Rétvári Bence: a KDNP jogsegélyszolgálatot indít a "genderpropaganda" megjelenése miatt

Felbukkannak gender aktivisták az iskola környékén? Jelezze és mi segítünk megvédeni a gyerkeket az LMBT ideológiától! – adta hírül Rétvári Bence közösségi oldalán.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője a videóban közölte: "a tiszás gendertörvény" elfogadása után mindazoknak segítséget akarnak nyújtani, akikre ráerőltetik a "genderpropagandát".

Rétvári kijelentette: nem fogják hagyni, hogy a különböző foglalkozásokon vagy kiadványokban a gyerekekre erőltessék a "genderideológiát". Legyen szó szülőről, diákról, tanárról, aki azt tapasztalja, hogy az óvodákban, iskolákban akaratuk ellenére megjelenik a "genderpropaganda", segítséget nyújtanak a jogsegely@kdnp.hu címen.

Hozzátette: látták, hogy már a törvény elfogadása utáni napon megjelentek a "Soros György által támogatott" szervezetek, hogy "szivárványos propagandát" vigyenek be az iskolákba.

Félő, hogy a genderpropagandának teret nyitó törvénymódosítással aktivisták is megjelenhetnek az oktatási, nevelési intézményekben Fotó: polkorrekt.com

Sokan megpróbálták elbagatellizálni a veszélyt, nevetség tárgyává tenni, hogy itt majd Soros György által támogatott LMBT-szervezetek megjelennek az iskolákban, de nem telt el egy nap és megtörtént

– mondta Rétvári Bence.

Társasjátékkal érzékenyített kisiskolásokat az LMBTQ-szervezet

Ahogyan azt az Origo is megírta, az Emberség Erejével nevű szervezet egy nappal a gyermekvédelmi törvény tiszás megváltoztatása után, az iskola pályaorientációs napján mutatta be a #Hanagyleszek elnevezésű emberi jogi társasjátékát második, harmadik és negyedik osztályos tanulóknak.

A foglalkozáson többek között a nemekhez kapcsolódó társadalmi sztereotípiákról beszélgettek a gyerekekkel.

Magyar Péterék utat nyitottak az LMBTQ-szervezeteknek

Ismert, az Országgyűlés kedden, az ellenzék tiltakozása ellenére, a Tisza frakció szavazatával fogadta el a gendertörvénynek is nevezett módosításokat. Míg a korábbi – 2021-ben elfogadott – köznevelési szabály a szexuális kultúráról, a nemi életről, a nemi irányultságról és a szexuális fejlődésről szóló iskolai foglalkozások kapcsán kimondta:

nem irányulhatnak a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésre,

a nem megváltoztatása,

a homoszexualitás népszerűsítésére.