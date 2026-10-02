Lannert Judit genderkörlevelet küldött az egyházi iskoláknak

Genderkörlevél igen, béremelés nem

A politikus úgy értékelte az előírást, hogy az egyházi iskoláknak a nyilvántartásban ugyanúgy kell kezelniük a házastársi és az azonos nemű bejegyzett élettársi kapcsolatot. Szerinte a körlevél sem az egyházi fenntartókra, sem a vallásszabadsági szempontokra nincs tekintettel.

Ez teljes mértékben a genderideológia átültetése az oktatási adminisztrációba

– fogalmazott Rétvári Bence, aki szerint az állami kötelezés több egyházi iskolában is megütközést váltott ki. A politikus a minisztérium prioritásait is bírálta. Kifogásolta, hogy

a megígért 25 százalékos béremelés helyett az intézmények személyi nyilvántartásának „genderkompatibilissé” tételével foglalkoznak.

Rétvári Bence szerint az iskolák többletforrás és elismerés helyett kioktatást, lenézést és újabb adminisztrációs előírásokat kaptak.