság kamatterheinek csökkentésében látja.

Az adótörvényeket már be is nyújtotta a kormány

A kormány kedd este benyújtotta az Országgyűlésnek a jövő évi adótörvényeket, valamint a legkisebb nyugdíj emeléséről szóló javaslatot is. A parlament honlapján már olvashatóak a beterjesztett törvényjavaslatok.