Itt vannak a friss GDP-adatok: fellendülést ígértek Magyar Péterék, de megtorpant a magyar gazdaság

Jelentősen lassult a magyar gazdaság növekedése: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése szerint a harmadik negyedévben a GDP az előző három hónaphoz képest mindössze 0,1 százalékkal emelkedett. Az első és a második negyedévben még egyaránt 0,6 százalékos volt a bővülés. Deák Dániel politikai elemző öt pontban értékelte a friss adatokat, és azt kérdezte: meddig lehet az „abszolút filmszínházzal” elfedni a gazdasági problémákat?

A KSH adataira épülő ábra szerint a GDP negyedéves növekedése 0,6-ról 0,1 százalékra lassult az első teljes Tisza-negyedévben (Forrás: Facebook/Deák Dániel)

A GDP növekedése az első teljes Tisza-negyedévben fékezett le

Deák Dániel szerint

a gazdaság gyakorlatilag stagnál, a kormányváltáshoz kapcsolt fellendülési várakozásokat pedig egyelőre nem igazolják az eredmények.

Bejegyzésében kiemelte: az Orbán-kormány utolsó teljes negyedévében még 0,6 százalékkal bővült a gazdaság, az első teljes egészében a Tisza-kormányhoz tartozó negyedévben viszont már csak 0,1 százalékkal.

A bejegyzéshez mellékelt, KSH-adatokra épülő diagram ezt a különbséget szemlélteti. Január–márciusban és április–júniusban azonos ütemű növekedést mutat, július–szeptemberben azonban látványosan alacsonyabb az oszlop. A második negyedév mindkét kormány időszakát érinti, a harmadik már teljes egészében Magyar Péter kormányzására esik.

A növekedés üteme tehát 0,5 százalékponttal lassult, az előző negyedévi hatodára esett.

Éves összevetésben 1,5 százalékos volt a harmadik negyedévi bővülés, az első kilenc hónapban pedig összességében 1,7 százalékkal teljesített jobban a gazdaság, mint egy évvel korábban.

Nem csak a GDP-adat miatt bírálta a kormányt

Deák Dániel más kedvezőtlen mutatókat is felsorolt. Bejegyzése szerint szeptemberben a turisztikai szálláshelyek 3,3 százalékkal kevesebb vendéget fogadtak, mint egy évvel korábban, a beruházások volumene a második negyedévben 9,1 százalékkal esett éves alapon. A harmadik negyedéves munkanélküliségi ráta pedig a tavalyi 4,5 százalékról 4,7 százalékra emelkedett.

Az elemző szerint fennáll a veszélye, hogy az elszámoltatás köré szervezett politikai kommunikáció háttérbe szorítja a gazdasági teljesítményről szóló vitát.

Egy bilincses felvétel napokra háttérbe szoríthatja a gazdasági híreket”

– fogalmazott.