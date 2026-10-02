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gender

Lannert Judit genderkörlevelet küldött az egyházi iskoláknak

17 perce
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Az egyházi és magániskoláknak küldött minisztériumi körlevél a genderideológiát ülteti át az oktatási adminisztrációba – figyelmeztet Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője kifogásolta, hogy Lannert Judit minisztériuma a genderkörlevéllel pedagógusok személyi nyilvántartásának módosítását az egyházi fenntartók szempontjainak figyelembevétele nélkül írja elő.
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genderlannert juditegyházi iskolakörlevélLMBTQ +Rétvári BenceHáttér TársasággenderlobbiAmnesty International

Az egyházi és magániskolák nyilvántartási gyakorlatának megváltoztatását bírálta Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője szerint a genderkörlevél arra kötelezi az intézményeket, hogy a pedagógusok személyes adatainál egymás mellett tüntessék fel a házastársi és az azonos nemű bejegyzett élettársi kapcsolatot. Rétvári azt állította, hogy a levélben a Háttér Társaság nyomására hivatkoznak a változtatás indokaként. Mint lapunk megírta, Lannert Judit a kormányalakítást követően szinte azonnal felvette a kapcsolatot a genderlobbi képviselőivel: az Amnesty International aktivistái májusban egyeztettek a miniszterrel.

genderkörlevél
Rétvári Bence szerint a genderkörlevél sem az egyházakra, sem a vallásszabadságra nincs tekintettel (Forrás: Facebook)
Kezdődik? Már az Amnesty aktivistái egyeztettek az új oktatási miniszterrel

Genderkörlevél igen, béremelés nem

A politikus úgy értékelte az előírást, hogy az egyházi iskoláknak a nyilvántartásban ugyanúgy kell kezelniük a házastársi és az azonos nemű bejegyzett élettársi kapcsolatot. Szerinte a körlevél sem az egyházi fenntartókra, sem a vallásszabadsági szempontokra nincs tekintettel.

Ez teljes mértékben a genderideológia átültetése az oktatási adminisztrációba

– fogalmazott Rétvári Bence, aki szerint az állami kötelezés több egyházi iskolában is megütközést váltott ki. A politikus a minisztérium prioritásait is bírálta. Kifogásolta, hogy

a megígért 25 százalékos béremelés helyett az intézmények személyi nyilvántartásának „genderkompatibilissé” tételével foglalkoznak.

Rétvári Bence szerint az iskolák többletforrás és elismerés helyett kioktatást, lenézést és újabb adminisztrációs előírásokat kaptak.

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