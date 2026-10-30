Itt vannak a friss GDP-adatok: fellendülést ígértek Magyar Péterék, de megtorpant a magyar gazdaság

Jelentősen lassult a magyar gazdaság növekedése: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése szerint a harmadik negyedévben a GDP az előző három hónaphoz képest mindössze 0,1 százalékkal emelkedett. Az első és a második negyedévben még egyaránt 0,6 százalékos volt a bővülés. Deák Dániel politikai elemző öt pontban értékelte a friss adatokat, és azt kérdezte: meddig lehet az „abszolút filmszínházzal” elfedni a gazdasági problémákat?
A GDP növekedése az első teljes Tisza-negyedévben fékezett le
Deák Dániel szerint
a gazdaság gyakorlatilag stagnál, a kormányváltáshoz kapcsolt fellendülési várakozásokat pedig egyelőre nem igazolják az eredmények.
Bejegyzésében kiemelte: az Orbán-kormány utolsó teljes negyedévében még 0,6 százalékkal bővült a gazdaság, az első teljes egészében a Tisza-kormányhoz tartozó negyedévben viszont már csak 0,1 százalékkal.
A bejegyzéshez mellékelt, KSH-adatokra épülő diagram ezt a különbséget szemlélteti. Január–márciusban és április–júniusban azonos ütemű növekedést mutat, július–szeptemberben azonban látványosan alacsonyabb az oszlop. A második negyedév mindkét kormány időszakát érinti, a harmadik már teljes egészében Magyar Péter kormányzására esik.
A növekedés üteme tehát 0,5 százalékponttal lassult, az előző negyedévi hatodára esett.
Éves összevetésben 1,5 százalékos volt a harmadik negyedévi bővülés, az első kilenc hónapban pedig összességében 1,7 százalékkal teljesített jobban a gazdaság, mint egy évvel korábban.
Nem csak a GDP-adat miatt bírálta a kormányt
Deák Dániel más kedvezőtlen mutatókat is felsorolt. Bejegyzése szerint szeptemberben a turisztikai szálláshelyek 3,3 százalékkal kevesebb vendéget fogadtak, mint egy évvel korábban, a beruházások volumene a második negyedévben 9,1 százalékkal esett éves alapon. A harmadik negyedéves munkanélküliségi ráta pedig a tavalyi 4,5 százalékról 4,7 százalékra emelkedett.
Az elemző szerint fennáll a veszélye, hogy az elszámoltatás köré szervezett politikai kommunikáció háttérbe szorítja a gazdasági teljesítményről szóló vitát.
Egy bilincses felvétel napokra háttérbe szoríthatja a gazdasági híreket”
– fogalmazott.
Deák hangsúlyozta: annak, aki nehezebben talál munkát vagy vállalkozóként kevesebb vendéget fogad, egy újabb politikai jelenet nem jelent megoldást. Magyar Pétertől a gazdaság beindítására tett ígéretének teljesítését kérte számon.
A kommunikáció átmenetileg elterelheti a figyelmet a problémákról, de megoldani nem fogja őket”
– írta.
Az ipar húzta, az aszály fékezte a gazdaságot
A KSH első becslése szerint a harmadik negyedévi növekedéshez leginkább az ipar járult hozzá. A szolgáltatások szintén támogatták a bővülést, a mezőgazdaság azonban jelentősen visszafogta azt.
Cseh Tímea, a KSH főosztályvezetője az agrárium gyenge teljesítményét a súlyos aszállyal magyarázta. Az iparon belül különösen a járműgyártást, valamint a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártását emelte ki. Az építőiparban vegyes a kép, a szolgáltatások pedig a korábbinál kisebb lendületet adtak a gazdaságnak.
Utóbbi azért különösen fontos, mert a szolgáltatások súlya tavaly már meghaladta a GDP hetven százalékát. A jóval kisebb ipari szektor így ezúttal nagyobb mértékben járult hozzá a növekedéshez, mint a gazdaság legnagyobb területe.
A banki elemzők is csalódást keltőnek tartják az eredményt
Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője stagnálásközeli állapotról beszélt. Bankja 1,7 százalékos éves növekedést várt a harmadik negyedévre, a piaci várakozás 1,8 százalék volt, ezekhez képest érkezett az 1,5 százalékos adat. Szerinte a mezőgazdaság vártnál nagyobb visszaesését az új exportkapacitások termelésbe állása részben ellensúlyozhatta. Virovácz Péter, az ING főközgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy már a második egymást követő negyedév teljesítménye maradt el a várakozásoktól. A beruházásoknál továbbra sem látja biztos jelét a fordulatnak; az állami projektek visszafogottsága és a vállalatok kivárása is fékezhette a gazdaságot.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a szolgáltatások gyengébb növekedését emelte ki. Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának igazgatója szerint pedig a jó ipari teljesítmény sem tudta a várakozásoknak megfelelően ellensúlyozni a mezőgazdaság visszaesését. A gyenge turizmus a szolgáltatásokat is fékezhette.
Az Erste továbbra is 1,7, az ING 1,9 százalékos éves növekedéssel számol, utóbbihoz azonban már határozott év végi gyorsulás kellene. Regős szerint az éves eredmény inkább az 1,5 százalékhoz lehet közelebb, mint a kettőhöz. A javulást az ipar lendülete, a beruházások élénkülése és később az uniós források segíthetik, de az energiaárak és a nemzetközi bizonytalanság továbbra is kockázatot jelentenek.
A mostani számok még előzetesek, a harmadik negyedév részletes adatait december 1-jén közlik.